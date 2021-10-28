13小時「合歡群峰」走一圈！眺望無敵美景，合歡溪步道天然度不輸太魯閣

如果有機會，爬上合歡主峰或北峰之時，可以望著眼前的群山想像，曾有人願意花著13小時，把它走一圈。

閒暇滑看地圖時，發現了此路線。從松雪樓出發，走合歡西綾，在梅松山的岔路口時，往合歡溪步道前進，最後再接回合歡北峰至松雪樓。

網路找不到有人如此走完一圈，如果天候不佳、路況太難、突發狀況時，也想好了幾個撤退的備案。如：1.到3085後的三岔路，往小嘆息灣接回松雪樓。2.放棄原路線，改梅松山後，接到力行產業道路，找接駁車。3.下到 合歡溪步道，超過時間，就改往華岡方向搭接駁。

於是也約了三位超馬咖的朋友「小白」水社大山上坡不用1個半小時的魔王。「彬哥」擁有穩定配速、成穩的心態，也是本次的開路先鋒。「帥杰」每次都說再也不跟了，換個新路線就又會+1。

然而或許我們幾位就是第一團，一日完成此路線的探險隊，所以就取名「合歡群峰繞一圈」預計12小時完成任務，希望不要抹黑下山。（最後約13小時完成，也沒有摸黑，該看該玩的都有）

清晨3點30分，大夥相約地理中心碑旁的7-11集合，由我當駕駛。

約5:10分，松雪樓出發，（疫情升溫前的上一次爬山，也是從這裡出發，那次是奇萊北峰+大門牙，順便欣賞杜鵑）5:50就走到合歡主峰，稍微拍拍照，欣賞一下日出，可惜被雲層覆蓋。

不過往西綾的路上，很快雲層就全開了，這合歡西綾的路線，其實單單來走1-2公里也不錯，視野很開闊。

左邊能眺望到玉山，右邊又是雪山，台灣的最高、次高同時欣賞。

幾個上上下下，沒刻意趕路，但也來到往小嘆息灣的岔路，看來沒什麼狀況，只是少有人走，必須都走在短箭竹上，還沒一小時，大家鞋子全濕（建議多帶雙襪子，後面替換）

8:40分到了溪澗，大家陸續下去泡泡腳，反正鞋子早已濕了。

快到3085峰下的營地時，被一顆倒木給劃傷，習慣爬山穿短褲，就當是山給我的洗禮，雖然曾遇過滿片的咬人貓後，包包都會固定放個雨褲，以防萬一，但目前這幾段都還能接受。

約9:15分，來到往梅松山的三岔路，其實現場怎麼看，都不像有另一條岔路。好吧，2公里的下坡應該不難，而且目前時間很充足。

但沒想到這2公里下坡，走了3小時還都沒休息，是整段最折磨的一段。

這一段路，由我跟小白開離線地圖，判斷地形與方位，然後不時支援兵分兩路，決定路線。

然後彬哥當開路先鋒，看他走走停停，起起蹲蹲，撞開竹林，判斷路徑。應該在這就耗掉太多精力了。

至於明杰，下坡不是他的菜，但能跟上已經算很不錯，且也進步很多，負責鼓舞士氣。

一行人不知用屁股親吻這片土地多少次，下山時已經全身髒兮兮，果然還被來遊客問：為何走合歡溪步道，你們可以髒成這樣？說明我們行經路線後，瞬間被當成偶像??不過這種偶像一次就好，這路線確定不會再發生。

深刻記得四人初看到合歡溪步道時的心情，歡聲雷動。好比失蹤多時，終於找到窗口時一樣的激動。12點10分，來到合歡溪步道後，大家終於鬆了一口氣，可以好好吃個中餐，接下來的路都算有把握的了。

休息約15分鐘，補完水，開始往攔沙壩前進。提議這段路約3公里，要不小跑一下，沒人理我，說要保留體力。??

也好吧，難得來就好好欣賞合歡溪步道的景色。果然我們猶如屁孩般，看到一個接一個瀑布，就一直哇哇大叫。

每一個都想下去踩一下，這裡的櫻花鉤吻鮭都很大隻餒，溪水也冰到不行，景色比太魯閣還天然。

但最終還是要趕路，面對接下來的爬升。上坡時，看小白不時回頭等我們，加上我們合歡西峰都爬過幾次了。

於是我提議：小白你西峰沒去過，可以先去撿，在西峰的岔路口時，放顆石頭當記號，我們如果經過時會旁邊多放一顆。

這樣走起來彼此也比較沒有壓力，結果我們還沒到岔路口時，小白人已經爬完西峰，在岔路口等了，也太恐怖了。

3:20分，在西峰的岔路口稍微休息，大家在一同前進。但看時間跟進度，推算可能會超過晚上7點才會抵達松雪樓。

於是又提議，分成兩組。由我跟小白先行松雪樓，開車下來在做決定。

但出發沒多久就感到罪惡，說好我押後的，放他們兩位會不會摸黑，也有點不放心。還好他們最後體力有恢復，其實最後也只差我們半小時的距離。

回程的路上，感覺又小腿有點快抽筋，來到北峰時間4:50。

然後這段下坡有小跑一下，也是全程唯一有跑的地方，但過反射板就累了，跑跑走走。

5點25分，終於出了登山口。再看訊息，明杰、彬哥也過北峰了，這下算安心了。接下來體能也耗盡了，一路全濕的鞋子，暫放北峰遊客中心，赤腳慢慢走完這個坡，6點10分抵達松雪樓，大家都天黑前下山。

這應該算我爬山以來，第一次體驗到找路徑的經驗，因為少有布條，視線被竹林覆蓋，要不斷參考離線地圖，判斷地形與方向。大家一起冒險的過程，真的很棒。

但也呼籲裝備與安全都要做足，知道撤退的時機點。

但不得不說，合歡群峰走一圈，成就感真的很大，走在上上下下的綾線，滑過一次又一次的竹林，看到絕美的合歡溪與國寶魚，最後爬完無敵陡坡來到北峰，眺望今日瘋狂的路線，太值得珍藏了，謝謝夥伴們。