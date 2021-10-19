新北坪林登山亮點！「金瓜寮魚蕨步道」在綠蔭下練練腳力

登山路線：[新北坪林] 金瓜寮魚蕨步道登山日期：2021/08/28路 程：4.1公里時 間：2.5小時(含休息、拍攝)

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部落格：甄氏Go樂

提醒與感想：魚蕨步道登山口->南側出口：約1小時，大多在樹蔭下，坡度雖然上下起伏，但不會很陡南側出口->蕨類步道入口：約3分鐘，沿著馬路前進蕨類步道入口->蕨類步道5號出口：約50分鐘，路況與第一段的魚蕨步道差不多蕨類步道5號出口->沿著馬路->出發點：約30分鐘，沿著馬路走回當然是比較快，但要注意來往車輛這個步道環境清幽，路況也不錯，坡度也不會很陡，很適合郊遊踏青，親民的自然步道影片及圖片如下

前往步道的路上會經過一間公厠，可以先在這裡上廁所，或者等到步道附近的流動廁所再上也可以公廁旁有標示，往九芎根山的方向前進

步道口就在馬路旁邊，這附近沒有停車場，所以車輛大多自行找適合的位置停放

路口的牌子還蠻明顯的，還有解說牌在旁，今天要走的路程不是很長，坡度也算緩和，因為好久沒出來踏青了，而且還要戴著口罩，怕會很難呼吸，所以先找個平緩一點的路程走走，感受一下戴口罩踏青的感覺

步道的路線蠻清楚的，沿途的樹木滿多的，豐滿的樹葉遮蔽了不少強烈的光線，所以走起來還蠻涼爽的

路旁偶爾會有一些解說牌，可以讓你多了解一下周圍的自然生態，當然，今天是走悠閒路線，所以慢慢走，多多的感受一下綠林的氛圍，真的是在家悶了好一段時間啊!

步道雖然上上下下的，但坡度都不會太陡，所以緩和的爬坡，剛好可以稍微出點腳力，讓好久沒有伸展的筋骨，好好的動一動

依標示往右，前往”南側出口”

有”小心落石”的標示，快速通過

步道旁是金瓜寮溪，聽著久別重逢的溪水聲，真的感覺好舒暢，也好懷念喔!

這個岔路會相通，可以往步道”南側出口”的方向走，因為我們想去看一下產業道路的路口，所以選擇了直走往”金瓜寮產業道路”的方向前進

來到通往金瓜寮產業道路的路口了，這裡右邊上去是馬路，因為我們只是來看一下這裡的環境而已，所以接著往左下方的步道路線前進

下方出現了拱橋

拱橋這裡就是前面說”岔路會相通”的匯合處，拱橋下方也有清澈的溪水可以欣賞一下

接著走過拱橋後右轉，順著階梯前進

步道都是這樣，有如波浪一樣上下起伏著

經過一處較大的景觀休息平台

遇到一處標示，提醒"小心滑倒"，因為這一段階梯還滿高的，所以要小心慢行喔!

順著階梯右轉前進，不過，這裡的標示寫往"北側出口"，但我們要前進的這個方向應該是往"南側出口"，不知道是否牌子轉錯方向了，或有其他因素，就~一樣繼續順著階梯前進

走著走著，來到南側出口囉!

接著我們要前往下一段步道，所以來到出口後要左轉，順著馬路前進，馬上前方就出現一個階梯，階梯剛好在一處T字路口旁邊

順著馬路旁的木棧道走到底，左轉下階梯，這裡沒有步道的標示，這裡下去就是往第二段"蕨類步道"了

這裡的路況與第一段的魚蕨步道差不多

來親近大自然，記得四處觀望，多欣賞一下周圍的風景，偶爾抬頭看一下頭上的光影變化，還挺美的喔!

這裡出現一個明顯的岔路，但沒有標示，查詢地圖顯示上去是走往馬路，而馬路的附近會有公車站與廁所

繼續直走前進，這個步道的環境清幽，人潮也不多，看著綠林樹景，走起來真是悠哉呦!

遇到一處比較靠近溪邊，來去溪邊欣賞一下

這條溪水真的好清澈喔~而且裡面的魚群不少喔，不過，在欣賞的同時都要小心踩穩喔!欣賞完溪水和魚繼續前進囉~

這一段步道跟

虎豹潭滿像的

一處指標，顯示右方岔路是往"一號"出口

接著來到這個岔路，右邊是二號出口

沿路會遇到幾處有椅子，有椅子的地方不會很多，大概都要走上一段才會遇到椅子

還有啊~步道沿路有許多的警示牌，多次的提醒著大家，所以~要多加的小心留意喔!

再次遇到岔路，標示右前方為三號出口，我們當然繼續走步道，所以往左邊，上橋前進

接著來到四號出口的標示，這裡是蕨類步道的2.03公里處

繼續直行

走著走著，快接近尾端出口了，所以坡度也相對的略陡囉!

來到了蕨類步道的尾端，這裡是五號出口，今天的終點就到這裡啦，接著要折返了

可選擇走馬路回去，或沿著步道原路折返，我們是選擇走馬路回去，所以上來馬路後右轉，然後就沿著馬路走回出發點囉~

還好馬路的車輛沒有太多，路面也不會很窄，不過會有一些車停在路邊

路過公廁，公廁旁有公車牌，這個公車站是"蕨類步道"站(F722、F723)

由馬路折返，當然是比較快就可回到出發點，大約30分鐘就到了，不過，記得走馬路都是要小心來往車輛喔!