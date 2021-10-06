騎走「淡蘭古道」一日夢幻行程！穿越時空的百年山徑 東北角海岸美景入袋
淡蘭古道是國家級綠道的先行示範，其壯麗豐富的山海風光，以及歷史深厚的人文景觀，被譬為台灣的「朝聖之路」。沿途有山有海，風光綺麗，古道上遺留的土地公、有應公、土埆厝及石頭厝，讓人感受先民篳路藍縷、胼手胝足的生活史跡，體驗先民翻山越嶺往來淡蘭之間的悠悠歲月。
淡蘭古道可分為北、中、南三路，北路遍布於台灣東北部丘陵地域，路網錯綜複雜，可組合成多種走法。在分別走完淡蘭北路官道2條主要路線及一條連結線後，再重新把這些路線做一次消化整理，利用現有的交通及在地資源，濃縮為可以結合鐵道、鐵馬及健行的一日淡蘭古道長程騎走行程，由新北靜謐純樸的鄉村小鎮，翻山越嶺到東北角澳底，再吹著海風騎乘自行車飽覽東北角海岸風光，最後穿越舊草嶺隧道抵達宜蘭石城，完成一日淡蘭的夢幻行程。
↑健行
↑自行車
↑鐵道行程規劃07:00板橋(共乘)→牡丹車站→淡蘭北路健行(燦光燦&楊廷理)→13:10雞母嶺福安廟（換騎自行車）→吳沙故居→黑白毛海鮮(午餐50分)→草嶺舊隧道北口→草嶺舊隧道至石城來回→還車步行至福隆→區間車返回牡丹(賦歸)
↑台鐵宜蘭線在牡丹至雙溪間的「牡丹坡」為坡度最大的路段，牡丹車站為了降緩火車行駛的坡度，特別設計「半月型岸式月台」與「120度大彎道」，為著名鐵路攝影景點
漫步鄉間小鎮一早8點15分大伙分乘三部車來到牡丹車站起登，由車站至燦光寮古道登山口要踢一段鄉間小路，其間會經過牡丹國小，十三層營地、三貂親水公園等景點。
↑靜謐的牡丹社區
↑牡丹國小
↑牡丹溪
↑十三層營地
↑貂山古道登山口官道上的珍貴遺跡（汛塘、鋪遞、石厝及埤塘）續行走訪燦光寮古道及楊廷理古道，為淡蘭路網中歷史最久遠的路線之一，至少可追溯至三百年前，為噶瑪蘭廳與淡水廳之間公文往來的傳遞官道，沿途設有汛塘（清朝最基層的軍事單位）及舖遞（清朝傳送公文的郵遞站），還有在古道重要叉路口形成的柑仔店與奉茶文化。此外，因此處丘稜地形成的散村文化、古老石厝及梯田景觀等，都必須慢下腳步、細心觀察，才能在荒煙蔓草中發覺這些遺址。
↑清澈的牡丹溪
↑廢棄抽水站
↑舊水壩遺址眺望牡丹溪
↑棄置在路旁的馬達
↑燦光寮古道與楊廷理古道叉路口
↑古老厝地
↑燦光寮舖跡（同時兼具汛塘及鋪遞的軍事基地）
↑古道有幾處越溪處，清澈的溪流讓古道充滿活力及生機。
↑林蔭濃密，適合夏季前往
↑一路沿溪而行，清涼舒爽
↑黃吉祠(從結構外表來判斷，黃吉祠屋脊是平的屬陰廟；一般的土地公廟，屬於陽廟，屋脊結構會微翹）
↑簡家古厝(燦光寮12號)
↑隊長與簡家古厝屋主簡大哥合影
↑淡蘭古道代表性物種～雙扇蕨(是侏儸紀時代前就存在的古老蕨類)
↑
突破芒草區看見福隆海岸
↑雞母嶺眺望東北角海岸
↑雞母嶺
↑楊廷理古道雞母嶺段附近美麗的埤塘（由於此處旱季雨季分明，先民為了避免旱季時無水可用，都會在山谷間築壩或挖掘埤塘蓄水）
單車練習曲抵達雞母嶺福安廟後，換上風火輪馳騁在澳底至福隆的鄉間小路，在甫結束一段辛苦山行之後，乘風飛揚漫遊走訪古三貂港澳底、吳沙故居，並造訪百年古廟仁和宮，瞭解先民的宗教與生活。沿途欣賞雪山尾稜的綿延山色，及東北角海岸風光，令人暢快不已。
↑福安廟
↑找了貢寮地區貨運車協助載運自行車至福安宮
↑騎乘在雙澳公路上
↑貢寮文史工作者吳老師依據清朝地籍資料，推斷此涼亭至溪邊的腹地即為吳沙故居地
↑中午來到澳底最有名的黑白毛大啖現撈海鮮(休息一下)
飄洋過海的馬祖婆澳底最早是噶瑪蘭族聚集地，大約在清乾隆38年(1773年)有福建漳州人吳沙來淡水基隆經商，跟原住民族社熟稔之後，率領閩、客移民逐步往宜蘭平原拓墾，澳底終也為漢人領地。相傳有一天，原住民和漢人居民婦女，同時在火炎山附近海岸的岩隙中發現一尊媽祖神像，大家該知道媽祖信仰起於福湄洲，澳底又靠海，民眾認為此一神像是飄洋過海而來的，從此這尊神像就被供奉在仁和宮，至今已超過150年歷史。
↑仁和宮是澳底當地的信仰中心，清末漳派廟宇設計大師陳應彬的作品，也是明治28年（光緒21年，1895）5月31日，日軍登陸統帥北白川宮能久親王登陸後的臨時行館。
↑仁和宮主殿的八卦藻井是陳應彬大師（清光緒年間台灣木匠大師）的作品
↑龍柱旁的小龍柱為出食台（可放飯食供孤魂解飢）
↑東北角的特色飲品-石花凍(仁和宮對面阿松檳榔賣的最好喝，感謝新伙伴冠吟請客)
↑由澳底至福隆的濱海公路原本計劃順道造訪田寮洋溼地，所以走濱海公路至福隆，惟此段公路除有大車來往，較為危險外，途中還上下起伏不斷，騎起來頗為費力，最後因部分自行車變速有問題，取消溼地行程（下次再來，還是騎鹽寮自行車道至福隆龍門營地，風景較為優美）以下為2019年參加雲天道長二日長程騎走行程的路線
↑鹽寮海岸（日本能久親王率近衛師團大軍由此登陸）
↑鹽寮自行車道
↑雙溪河岸風光
↑龍門吊橋
↑福隆自行車道
穿越時空舊草嶺隧道就是台灣民謠中「丟丟銅」歌曲裡提到的「火車山洞」，這個隧道在日治大正10~13年建造（西元1921~1924年），是當時台灣最長的隧道(全長2,166公尺)，此隧道的貫通對北宜交通開發史佔有重要地位。在這座隧道還沒打通之前，宜蘭線的鐵路分成兩段，由北到南只能通車到貢寮，由南往北只能通車到大里，直到這座隧道打通之後，整個宜蘭線的鐵路才全線貫通。我們在炙熱的天氣下，進入涼爽的隧道，全身通體舒暢，從百年山徑到現代化的鐵道工程，在時空交錯下，來到宜蘭石城，完成淡蘭北路一日騎走。
↑舊草嶺隧道北口(福隆端)
↑舊草嶺隧道
↑隧道內新北與宜蘭交界
↑賀來佐賀太郎大正十一（1922）年五月所題:白雲飛處
↑看見龜山島
↑完成一日淡蘭長程騎走
↑折返北口還車
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