快訊

終於等到了？動滋券第三周抽籤 「10組幸運獎號」出爐

太魯閣號事故李義祥60萬交保花檢抗告成功 高分院撤銷發回重裁

13小時「合歡群峰」走一圈！眺望無敵美景，合歡溪步道天然度不輸太魯閣

健行筆記 / 健行筆記翔

如果有機會，爬上合歡主峰或北峰之時，可以望著眼前的群山想像，曾有人願意花著13小時，把它走一圈。

984e2a2ace3df944103a83c46b570986.jpg

閒暇滑看地圖時，發現了此路線。從松雪樓出發，走合歡西綾，在梅松山的岔路口時，往合歡溪步道前進，最後再接回合歡北峰至松雪樓。

5cedbd3bc7fec79bd9e9b603d1db133b.jpg

網路找不到有人如此走完一圈，如果天候不佳、路況太難、突發狀況時，也想好了幾個撤退的備案。如：1.到3085後的三岔路，往小嘆息灣接回松雪樓。2.放棄原路線，改梅松山後，接到力行產業道路，找接駁車。3.下到 合歡溪步道，超過時間，就改往華岡方向搭接駁。

1490f640ead902df2de8e94605453e71.jpg

於是也約了三位超馬咖的朋友「小白」水社大山上坡不用1個半小時的魔王。「彬哥」擁有穩定配速、成穩的心態，也是本次的開路先鋒。「帥杰」每次都說再也不跟了，換個新路線就又會+1。

3ca8817e45847bf08ccc0d86eb0ec069.jpg

然而或許我們幾位就是第一團，一日完成此路線的探險隊，所以就取名「合歡群峰繞一圈」預計12小時完成任務，希望不要抹黑下山。（最後約13小時完成，也沒有摸黑，該看該玩的都有）

158f825c43312329d3c02831a5a858be.jpg

清晨3點30分，大夥相約地理中心碑旁的7-11集合，由我當駕駛。

e538cad1eae2599d18290091d0766a06.jpg

約5:10分，松雪樓出發，（疫情升溫前的上一次爬山，也是從這裡出發，那次是奇萊北峰+大門牙，順便欣賞杜鵑）5:50就走到合歡主峰，稍微拍拍照，欣賞一下日出，可惜被雲層覆蓋。

e6a34a6d978b0f4ac71c696006ab1ebb.jpg

不過往西綾的路上，很快雲層就全開了，這合歡西綾的路線，其實單單來走1-2公里也不錯，視野很開闊。

48683de8c1e8306a96106b2c28e0b272.jpg

左邊能眺望到玉山，右邊又是雪山，台灣的最高、次高同時欣賞。

bf1d160872a072fb3ad1a5668370b8b1.jpg

幾個上上下下，沒刻意趕路，但也來到往小嘆息灣的岔路，看來沒什麼狀況，只是少有人走，必須都走在短箭竹上，還沒一小時，大家鞋子全濕（建議多帶雙襪子，後面替換）

d522f19e8d32d2f6886985fa879dfe3f.jpg

8:40分到了溪澗，大家陸續下去泡泡腳，反正鞋子早已濕了。

d506b8abfe660ba8fa2e036923002946.jpg

快到3085峰下的營地時，被一顆倒木給劃傷，習慣爬山穿短褲，就當是山給我的洗禮，雖然曾遇過滿片的咬人貓後，包包都會固定放個雨褲，以防萬一，但目前這幾段都還能接受。

b68f4aa03bb71bce0f86de21add1356a.jpg

約9:15分，來到往梅松山的三岔路，其實現場怎麼看，都不像有另一條岔路。好吧，2公里的下坡應該不難，而且目前時間很充足。

8714d16f5aaef034db4a85d252da76f1.jpg

但沒想到這2公里下坡，走了3小時還都沒休息，是整段最折磨的一段。

a95d737c4c799cd67f747e1899bc8dd9.jpg

這一段路，由我跟小白開離線地圖，判斷地形與方位，然後不時支援兵分兩路，決定路線。

e9387585c87553f0efaffb0010c479cb.jpg

然後彬哥當開路先鋒，看他走走停停，起起蹲蹲，撞開竹林，判斷路徑。應該在這就耗掉太多精力了。

2d5f2adf8f7d3525c4f0f3c414400005.jpg

至於明杰，下坡不是他的菜，但能跟上已經算很不錯，且也進步很多，負責鼓舞士氣。

dd12f268cd8c11a687f057c740c79499.jpg

一行人不知用屁股親吻這片土地多少次，下山時已經全身髒兮兮，果然還被來遊客問：為何走合歡溪步道，你們可以髒成這樣？說明我們行經路線後，瞬間被當成偶像??不過這種偶像一次就好，這路線確定不會再發生。

8b17e32818a1d464afd34e3d3b31998c.jpg

深刻記得四人初看到合歡溪步道時的心情，歡聲雷動。好比失蹤多時，終於找到窗口時一樣的激動。12點10分，來到合歡溪步道後，大家終於鬆了一口氣，可以好好吃個中餐，接下來的路都算有把握的了。

254bc70fa044e2b02f12d6e2934a9737.jpg

休息約15分鐘，補完水，開始往攔沙壩前進。提議這段路約3公里，要不小跑一下，沒人理我，說要保留體力。??

