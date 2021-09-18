你還不出發嗎？ 山廢系女子一日連攻兩座百岳「合歡東峰、石門山」

跟著 Jess 於 2020-10-02 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 4 個景點，其中包含 奧萬大國家森林遊樂區、清境農場、合歡山東峰。 連小女子這種山廢都能爬完百岳 你還不出發嗎🤪

第 1 天

奧萬大國家森林遊樂區 | 6 小時

中秋連假早晨一路往南，首先抵達奧萬大國家森林樂園🌲 園區腹地比想像中還大很多，入口處工作人員表示，如果本年度還沒去過國家森林公園，即可憑身分證或健保卡享有免費入園折扣，只需付一百元停車費。 研究園區地圖後，決定挑選有瀑布的路線行走，從停車場往返「奧萬大雙瀑」約莫一個小時，階梯路簡單好走，適合一家老小出遊踏青。 或許因為下雨量不多，瀑布水量較少，不過看起來依舊清涼舒心，難得吸收負離子幫助身體能量reset。 輕鬆完成瀑布步道後，前往遊客服務中心繳交入園團體保險回條，並且在此使用廁所與茶水間實在方便呢。 聽說秋末冬初能享受奧萬大的楓葉林美景，期待下次前來露營二訪⛺️ 離開奧萬大隨即移動至清境，途中經過一家佈置滿滿紫色的餐廳，原本想買竹筒飯可惜售罄，點了一份沒什麼味道的豆干與兩顆非常入味的茶葉蛋（因為覺得還好就不特別介紹店名啦，建議大家可以提前在半路上的便利商點買點糧食上山喔！），吃不飽喝不足繼續上路。

清境農場 | 2 小時

下午兩點半點抵達雲濛仙境，老闆娘熱情迎接入住，竟然提供車輛泊車服務十分貼心，畢竟在清境一帶車位難尋啊。 安置行李後隨即散步往青青草原，門票一人兩百元，首先爬過一段木階步道，即可抵達充滿綿羊的青青草原🌿 因為入園時間偏晚，而且私心不喜歡任何動物表演行為，只找了一塊草皮，從投幣機購買兩盒綿羊飼料，靜靜眺望遠方山景，餵食可愛討喜的編號101的灰黑色綿羊🐑 直到閉園前十分鐘，園區工作人員會吹哨，將所有羊群趕回家。 如果想看表演，建議先查詢馬術與羊毛秀的表演時間再入園🐎🐑 在青青草原散步時，切記隨時注意腳下是否有綿羊便便，以免幸運中獎吶💩 離開青青草原後，園區售票處門口有許多小吃攤販，賣的品項大同小異，不外乎雲南料理、烤山豬肉、竹筒飯與筍子湯，隨意挑一家順眼，一份綜合烤物包含烤杏包菇＋椒麻雞＋烤山豬肉和一碗筍湯，費用共370元輕鬆解決晚餐。

第 2 天

合歡山東峰 | 2 小時

開始挑戰一日兩座百岳，面對松雪樓的左方就是合歡東峰登山口，沿路是木棧階梯，雖然陡峭依舊好走。 合歡東峰步道長度1.1公里，海拔高度3421公尺。 即使今年已順利挑戰我的首座百岳奇萊南華，依舊秉持著「山裡我就廢」的名言，當個山林慢烏龜，用最緩慢的速度攻頂🐢 好動如我最愛半路走進一旁的草叢支道，例如找到一塊巨大的奇特岩石，或是在殘破的廢棄雪場纜車轉運站裡眺望遠方山景。 如果你也是廢墟控，私心覺得雪場遺跡超好拍📷 以這種「邊走、邊玩、邊耍廢」的方式，來回時間總共1時47分鐘，每小時前進六百公尺，腳程快的山友們應該可以一個半小時完攻全程吧🤙🏽🤙🏾🤙🏿

石門山 | 3 小時

其實原本預計挑戰一日三座：合歡東峰、石門山、合歡主峰，結果爬完東峰後，實在太高估「山裡我就廢」的體能，決定再爬一座石門山就打道回府🤪 從松雪樓休息完後，經過停車場沿著台14甲公路走到33.3K就是石門山登山口🌲 石門山相較合歡東峰又更輕鬆好走，全程石階路途平緩，步道長度784公尺，海拔高度3237公尺。 中午12點起登，包含攻頂後在山上睡個午覺，下山回到停車場約莫下午13:30。下山途中意外發現對面的山頭，竟然有一塊超級大的愛心形狀綠地，這麼可愛絕對要拍起來😍 特別陶醉於石門山的攻頂美景，站在高處遠望對面山巒延綿的中央尖、奇萊北峰與奇萊主峰，幻想著有朝一日要爬上中央尖，成為站在尖端頂點的山廢⛰️

延伸閱讀：南投｜山廢系一天兩座百岳輕鬆GET

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