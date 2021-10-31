無盡綠意版「伯朗大道」！花蓮大農大富平地森林園區　有花海還有茅草亭

旅遊日期:103.08.13 天氣:晴天這條道路叫做「大農路」，穿過一片綠地直達對面的大山下，入口左邊有棵樹，除了兩邊不是稻田外，倒也有點像台東的伯朗大道(或稱金城武大道)。從台9線往台東方向，在台9線255.7k處左轉進入，迎面而來的就是花牆上的大字MASADI(豐美綠境)之意，這是大農大富平地森林的入口意象，彩色土丘由六月雪、月橘、春不老排列呈現阿美族織布圖紋。

大農大富平地森林園區位於花蓮光復鄉，地處花東縱谷，兩側是中央山脈與海岸山脈，兩山之間視野開闊，腹地寬遙。園區所在的光復鄉從前叫作「馬太鞍」，也就是阿美族語「樹豆」之意，從日治時期開始就糖業重鎮。當時這裡稱為「大和」，位於北方今光復鄉的糖廠稱為「上大和工廠」。日本人將廣闊的農場劃分為整齊的方格，而當時縱橫交錯的農路就成了園區四通八達的幽徑了。

從入口一路而來，在無邊綠意裡最熱鬧的是服務中心前方的花海，五顏六色，花朵依時綻放，最吸引目光。服務中心後方的「食物森林」，所栽種的植物均不需要施肥灌溉，呈現了人與自然和諧相處的極致。這裡的花海景觀是原住民作物區，是季節種植傳統的作物，如樹豆、小米、紅藜、油菜花，富有在地特色，這是一座充滿驚喜的森林。

從台9線一時闖進這條通過綠境，似乎到達天邊的筆直道路，一時之間還真不知道是進入了何處。眼前是一片廣闊的綠地，遠處的邊緣則是樹木成林，樹林邊綠地上則有簡單的茅草亭，讓人一下似乎置身於另一個空間，花東縱谷真的讓人叫奇。如果有機會來此要慢慢的走，輕輕的看，讓這種自然簡單的美充滿胸懷。

旅遊路線圖