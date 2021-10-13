花蓮「太魯閣」沿步道蒐集美景！壯闊峽谷、壺穴、湧泉一次收

警戒了二個多月沒出門，雖然維持偶爾偷懶的深蹲和室內腳踏車等等的基本活動，但殘酷的現實就是這半年好不容易突破心防開始縱走練起來的體力，沒多久便全部打回原形。最近，朋友們的臉書和 IG 裡一張張藍天白雲青山綠水，看了真的好心動⋯是時候該出去走走了。但想想規定，即使是開放的戶外活動，也要全程戴口罩，天氣炎熱、口罩悶熱，那自己只剩步道可以負荷了！⭕️「有伴就有動力」麻馬最近一直說很想去太魯閣，想想太魯閣有很多步道，平緩的居多，還可以根據體力和時間規劃適合自己的健行，的確是很好的選擇。考量到風景區開車停車不太便利，所以選擇坐火車到新城，再由渡假村接駁。隔日安排的旅遊及健行，思考了防疫、舒適及便利性⋯等等各方面情況，捨棄班次很少台灣好行，直接預約整日的專屬計程車來串連各步道及風景區的接駁。如果母親大人走一走覺得累，也立刻有車可以乘坐來應變。這陣子花東地區都有午後雷陣雨，我們到達時山區烏雲滿佈，雨沒下下來，風倒吹得涼快。這次下榻位於布洛灣的山月村，有著原民風格的木屋、綠意盎然的大草原、星星滿佈的夜空⋯除了晚餐份量少了些，稍嫌可惜之外，小而精緻小而美的渡假村，是適合身心放鬆的好地方。

? 我們的行程：*布洛灣環流丘步道布洛灣臺地，太魯閣語意思是「追蹤獵物的地方」。這裡曾經是太魯閣族人聚居的部落，立霧溪下游的大型雙層河階。環流丘觀景台可以眺望不斷向下切割的立霧溪和山月吊橋。曾經聽說布洛灣名字的由來，是先祖曾經在這裡聽見雨前的轟轟雷聲，不斷地在山谷中迴盪Brown ⋯ Brown ⋯ Brown ⋯ Brown ⋯

*小錐麓步道+砂卡噹步道穿過砂卡噹隧道後，就可循著告示進入小錐麓古道。這段步道很短，只有700多公尺。一路沿著山壁走，幾個段落坡度比較有起伏；以前可以輕輕鬆鬆克服的一小段陡坡，現在的體力加上戴上口罩之後完全不行！超級喘又不能大口呼吸，加上潮濕炎熱的天氣，口罩一下就濕了⋯風景優美卻很折磨人。接著進入砂卡噹步道，整段步道沿著立霧溪前進，水流聲讓炎熱的感覺多少清涼了些。步道全長4.1公里，經過 1.5K 五間屋之後繼續前行三間屋，之後再折返。我們走到五間屋，看到有冷飲和香腸的攤販，完全無法抵擋，喝了清涼的飲料便無意再向前⋯折返了（囧rz）！

*長春祠這裡是供奉開墾中橫公路的殉職人員之處，步行到祠堂大約15分鐘。祠堂後峭壁闢有階梯，循階而上沿途經觀音洞、太魯閣樓、鐘樓、再過一吊橋可至禪光寺，俗稱為「天堂步道」。這陣子中橫公路在長春祠到布洛灣間有施工管制，計算好適合通過管制的時間，我們走到祠堂便折返，沒有繼續上天堂了！(^.^)

* 燕子口步道沿著中橫公路到達燕子口，向西延伸到慈母橋，是立霧溪峽谷最膾炙人口的一段。燕子口峽谷被立霧溪切割得很深，峽谷兩端的山壁非常靠近，甚是壯觀。沿著步道從燕子口到靳珩橋，途中可欣賞太魯閣峽谷、壺穴、湧泉、印地安酋長岩等景觀。這段路真的非常壯麗，但步道也是車道，頭上防落石、身旁防車流，人流又多，走起來顫顫驚驚，稍嫌美中不足。

*九曲洞步道位於中橫公路173.7k，步道全長700公尺，需原路折返。步道緊倚著高山深壑，向下俯瞰則是急湍的立霧溪水，兩岸山壁緊峙，鬼斧神工與險峻的地勢令人讚嘆震懾。九曲洞因為地震、颱風關係，時常崩塌，公路單位為了安全，做了些人為的加強防護。可惜這樣已經不復原來的天然美景，感覺就像全程在明隧道裡散步一樣，但安全考量下也只能如此了。

*白楊步道白楊步道入口在中部橫貫公路168.8公里處，從白楊隧道口穿過長達380公尺的隧道。由陶塞溪流域進入瓦黑爾溪流域，再沿著溪旁步道轉入塔次基里溪流域，是峽谷景觀壯麗的精華路段。短短2.1公里的白楊步道，會經過7個隧道，最後通往水濂洞。手機的手電筒不夠亮，隧道內多處潮濕易滑，建議使用頭燈。水濂洞隧道裡面大量的山泉水拼命湧出，這幾天午後雷陣雨很多，洞裡的湧泉水多又強大，是天然的沖涼好玩樂之處。很多人準備輕便雨衣，我們則撐著雨傘⋯遊客們擠在洞裡進進出出，拍照玩水樣樣來，最後的結果就是大家全濕！(^.^)

*山月吊橋從布洛灣開始沒多久，是新建完成的第四代「山月吊橋」。橋長196公尺，橋面寬2.5公尺，距離溪谷約152公尺，是太魯閣國家公園跨距最長、距離溪谷落差最大的吊橋。從橋上俯瞰，向東眺望立霧溪谷，向西欣賞燕子口險峻的峽谷地形，氣勢磅薄。山月吊橋實在太熱門，還好有提早預約，要不然就無緣參觀。吊橋上完全無遮蔽，本想冒著可能被烤焦或曬昏的風險走上吊橋之後快快下來，沒想到橋上風好大，反而一點都不熱。手機和隨身物品一定要拿好，橋身微晃，一個不小心掉進立霧溪就糟了！

綠水合流步道因整修未開放，另外錐麓古道對麻馬的體力而言太辛苦，所以也不考慮帶年近七旬的老人家行走。麻馬雖年紀大，也喜歡學我們Po網、拍照、打卡；也喜歡拍瘦一點、腿長一點、色彩豐富一點的照片！難得的太魯閣之行，感恩上天賜予的好天氣。麻馬上一次來太魯閣已經是30多年前，再加上疫情警戒太久沒出門，所以這次成行格外開心。許多山友的親子遊都是帶小孩居多，但我的神隊友是麻馬！我的母親看她女兒偶爾在山裡鬼混，不像某些過度擔憂安全的家長極度反對，反而主動要求一起加入芬多精行列。以前總會覺得：等有空時⋯等退休後⋯等有錢了⋯再和家人一起互動；但這次疫情無聲無息穿梭來去，甚至時不時就聽到染疫之後秒奪生命的無奈，也徹底改變自己許多想法。? 別等待了，就行動吧⋯面對無常的人生，沒有猶豫的選項。把握時間相處所留下的回憶，都是賺到的！ 2021年8月23日09:20 砂卡噹隧道-小錐麓步道10:20 砂卡噹步道五間屋10:30 回程11:00 小錐麓步道11:10 回到砂卡噹隧道⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13:50 白楊隧道14:30 水濂洞14:45 回程15:20 白楊隧道