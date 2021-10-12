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翠綠人間天堂！淡蘭中路秘境　坪溪水路美得令人窒息

健行筆記 / 健行筆記Straybirds

淡蘭古道中路總長約50.3公里，需分2~3日才能走完全程。其中灣潭至外澳段分別由烏山越嶺古道、坪溪古道及石空古道等串連而成，步道原始優美，沿坪溪而行，高聳翠綠的杉木及清澈的溪流，彷彿置身人間天堂，足可媲美桶後越嶺古道。

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淡蘭中路秘境坪溪位在新北巿雙溪區泰平里南端，與宜蘭頭城僅一山之隔，溪水清澈，河床平緩，河道兩岸綠蔭參天，宛如一條綠色隧道，因而有許多山友選擇在夏季走水道上太和山，享受潺潺流水沁撫肌膚的清涼暢快，並聆聽淙淙流水與蟲鳴烏叫譜出的天籟之音

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▲平緩的河床

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▲綠色隧道

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溪水清澈，河床平緩，河道兩岸綠蔭參天。

因為溪水冰涼，夏季前往才是最適宜的賞味期，但要在午後雷雨發生機率極高的盛夏前往探訪中路秘境，行前對於氣象的預測，必須精準評估，考量各氣象專家預估９月２日週四起太平洋高壓減弱東退，午後雷雨變明顯。另歐洲模式顯示，週六12～14對流雨顯著，為避免在午後雷雨來時溯溪會提高風險，所以提前坐最早班的自強號至頭城，再坐區間車折返外澳（如果直接由台北搭區間車至外澳，會因停等對號列車，誤點至少半個小時以上，規劃時要將其列入考量，以免延誤行程），希望能提早起登，在雷雨來前，走完坪溪水路。

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行前一週每日觀查氣象預測，終於在行前一天，預測顯示無對流雨，總算安心不少。

行程規劃

6：08板橋火車站(204自強號)→7：52頭城火車站→8:24(轉搭4134區間車)→8:24外澳火車站→11：00▲太和山→坪溪古道水路→13：30烏山路62號民宅(午餐30分)→13：50烏山路54號民宅→烏山越嶺古道→15：15灣潭→16：00柑腳驛站(慶功宴) →賦歸

95eee9abc70306170a80366ec3919bc1.jpg為了要及早起登搭最早班自強號至頭城再折返外澳

6503f5f2b94314e46960717f76e38bc6.jpg頭城車站眺望鶯子嶺一線的雪山山脈

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外澳車站上天橋往左(往右是車站正門)

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8:40由外澳車站過天橋即來到石空古道登山口

石空古道

石空古道是淡蘭古道的支線之一，從外澳出發，經石空仔山、雙溪、平溪至汐止，目前則以石空聚落作為古道終點。由登山口進入林蔭之後，潺潺的流水聲沿途相伴，路邊由紅磚和石碑組成的指標雖然簡樸卻別有一番韻味。繼續前行，將會遇到百年土地公、清澈的水潭、店仔地等先民為生存、耕山開闢的生活遺跡。

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c812caecf499b60d54a9b1721ae06f9a.jpg石空古道前段會經過附近民家的菜園

7e9be947a82e1e37a83125ba3f3cfeca.jpg林間可眺望龜山島

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98ebbfd63f5e2b4994148a9497357fed.jpg海水正藍，龜山島清析可見，預見今日朗朗晴天

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03668084898e23302f7e59d1b738ba9b.jpg原本榕嶺有一棵需要幾個人才能環抱的大榕樹，但是因為林務局造林需求，大榕樹已被砍伐、移除。

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d663fb5842ba8483d4121707f712ed36.jpg青潭因潭水青青且清澈見底而得名，無論是先民或是今日的遊客都會為之所吸引，在此停留休憩。

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fe3a66140ccf06476412465b5d8f95e9.jpg天氣炙熱，雖然只爬升二百多公尺，爬卻揮汗如雨，差點沒往生。

cbb94147772866c419f5f8f170b2d5fc.jpg早年這裡有一間小店鋪，所以被為店仔地。店家或村民在這裡放了奉茶桶，免費供應往來行人茶水。

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bc300800c28087454fee6c416c343c43.jpg9:30來到黃金嶺土地公，天氣太熱在此大休息，吃一下爽糧，消暑一下。

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4672504295815dffe13d21890922ea4f.jpg石空聚落位於梗枋溪上游因為山壁被河流侵蝕，看起來像山洞一樣，所以被命名為「石空」，又名「石硿」。

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11:43抵達鞍部土地公，在此大休息用午餐，天氣太熱，雖然今日太和山應該有無敵展望，但大伙一致決定取消登頂太和山，直接下溪床消暑下。

