翠綠人間天堂！淡蘭中路秘境　坪溪水路美得令人窒息

淡蘭古道中路總長約50.3公里，需分2~3日才能走完全程。其中灣潭至外澳段分別由烏山越嶺古道、坪溪古道及石空古道等串連而成，步道原始優美，沿坪溪而行，高聳翠綠的杉木及清澈的溪流，彷彿置身人間天堂，足可媲美桶後越嶺古道。

▲淡蘭中路秘境坪溪位在新北巿雙溪區泰平里南端，與宜蘭頭城僅一山之隔，溪水清澈，河床平緩，河道兩岸綠蔭參天，宛如一條綠色隧道，因而有許多山友選擇在夏季走水道上太和山，享受潺潺流水沁撫肌膚的清涼暢快，並聆聽淙淙流水與蟲鳴烏叫譜出的天籟之音。

▲平緩的河床

▲綠色隧道

▲溪水清澈，河床平緩，河道兩岸綠蔭參天。

因為溪水冰涼，夏季前往才是最適宜的賞味期，但要在午後雷雨發生機率極高的盛夏前往探訪中路秘境，行前對於氣象的預測，必須精準評估，考量各氣象專家預估９月２日週四起太平洋高壓減弱東退，午後雷雨變明顯。另歐洲模式顯示，週六12～14對流雨顯著，為避免在午後雷雨來時溯溪會提高風險，所以提前坐最早班的自強號至頭城，再坐區間車折返外澳（如果直接由台北搭區間車至外澳，會因停等對號列車，誤點至少半個小時以上，規劃時要將其列入考量，以免延誤行程），希望能提早起登，在雷雨來前，走完坪溪水路。

▲行前一週每日觀查氣象預測，終於在行前一天，預測顯示無對流雨，總算安心不少。

行程規劃

6：08板橋火車站(204自強號)→7：52頭城火車站→8:24(轉搭4134區間車)→8:24外澳火車站→11：00▲太和山→坪溪古道水路→13：30烏山路62號民宅(午餐30分)→13：50烏山路54號民宅→烏山越嶺古道→15：15灣潭→16：00柑腳驛站(慶功宴) →賦歸

▲為了要及早起登搭最早班自強號至頭城再折返外澳

▲頭城車站眺望鶯子嶺一線的雪山山脈

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外澳車站上天橋往左(往右是車站正門)

▲8:40由外澳車站過天橋即來到石空古道登山口

石空古道

石空古道是淡蘭古道的支線之一，從外澳出發，經石空仔山、雙溪、平溪至汐止，目前則以石空聚落作為古道終點。由登山口進入林蔭之後，潺潺的流水聲沿途相伴，路邊由紅磚和石碑組成的指標雖然簡樸卻別有一番韻味。繼續前行，將會遇到百年土地公、清澈的水潭、店仔地等先民為生存、耕山開闢的生活遺跡。

▲石空古道前段會經過附近民家的菜園

▲林間可眺望龜山島

▲海水正藍，龜山島清析可見，預見今日朗朗晴天

▲原本榕嶺有一棵需要幾個人才能環抱的大榕樹，但是因為林務局造林需求，大榕樹已被砍伐、移除。

▲青潭因潭水青青且清澈見底而得名，無論是先民或是今日的遊客都會為之所吸引，在此停留休憩。

▲天氣炙熱，雖然只爬升二百多公尺，爬卻揮汗如雨，差點沒往生。

▲早年這裡有一間小店鋪，所以被為店仔地。店家或村民在這裡放了奉茶桶，免費供應往來行人茶水。

▲9:30來到黃金嶺土地公，天氣太熱在此大休息，吃一下爽糧，消暑一下。

▲石空聚落位於梗枋溪上游因為山壁被河流侵蝕，看起來像山洞一樣，所以被命名為「石空」，又名「石硿」。

▲11:43抵達鞍部土地公，在此大休息用午餐，天氣太熱，雖然今日太和山應該有無敵展望，但大伙一致決定取消登頂太和山，直接下溪床消暑下。

源遠流長的坪溪

淡蘭中路後半段串連北勢溪、灣潭溪及坪溪等流域，其中坪溪發源於宜蘭頭城的鶯仔嶺東麓，一路蜿蜒曲折流至新北雙溪的坪溪頭匯入灣潭溪，再由石空古道進入蘭陽。本次行程的規劃即是以坪溪為重點，由太和山鞍部下切坪溪溪谷，沿河道細細品味蜿蜒的坪溪溪流之美，並感受冰涼的溪水帶來的清涼暢快。

