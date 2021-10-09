仰望媽祖巨神像、必拍馬祖地標！ 南竿島最高峰「雲台山」小百岳之旅

因為疫情延宕的雲台山小百岳之旅總算成行，雲台山位於連江縣南竿鄉，這是第三次到南竿，前二次是觀光旅遊，第二次還帶了望遠鏡賞鳥，這次則以小百岳雲台山為主。到馬祖南竿除了搭飛機前往外，還可以在基隆港西岸旅客碼頭搭台馬之星，船的航行時間較長，晚上出航早上到，剛好可以在船上睡一覺。目前因疫情關係前往離島要提前90分鐘到機場，先填寫健康聲明書，進行非強制性的快篩，搭乘這天順利取得陰性證明後安心踏上旅途。出發前在健行筆記搜尋南竿的步道，有列入的是雲台山步道、馬祖南竿天后宮步道、馬祖津仁步道、馬祖摩天嶺步道等四條步道，也就將這些納入必遊名單，來一趟南竿步道之旅，當然還是要看看戰地風情、人文景點。【雲台山步道】下飛機來到民宿，取得機車後第一站當然就是雲台山，海拔248公尺，為南竿島最高峰，小百岳編號98，山頂有一塊刻有「雲台山」三個字的碑石，無基石。雲台山原名煙台山，相傳清朝道光年間，中國東南沿岸有海盜出沒，居民因而在制高處修築煙台而得煙台山之名。機車直接騎到山頂停車場，這裏還有台灣好行「南竿-媽祖巨神像」線的站牌，旁邊是雲台山軍情館，再往前走就是「雲台山」碑石，我的第80座小百岳輕鬆入袋。

雲台山軍情館為軍方管理單位，遊客須持中華民國身分證辦理入館參觀手續，管區設有無障礙設施、270度強化玻璃觀景台。

雲台山」碑石。

走階梯往下有一涼亭，坐在涼亭內遠眺前方的北竿，海風吹來還真是舒服，右下是福澳港，搭船的地方。

【馬祖南竿天后宮步道】天后宮步道位於南竿鄉馬港村(舊名馬祖村)，是舊時部隊往來馬港和勝天公園、津沙的捷徑，步道長度270公尺，步道入口在天后宮右側，終點是勝天路，整段都是樹蔭下的石階，無展望，我是不太推薦走這條步道。

馬祖境天后宮位於馬祖港，馬祖地區香火最鼎盛也最氣派的廟宇，又稱為馬港天后宮：南竿馬祖村居民口耳相傳，當媽祖之父遭逢船難，她便投海救父，卻不幸遭惡浪吞噬，屍身漂至馬祖村內澳口，後經居民發現後拾起安葬，民眾為感其孝心，以雕刻鳳紋的石棺厚葬。媽祖生前為善人間，又得地靈之利，於九月初九在此羽化昇天。明朝時，媽祖受封為天妃，清康熙時晉封為天后，也就是天上聖母的別稱，因此供奉媽袓的廟，便命名為天后宮。

天后宮牌樓旁邊為馬祖劍碑（必拍的馬祖地標之一）。

在天后宮這邊還可以看到不遠處的媽祖巨神像，可以由馬祖港走階梯上去，或者騎機車直接上去皆可。

在馬祖境天后宮的右側山上有一座媽祖巨神像，落成於2009年10月，代表著馬祖人民對於媽祖信仰的虔誠，媽祖巨神像由365塊花崗岩為主結構雕琢而成，象徵著「365日、日日平安」。媽祖巨神像本體高度為28.8公尺，原與馬祖四鄉五島總面積28.8平方公里相符，但經最新測量後，馬祖的實際面積為29.6平方公里，因此在建造時，便將媽祖巨神像加上避雷針，使其總高度為29.6公尺。

【馬祖津仁步道】早期津仁步道是連接津沙村與仁愛村的戰備車轍道，當時因缺乏水泥等建材，建造時僅鋪設兩條如軌道般的細長路面供戰車等軍事用車行駛，從鐵板出發，經過鐵堡，抵達津沙，沿著水泥車轍道鋪設舒適好走的木棧道，並會經過已廢棄的軍事碉堡，行走其間仍可懷想過往情境。我是由津沙這邊騎機車進入。

津沙村。

55據點，這裏軍事據點改建的背包客棧，可以入內參觀，有些地方有遊客止步的標示，還是要遵守一下。

來到有名的鐵堡：因此處地形險要、便於觀測海面動靜，早年曾被闢為軍事據點，由一班最精銳的兩棲蛙人部隊日夜戍守西側海岸線，更因防禦工事需要，將岩礁內部鑿空，上面覆以水泥掩體，粉刷迷彩漆料，並設置草綠色防護網架，甚至在岸邊崖壁上插滿了防止水鬼摸哨、突擊的碎玻璃與鐵條，佇立於浪濤中。

這裏還有門牌號碼。

續行津仁步道，鐵板村過後可以到南竿遊客中心，順遊北海坑道及大漢據點。

北海坑道位處鐵板海岸線，為一深入山腹，貫穿岩壁，呈「井」字形交錯的水道，水道高18公尺，寬10公尺，長640公尺，漲潮時水位達8公尺，退潮時為4公尺，步道全長700公尺，走完一圈約需30分鐘。

需配合潮汐的漲退，在退潮時才能進入，有工作人員在此管制，除了徒步走一圈外，也可付費搭乘搖櫓船。

有一位遊客搭乘搖櫓船，繞水道而行。

大漢據點，於1976年3月29日竣工，據點共分3層，最上層為軍方連部，第2層設有生活圈及預備機槍陣地，最下層設有4座90高砲陣地、簡報室、中山室、庫房、儲藏室等空間。

【馬祖摩天嶺步道】位於南竿鄉復興村(牛角村)西面的山嶺，地圖標註為牛角嶺，但當地居民都稱之為摩天嶺，步道路程392公尺，皆是石階步道，有一小段較陡，大部份在綠蔭下行走，除了一處涼亭平台可看牛角聚落外，其餘無展望，我也不太推薦走這條步道。步道入口在中央大道的圓環處，介於環保路及中央大道間，終點是馬路。

涼亭平台處，前方有展望。

步道另一端馬路的入口處。

離開摩天嶺步道，可以到前方的八八坑道參觀。八八坑道，相傳八八坑道原為居民躲避海盜的藏身山洞，在軍方進駐馬祖後，加以鑿高、挖深與強固，闢為戰車坑道，全長273公尺(包含副坑道長度)，戰地政務解除後，馬祖酒廠即利用此坑道窖藏美酒，所出品的高粱酒便以「八八坑道」為名。

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