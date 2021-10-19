眼前美景一望無際！ 台北大縱走第二段 欣賞「大屯火山群」的山巒壯麗

大屯山．台北大縱走第二段交通、GPX路線、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！翠綠的箭竹林跟白背芒，隨風搖曳發出沙沙沙的療癒大自然音，遠眺臺北盆地的都市繁榮、大屯火山群的山巒壯麗，還有豐富的自然生態。

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大屯山．台北大縱走第二段 路程紀錄

第二次來大屯山，不過這次的路線是走台北大縱走第二段路線，由二子坪起登至小油坑下山，天氣很給力！一路跟朋友拍照、嘻笑打鬧走了6-7小時完成這段。因為不同進出點，所以搭乘大眾運輸前往～台北大縱走第二段的路線，我形容它是先甘中苦後甘路線，為什麼這麼形容呢？一開始的二子坪 步道 像暖身一樣，都是平路（難怪二子坪步道很受歡迎，很適合親子同遊的路線），直到過了面天坪涼亭後開始陡上拉繩+泥土樹根路線，且多段有爛泥！增加挑戰性，再來是大曝曬但很美的箭竹林石階緩上到主峰，抵達主峰後代表沒有苦要吃了（終於），回到小油坑的路線都是下坡跟柏油路，用甘甜收尾的一條路線。． 導航：二子坪遊客服務站． 捷運「 劍潭站 」 一號出口出來，轉乘「紅5、260公車」至 「 陽明山 公車總站」，轉乘「108遊園公車」至 「二子坪站」下車。⛰️ 大屯山位於台北北投，大屯山主峰海拔1,092 公尺， 大屯山南峰海拔957公尺 ， 大屯山西峰海拔982公尺 。大屯山位於台灣西北部的陽明山國家公園內，轄區在台北市的北投區，海拔標高是 1,092 公尺，為一錐狀活火山，地理上屬於大屯火山群的大屯山亞群，目前是台灣境內唯一的活火山，由大屯火山觀測站（TVO）負責監測與研究事務。 －資料來源： 維基百科 ． 二子坪遊客服務站 > 二子坪步道 > 面天坪涼亭 > 大屯西峰 > 大屯南峰 > 大屯山主峰 > 鞍部停車場 > 巴拉卡公路人車分道 > 水尾巴拉卡步道 > 頂湖 海芋 步道 > 陽明溪畔步道 > 小油坑遊客服務站． 大屯山．台北大縱走第二段全長約11公里，休息加拍照時間約6-7小時。? 起登的二子坪遊客服務站有公廁可以使用，再來是二子坪遊憩區也有公廁 ，接著就要到往頂湖海芋步道路上跟陽明溪畔步道路上，才有流動廁所唷， 過面天坪涼亭後至主峰都是陡上陡下路線居多，泥土樹根山徑跟拉繩，也有多段爛泥路，需留意濕滑！還有多段曝曬路線，務必多帶水補充～建議可以下載健行筆記 Michelle 法法 臺北大縱走第二段：二子坪至小油坑 GPX路線參考唷！⥅ 一早從劍潭捷運站搭紅5公車，到陽明山公車總站下車，轉乘 「108遊園公車」前往今天起登的二子坪。

