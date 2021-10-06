騎走「淡蘭古道」一日夢幻行程！穿越時空的百年山徑　東北角海岸美景入袋

淡蘭古道是國家級綠道的先行示範，其壯麗豐富的山海風光，以及歷史深厚的人文景觀，被譬為台灣的「朝聖之路」。沿途有山有海，風光綺麗，古道上遺留的土地公、有應公、土埆厝及石頭厝，讓人感受先民篳路藍縷、胼手胝足的生活史跡，體驗先民翻山越嶺往來淡蘭之間的悠悠歲月。

淡蘭古道可分為北、中、南三路，北路遍布於台灣東北部丘陵地域，路網錯綜複雜，可組合成多種走法。在分別走完淡蘭北路官道2條主要路線及一條連結線後，再重新把這些路線做一次消化整理，利用現有的交通及在地資源，濃縮為可以結合鐵道、鐵馬及健行的一日淡蘭古道長程騎走行程，由新北靜謐純樸的鄉村小鎮，翻山越嶺到東北角澳底，再吹著海風騎乘自行車飽覽東北角海岸風光，最後穿越舊草嶺隧道抵達宜蘭石城，完成一日淡蘭的夢幻行程。

↑健行

↑自行車

↑鐵道行程規劃07:00板橋(共乘)→牡丹車站→淡蘭北路健行(燦光燦&楊廷理)→13:10雞母嶺福安廟（換騎自行車）→吳沙故居→黑白毛海鮮(午餐50分)→草嶺舊隧道北口→草嶺舊隧道至石城來回→還車步行至福隆→區間車返回牡丹(賦歸)

↑台鐵宜蘭線在牡丹至雙溪間的「牡丹坡」為坡度最大的路段，牡丹車站為了降緩火車行駛的坡度，特別設計「半月型岸式月台」與「120度大彎道」，為著名鐵路攝影景點

漫步鄉間小鎮

↑靜謐的牡丹社區

↑牡丹國小

↑牡丹溪

↑十三層營地

↑貂山古道登山口

官道上的珍貴遺跡（汛塘、鋪遞、石厝及埤塘）

↑清澈的牡丹溪

↑廢棄抽水站

↑舊水壩遺址眺望牡丹溪

↑棄置在路旁的馬達

↑燦光寮古道與楊廷理古道叉路口

↑古老厝地

↑燦光寮舖跡（同時兼具汛塘及鋪遞的軍事基地）

↑古道有幾處越溪處，清澈的溪流讓古道充滿活力及生機。

↑林蔭濃密，適合夏季前往

↑一路沿溪而行，清涼舒爽

↑黃吉祠(從結構外表來判斷，黃吉祠屋脊是平的屬陰廟；一般的土地公廟，屬於陽廟，屋脊結構會微翹）

↑簡家古厝(燦光寮12號)

↑隊長與簡家古厝屋主簡大哥合影

↑淡蘭古道代表性物種～雙扇蕨(是侏儸紀時代前就存在的古老蕨類)

↑

突破芒草區看見福隆海岸

↑雞母嶺眺望東北角海岸

↑雞母嶺

↑楊廷理古道雞母嶺段附近美麗的埤塘（由於此處旱季雨季分明，先民為了避免旱季時無水可用，都會在山谷間築壩或挖掘埤塘蓄水）

單車練習曲

↑福安廟

↑找了貢寮地區貨運車協助載運自行車至福安宮

↑騎乘在雙澳公路上

↑貢寮文史工作者吳老師依據清朝地籍資料，推斷此涼亭至溪邊的腹地即為吳沙故居地

↑中午來到澳底最有名的黑白毛大啖現撈海鮮(休息一下)

飄洋過海的馬祖婆

↑仁和宮是澳底當地的信仰中心，清末漳派廟宇設計大師陳應彬的作品，也是明治28年（光緒21年，1895）5月31日，日軍登陸統帥北白川宮能久親王登陸後的臨時行館。

↑仁和宮主殿的八卦藻井是陳應彬大師（清光緒年間台灣木匠大師）的作品

↑龍柱旁的小龍柱為出食台（可放飯食供孤魂解飢）

↑東北角的特色飲品-石花凍(仁和宮對面阿松檳榔賣的最好喝，感謝新伙伴冠吟請客)

↑由澳底至福隆的濱海公路原本計劃順道造訪田寮洋溼地，所以走濱海公路至福隆，惟此段公路除有大車來往，較為危險外，途中還上下起伏不斷，騎起來頗為費力，最後因部分自行車變速有問題，取消溼地行程（下次再來，還是騎鹽寮自行車道至福隆龍門營地，風景較為優美）以下為2019年參加雲天道長二日長程騎走行程的路線

↑鹽寮海岸（日本能久親王率近衛師團大軍由此登陸）

↑鹽寮自行車道

↑雙溪河岸風光

↑龍門吊橋

↑ 福隆自行車道

穿越時空

↑舊草嶺隧道北口(福隆端)

↑舊草嶺隧道

↑隧道內新北與宜蘭交界

↑賀來佐賀太郎大正十一（1922）年五月所題:白雲飛處

↑看見龜山島

↑完成一日淡蘭長程騎走

↑折返北口還車