▲由鞍部土地公往太和山方向不久叉路取右，即可依登山條指示，下切溪谷，在此換上溯溪鞋。

▲12:00由水路起點出發，才走一小段就看到美到令人窒息的美景。

▲一葉知秋，還好趕上夏天結束前，走訪這條季節限定的清涼步道

▲高繞後回到河道

▲部分河道落差較大，須由旁高繞通過，必須隨時注意登山條指引。

▲水路部分路段有倒木要小心通過

▲白腹游蛇主要棲息於溪流湖泊，特別是在乾淨的水域較易發現。我們在溪旁的岩石邊發現它，居然都不動讓我們拍個過癮。

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見證這獨一無二的淡蘭古道

▲部分水域水深及膝，長筒雨鞋也無法避免會進水（水路還是要穿溯溪鞋才是王道）。

▲清涼一夏，為這屬於夏季限定的淡蘭秘境

▲我們一路走到坪溪古道的第二越溪點上岸換上登山鞋(水路歷時約2時)，走一小段坪溪古道陸路。

▲假日的坪溪古道處處都有沿溪露營的山友

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坪溪古道登山口合影

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62號民宅休息，邱董請大家喝沙士，清涼一夏

▲踢出產業道路至烏山越嶺古道

▲ 由54號民宅接烏山越嶺古道

林相蔥鬱的烏山越嶺道

烏山古道為淡蘭古道中路支線之一，古道以雙泰產道切分為東西二段，西段往灣潭，東段往石磐寮瀑布，再接大溪川古道至頭城大溪，是先民翻山越嶺的重要路線之一。其中西段由烏山42號鄰長家後方起登，至烏山28號民宅，即可出烏山古道灣潭登山口，再由越嶺保甲路出烏山54號民宅，經烏山產業道路與坪溪古道連接，此路段路徑清幽，林相優美，穿梭於山澗溪溝，頗有越嶺的感覺，在短暫爬升至越嶺點後，開始一路下切至坪溪交會處，為此步道的最大亮點，此段步道貼近坪溪溪畔，可見清澈溪流淺灘，在陽光照射下金色閃耀，兩岸綠林環伺，形成水上綠色隧道，是夏季消暑戲水的最佳去處。

▲路徑清幽，林相優美的烏山越嶺道

柑腳驛站

淡蘭中路的中繼站，也是，站長王澤松大哥在退休後，嚮往田園生活，回到太太Jennifer的家鄉柑腳，著手以友善農耕方法種菜養雞，提供淡蘭旅人在飽覽淡蘭道的山光水色之後，可以品嚐一下在地的好味道，並以獨家配方烘焙出，更深刻的的演繹這個被青山綠野所環繞的紓壓好所在。此外，為了協助淡蘭道友解決交通及住宿不便的問題，王大哥還提供的服務，讓道友們能夠更從容的悠遊淡蘭中路各個特色步道。

▲行前請柑腳驛站代為叫車，由灣潭搭上接駁車返回柑腳驛站。

▲享用驛站老闆準備的在地美食，為本日行劃下完美的Ending。後記：坪溪古道因為輕鬆好走的親水步道，假日人潮眾多，烏山產業道路面狹窄，會車及停車空間有限，假日前往要提前出發。另因步道臨溪而行，亦有不少喜好露營的遊客在溪邊露營，希望遊客們能夠遵守無痕山林的原則，保持山林的寧靜及環境清潔，不要污染乾淨的水源，才不會讓坪溪古道步入水漾森林及加羅湖等之後塵。