508d314b8e2214ba18562bd31a216c67.jpg

也好吧，難得來就好好欣賞合歡溪步道的景色。果然我們猶如屁孩般，看到一個接一個瀑布，就一直哇哇大叫。

18df97845f549b5187ca00cfd5ac79eb.jpg

每一個都想下去踩一下，這裡的櫻花鉤吻鮭都很大隻餒，溪水也冰到不行，景色比太魯閣還天然。

118080ad5e9bc1c3146d6a223c55dd86.jpg

但最終還是要趕路，面對接下來的爬升。上坡時，看小白不時回頭等我們，加上我們合歡西峰都爬過幾次了。

dec0388814bcb840320262b1a446bf8f.jpg

於是我提議：小白你西峰沒去過，可以先去撿，在西峰的岔路口時，放顆石頭當記號，我們如果經過時會旁邊多放一顆。

ba6c7bd2836e02ba1756948bd4f298eb.jpg

這樣走起來彼此也比較沒有壓力，結果我們還沒到岔路口時，小白人已經爬完西峰，在岔路口等了，也太恐怖了。

2183885ba2d7023a872d64ed91d63e9f.jpg

3:20分，在西峰的岔路口稍微休息，大家在一同前進。但看時間跟進度，推算可能會超過晚上7點才會抵達松雪樓。

596acef54590fa1c02222e9717c6da25.jpg

於是又提議，分成兩組。由我跟小白先行松雪樓，開車下來在做決定。

7195408c289f021fb1da27f57f0d25c2.jpg

但出發沒多久就感到罪惡，說好我押後的，放他們兩位會不會摸黑，也有點不放心。還好他們最後體力有恢復，其實最後也只差我們半小時的距離。

d68a34f87906b28af7e08049f9407e5b.jpg

回程的路上，感覺又小腿有點快抽筋，來到北峰時間4:50。

369e10a481ddbc78a549e00d0cf81a92.jpg

然後這段下坡有小跑一下，也是全程唯一有跑的地方，但過反射板就累了，跑跑走走。

847ef0978cfa37962eeb0c19dcc8d38a.jpg

5點25分，終於出了登山口。再看訊息，明杰、彬哥也過北峰了，這下算安心了。接下來體能也耗盡了，一路全濕的鞋子，暫放北峰遊客中心，赤腳慢慢走完這個坡，6點10分抵達松雪樓，大家都天黑前下山。

3fce2937ed554d4f8f96c2a293da75b5.jpg

這應該算我爬山以來，第一次體驗到找路徑的經驗，因為少有布條，視線被竹林覆蓋，要不斷參考離線地圖，判斷地形與方向。大家一起冒險的過程，真的很棒。

86cfc322b09b0734d88f3a0c541ffb80.jpg

但也呼籲裝備與安全都要做足，知道撤退的時機點。

c1d2ef1fc98e2c0b3c22c9e6100b1428.jpg

但不得不說，合歡群峰走一圈，成就感真的很大，走在上上下下的綾線，滑過一次又一次的竹林，看到絕美的合歡溪與國寶魚，最後爬完無敵陡坡來到北峰，眺望今日瘋狂的路線，太值得珍藏了，謝謝夥伴們。

1eaf00ba3ce32e028330286a718d2031.jpg

步道 登山 瀑布

延伸閱讀

打造森林療癒空間 雲縣計投6200萬翻轉雲東觀光

幫派砸派出所8000元和解「翻盤」 松山分局長：絕不和解

不和解了！男砸中崙所電腦賠8000元 松山分局長親自出庭

新北竹林中學師生做餅送社區 展現滿滿心意

相關新聞

13小時「合歡群峰」走一圈！眺望無敵美景，合歡溪步道天然度不輸太魯閣

如果有機會，爬上合歡主峰或北峰之時，可以望著眼前的群山想像，曾有人願意花著13小時，把它走一圈。 閒暇滑看地圖時，發現了此路線。從松雪樓出發，走合歡西綾，在梅松山的岔路口時，往合歡溪步道前進，最

內湖八景之一「金面山」攻頂記！攀上北臺灣巨石岩場，打卡剪刀石無敵展望

（部分照片由山友提供） ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃前導紀錄＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ 先來個影音紀錄給大家觀看囉！ 以上轉載「折左腳Outdoor咖」（ 行程規劃與圖文紀錄：Jie

登七星而小臺北！ 小油坑無難度起登，最快抵達「台北最高峰」

七星山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！登上台北最高峰，一等三角點的七星山，也是大屯火山群中的最高峰，茂密的箭竹林，白背芒隨風搖曳，飽覽大屯山系群峰跟大台北繁榮市景，觀賞火山地形地質特色。

台北健行！擎天崗青翠草原好清幽，還有竹篙山360度景致

* 2021/09/09 週四 9：00~11：45《迷幻森林的內寮古道、飽覽四方的竹篙山、青翠草原的擎天崗》行程：捷運劍潭站旁搭乘8：20小19公車至內寮站→內寮古道, 又稱礁坑古道→番婆厝→竹篙山

新手友善百岳！「玉山主峰單攻」詳細攻略　行前準備、實際路線全包辦

大家都說，登玉山不難，難的是抽中排雲山莊！但抽中兩次又被取消兩次，應該是特別特別幸運吧?還好，單攻，讓我們這些百岳登山新手，省去這個煩惱。如果，你想用一個比較熱血的方式，完成台灣人必做的三件事之一，或

夢幻湖水藍！「千島湖、鱷魚島」免濾鏡美如仙境

今天帶著家人一起去冒險，目的地是名字超夢幻的千島湖和鱷魚島，到底有沒有鱷魚呢？讓我們繼續看下去！！！　　太陽一早就高掛在天邊，陽光所到之處都能感受到熱氣，第一個地點是千島湖，開往的路上路標不是很明顯，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。