源遠流長的坪溪

淡蘭中路後半段串連北勢溪、灣潭溪及坪溪等流域，其中坪溪發源於宜蘭頭城的鶯仔嶺東麓，一路蜿蜒曲折流至新北雙溪的坪溪頭匯入灣潭溪，淡蘭中路於烏山越嶺後即進入坪溪溪畔，其後整條古道幾乎全線貼近坪溪而行，直到太和山的越嶺鞍部，再由石空古道進入蘭陽。本次行程的規劃即是以坪溪為重點，由太和山鞍部下切坪溪溪谷，沿河道細細品味蜿蜒的坪溪溪流之美，並感受冰涼的溪水帶來的清涼暢快。

2089d5839d95b52aa673f30d34065438.jpg由鞍部土地公往太和山方向不久叉路取右，即可依登山條指示，下切溪谷，在此換上溯溪鞋。

a10c3c8bf03900acdfae80119f84eb35.jpg12:00由水路起點出發，才走一小段就看到美到令人窒息的美景。

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5518361c18d31f0d646bd36265324d5c.jpg一葉知秋，還好趕上夏天結束前，走訪這條季節限定的清涼步道

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4abde733eff6028419b821cd0fb4a6c0.jpg高繞後回到河道

2e0165ed2ba49c7b19ba82860a1f0b99.jpg部分河道落差較大，須由旁高繞通過，必須隨時注意登山條指引。

413750666d5feb871869be786eb6ea32.jpg水路部分路段有倒木要小心通過

9c0ee7ced435adff8486855a728265fe.jpg白腹游蛇主要棲息於溪流湖泊，特別是在乾淨的水域較易發現。我們在溪旁的岩石邊發現它，居然都不動讓我們拍個過癮。

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見證這獨一無二的淡蘭古道42ea28d9ca1c57a73f8b1021af213b78.jpg

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3859eaac12177c9d63298e06862e94c9.jpg部分水域水深及膝，長筒雨鞋也無法避免會進水（水路還是要穿溯溪鞋才是王道）。

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ce6bb5e0b2d50ea2d75fdd22834521e2.jpg清涼一夏，為這屬於夏季限定的淡蘭秘境

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b2182920a16c611577cbeeae33fdc029.jpg我們一路走到坪溪古道的第二越溪點上岸換上登山鞋(水路歷時約2時)，走一小段坪溪古道陸路。

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f97067e0555fd605d79e72e74651aa33.jpg假日的坪溪古道處處都有沿溪露營的山友

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坪溪古道登山口合影

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62號民宅休息，邱董請大家喝沙士，清涼一夏

31fdea331cc7ac18c089886be57318e5.jpg踢出產業道路至烏山越嶺古道

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由54號民宅接烏山越嶺古道

林相蔥鬱的烏山越嶺道

烏山古道為淡蘭古道中路支線之一，古道以雙泰產道切分為東西二段，西段往灣潭，東段往石磐寮瀑布，再接大溪川古道至頭城大溪，是先民翻山越嶺的重要路線之一。其中西段由烏山42號鄰長家後方起登，至烏山28號民宅，即可出烏山古道灣潭登山口，再由烏山路三叉坑高分390電線桿進入越嶺保甲路出烏山54號民宅，經烏山產業道路與坪溪古道連接，此路段路徑清幽，林相優美，穿梭於山澗溪溝，頗有越嶺的感覺，在短暫爬升至越嶺點後，開始一路下切至坪溪交會處，為此步道的最大亮點，此段步道貼近坪溪溪畔，可見清澈溪流淺灘，在陽光照射下金色閃耀，兩岸綠林環伺，形成水上綠色隧道，是夏季消暑戲水的最佳去處。

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路徑清幽，林相優美的烏山越嶺道

柑腳驛站

淡蘭中路的中繼站，也是淡蘭古道10處服務據點之一，站長王澤松大哥在退休後，嚮往田園生活，回到太太Jennifer的家鄉柑腳，著手以友善農耕方法種菜養雞，提供淡蘭旅人在飽覽淡蘭道的山光水色之後，可以品嚐一下在地的好味道，並以獨家配方烘焙出「柑腳特調」咖啡，更深刻的的演繹這個被青山綠野所環繞的紓壓好所在。此外，為了協助淡蘭道友解決交通及住宿不便的問題，王大哥還提供叫車及簡易淋浴與輕旅住宿的服務，讓道友們能夠更從容的悠遊淡蘭中路各個特色步道。

4fb07a8808031bd6ebd2d894b8ec130c.jpg行前請柑腳驛站代為叫車，由灣潭搭上接駁車返回柑腳驛站。

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享用驛站老闆準備的在地美食，為本日行劃下完美的Ending。後記：坪溪古道因為輕鬆好走的親水步道，假日人潮眾多，烏山產業道路面狹窄，會車及停車空間有限，假日前往要提前出發。另因步道臨溪而行，亦有不少喜好露營的遊客在溪邊露營，希望遊客們能夠遵守無痕山林的原則，保持山林的寧靜及環境清潔，不要污染乾淨的水源，才不會讓坪溪古道步入水漾森林及加羅湖等之後塵。

古道 外澳 步道

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