⥅ 陽明山公車總站這有廁所跟販賣機。 ⥅ 抵達二子坪服務站，這裡有公廁可以使用，整理一下裝備準備起登！

⥅ 跟著指標前往二子坪。

⥅ 平坦好走的路線為一開始的旅程來場舒服的暖身。

⥅ 二子坪遊憩區這也有乾淨的公廁可以使用。

⥅ 行經二子坪遊憩區的涼亭、池塘，在這裡稍作停留合影；滿推薦可以帶長輩或小孩來二子坪步道走走，而這裡每年的5至7月，還可以看到豐富的蝴蝶昆蟲生態呢~

⥅ 繼續前行。

⥅ 接著過「面天坪涼亭」後跟著指標左轉，前往大屯西/南峰，走大屯連峰步道；第一段甘甜輕鬆的路線，就在這裡結束，準備開始有點苦的路線了。

⥅ 從這裡起算，走七百公尺便可以抵達大屯西峰。

⥅ 這裡開始的坡度陡峭，需拉繩索攀爬，都是自然的泥土樹根路線，容易濕滑，需小心行走！

⥅ 也有不少濕滑的大石，手腳並用繼續前行。

⥅ 看到前方明亮處，就快抵達大屯山西峰了！

⥅ 順利抵達大屯山西峰，這裡沒什麼遮蔽物，超級曬！

⥅ 不過視野很不錯，可以看到遠方的台北101呢！

⥅ 接著從這裡下去，前往大屯山南峰。

⥅ 剛一路陡上，前往南峰換成一路陡下的路線，還要再六百公尺才會抵達南峰。

⥅ 跟著指標繼續前往大屯南峰，剩下的三百公尺，繼續陡上！

⥅ 雖然天氣很好，但這段路線都是在樹蔭下，可以看得出來泥土還是偏濕滑，有不少泥濘！

⥅ 順利抵達大屯山南峰。

⥅ 大屯山南峰看出去的視野，把大台北的都市風光一覽無遺。

⥅ 接著前往大屯山主峰。

⥅ 岔路處都有指標可以辨識方向。

⥅ 往大屯主峰的路線沒有前面那麼陡峭了，大多為緩上的石階，但也是無止盡的階梯。

⥅ 後段為曝曬路線，一定要多帶水隨時補充！

⥅ 不過這段路線超好拍！箭竹跟白背芒搭配身後的蔚藍，很好的拍照點。

⥅ 回頭望來時路，天氣好，怎麼拍風景都美！

⥅ 在無止盡的階梯後，終於抵達大屯山主峰！代表今天苦的路線正式結束，接下來都輕鬆了～

⥅ 在觀景平台欣賞群山疊嶂，遠眺台北盆地、淡水河口等風景，拍照休息完，繼續前行。

⥅ 旁邊是大屯山助航臺。

⥅ 過觀景台岔路取右，前往指標的「鞍部登山口」。

⥅ 走到底後走右邊的小路。

⥅ 一路緩下坡，也就是後段甘甜的路線又回來了。

⥅ 下來後接一小段巴卡拉公路。

⥅ 接著跟著指標的竹子湖方向前進。

⥅ 下來後第一個岔路左轉。

⥅ 再左轉。

⥅ 一樣跟著指標「竹子湖」方向前進。

⥅ 水尾巴拉卡步道出來後往左走。

⥅ 接著都是走柏油馬路，前往頂湖海芋步道上有一間流動廁所。

⥅ 明顯岔處路左轉，跟著指標前往「 頂湖海芋步道 」。

⥅ 走名陽匍旁邊的小路，一開始沒注意到旁邊這條小路，走了名陽匍左邊明顯的道路，這邊要注意唷~因為小路不太明顯，不要走錯了。

⥅ 可惜現在不是海芋季，沒能欣賞潔白的海芋盛開。

⥅ 之後一直直走，順著馬路走。

⥅ 跟著指標往小油坑遊憩區前進。

⥅ 前往陽明溪畔步道路上還有一間流動廁所，再來就是要到小油坑才有公廁了。

⥅ 過「黑木屋」後左轉，繼續一直順著直走。

⥅ 最後七百公尺，就可以抵達今天的終點小油坑了。

⥅ 跟著指標往小油坑，最後的一段緩上石階。

⥅ 終於抵達小油坑遊客中心，旁有公廁可以使用。

⥅ 小油坑是凹口式的火山活動地形，來欣賞一下它硫氣與蒸氣噴發的模樣。休息整理一下，便搭公車回家去！順利結束今天的台北大縱走第二段路線，花的時間比想像中還久，可能是在前往主峰跟主峰觀景台拍照花太多時間，太好拍了！一行人拍到每個人都滿意才離開哈哈哈，結束今天開心的行程。