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宛若走進阿凡達場景！「太平山」坐擁全球最美步道之一、全台最大高山湖泊

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

「太平山三天兩夜玩不完！」太平山工作站的鄭曉中笑說，來到這一定要住下來，慢慢感受山林的美好。他細數太平山豐富多元的景點，有全台最大的高山湖泊翠峰湖、全台面積最大的山毛櫸原始林、台灣最容易親近的檜木原始林步道、鳩之澤溫泉、蹦蹦車，還有全球最美28條小路之一的見晴懷古步道，步道中可見大型檜木樹頭與許多林業遺跡，述說著太平山曾為台灣三大林場的百年歷史。

太平山有著台灣最容易親近的檜木原始林步道。
太平山有著台灣最容易親近的檜木原始林步道。

　

走進阿凡達場景中　全球最美28條步道之一在這

鄭曉中帶著我們光是走短短900公尺的見晴懷古步道，就花了一上午，見晴是大熱門步道，即使疫情微解封期間，還是有源源不絕的遊客湧入。但他特別提醒我們，要慢慢走、慢慢看，太平山位於雲霧帶，有豐厚的水氣，涵養出綠油油的多種苔蘚、蕨類、高大檜木等，映襯出彷彿電影《阿凡達》般的奇幻美景。

步道長900公尺，森林優美，沿途保留鐵道、台車輪軸等歷史遺跡，時而放晴，時而陷入茫茫的霧氣之中，見晴懷古步道彷若仙境。
步道長900公尺，森林優美，沿途保留鐵道、台車輪軸等歷史遺跡，時而放晴，時而陷入茫茫的霧氣之中，見晴懷古步道彷若仙境。

太平山面積12,631公頃，幅員廣大，海拔1,950公尺，一年四季雲霧繚繞，涵蓋冷溫帶、亞熱帶和暖溫帶的森林，蘊藏豐富的天然鐵杉、扁柏、紅檜等樹種，是僅次於阿里山的林業傳奇，日人1915年開始在此伐木，國民政府接手後，成為台灣最大林場，最後1983年轉型為森林遊樂區

環繞台灣最大的高山湖泊的翠峰湖環山步道，海拔1,840公尺，循昔日 運材軌道路線整建，晨昏變化萬千，湖面 偶爾升起水氣，十分夢幻。（圖片提供：羅東林管處）
環繞台灣最大的高山湖泊的翠峰湖環山步道，海拔1,840公尺，循昔日 運材軌道路線整建，晨昏變化萬千，湖面 偶爾升起水氣，十分夢幻。（圖片提供：羅東林管處）

為了降低遊憩對山林的壓力，太平山莊住宿提倡環保，餐廳也講求低碳，選購在地、當季的有機食材。鄭曉中特別推薦，太平山莊上方的原始檜木森林步道，早起前往，獨享仙境。

台灣山毛櫸步道往返需3小時，末段可欣賞達1,100公頃、台灣最大面積的山毛櫸原始林，秋天金葉閃耀、冬季枯枝蕭瑟，景色絕美。（圖片提供：羅東林管處）
台灣山毛櫸步道往返需3小時，末段可欣賞達1,100公頃、台灣最大面積的山毛櫸原始林，秋天金葉閃耀、冬季枯枝蕭瑟，景色絕美。（圖片提供：羅東林管處）

台灣唯一藍色溫泉的鳩之澤溫泉，泉色呈淡淡寶藍色，屬於 弱鹼性碳酸納泉，無臭味。有露天大眾池、湯屋和男、女裸湯及煮蛋槽。（圖片提供：羅東林管處）
台灣唯一藍色溫泉的鳩之澤溫泉，泉色呈淡淡寶藍色，屬於 弱鹼性碳酸納泉，無臭味。有露天大眾池、湯屋和男、女裸湯及煮蛋槽。（圖片提供：羅東林管處）

　

園區亮點

太平山舊稱「眠腦」，是泰雅族語「鬱鬱蒼蒼」之意，森林風景絕美，即使上山路途遙遠，仍吸引遊客如織。昔日以生產檜木文明，步道中可見的多已被砍伐的大樹頭，讓人忍不住遙想過往巨木滿山的年代，那是多麽地壯觀。

森林達人推薦！太平山工作站的鄭曉中建議大家可前往山中10條特色各異的步道，尤其是秋冬欣賞山毛櫸黃葉與孤枝交錯最美。
森林達人推薦！太平山工作站的鄭曉中建議大家可前往山中10條特色各異的步道，尤其是秋冬欣賞山毛櫸黃葉與孤枝交錯最美。

　

景點推薦

太平山國家森林遊樂區

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

電話：太平山莊03-9809806、售票站03-9809619、鳩之澤03-9809603

網址：太平山國家森林遊樂區

營時：例假日04:00-20:00，非假日06:00-20:00

價位：遊樂區平日全票150元、假日全票200元，蹦蹦車全票180元，鳩之澤溫泉冬季全票250元，夏季全票150元。

備註：防疫管理措施詳見台灣山林悠遊網最新公告，鳩之澤溫泉開放與否依防疫規定，蹦蹦車整修至11月開放。

　

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