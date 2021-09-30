通往九份的「大粗坑古道」　基隆嶼＆海岸風光盡收眼簾

大粗坑古道是從猴硐通往九份的一條古道，途中會經過已經廢村的大粗坑聚落，斷垣殘壁幾乎完全埋沒在荒煙蔓草之間，頗令人有繁華落盡之慨。這裡也是知名導演吳念真的故鄉，在他許多電影作品裡，常常述說這山中的礦坑歲月，讓我來帶著大家，走一趟百年的金礦之旅。

大粗坑古道的登山口，豎立著一座觀光步道的石碑，這裡有一戶民宅，民宅前有十幾個停車位，停車還算方便，住戶有養一隻非常友善的黑狗，有時候還會陪著登山客一起爬山。

大粗坑古道已經鋪上完善的花崗岩，雖然很容易行走，但是難免失去了古道的感覺，途經幾處古厝的遺跡，殘壁已經長滿樹木和雜草，不過這已經算是保持最完整的古厝之一，藏身在山林之中的還有三四百戶，很難想像這裡是過去號稱「小美國」的熱鬧街肆，最高峰時有二三千人在此生活著。

照片是過去猴硐國小大山分校的校園，這兩層樓建築物是當時的教室，不過牆壁都已經崩落，徒留殘破的結構尚可緬懷當年的樣子。由於早期大粗坑的小學生都要走到猴硐上課，所以設立了分校以方便居民的子女上學，不過只有提供一年級到三年級的就讀，照片我所站立之地，即為昔日學校的操場。

由於當年大粗坑人口眾多，於是1949年在此設立大山分校，人數最多的時候有六個班，學生人數達到230位之多，但隨著礦業蕭條人口外移，學校則在1978年廢校。照片是今昔的對照，大山分校旁邊有一座廟宇「大德宮」，念大山分校第一屆的鄭先生，這幾年每天都會上山來整理環境。

學校不遠處有一棟兩層樓的洋房，當年是一家柑仔店，屋主叫做「賴守桂」，是當地有名的大戶人家，而這個地點是礦村最熱鬧的中心，據鄭先生表示，賴家的女兒也是念大山分校，在學校可是知名的千金大小姐。

從二樓洋房旁蓋了一座「天橋」，直接從舊聚落直上瑞雙公路，不過感覺在山上蓋這樣的天橋倒有點突兀。在天橋的另一端遇到一位盧先生，他是大山分校第四屆學生，據他回憶，沒有蓋這座天橋以前，大粗坑有一條砌石塊的山路通往九份，是由每戶居民捐獻而建成，可惜居民搬離大粗坑後，許多材質不錯的石頭都被人偷走了。

大德宮現在養的幾條狗其實原是盧先生所飼養，但是他因為每週才來一次，小狗才委託鄭先生代為照顧，其實我走大粗坑古道很多次了，每次這些狗都會狂吠不已，不過盧先生解釋黑狗叫「如意」，黑黃狗叫「英雄」和「彩虹」，只要叫牠們的名字就會安靜下來，或許各位山友下次可以試試看。

從橋上頭往下望，可以看到叢山峻嶺之間的大山分校與洋房，據盧先生回憶，吳念真本名叫吳文欽，他們小時候都叫他「矮仔欽」，住在古道比較下方的位置。正在聊天的時候，有另一位大山分校的學弟也騎車過來，他們就坐在橋頭樹下泡茶聊天，這橋上橋下幾位老人家，都對大粗坑有無法忘懷的感情，雖然都已經離開數十年，但都常會回來這裡，彷彿只要端望著這片山谷，就可以溫習著故鄉的點點滴滴。

大粗坑古道可以順登「大粗坑山」，就在一座輸電電塔旁邊，我找了很久還是找不到基石，據說基石好像被破壞了，不過山頂視野還不錯，可以看到基隆嶼和海岸，還有位於基隆河畔的瑞芳。

大粗坑的金礦最早追溯到清朝的1889年，有基隆河的建橋工人在河裡發現沙金，沿著大、小粗坑溪往上游找尋，才發現九份的小金瓜金礦源頭，並且也在大粗坑發現金礦，吸引許多淘金客前來，而慢慢形成了大粗坑的聚落。照片是大粗坑溪，水質很清澈涼沁，走累了可以洗把臉，順便撈看看還有沒有沙金。

大粗坑最繁華的時候，有高達四百戶和三千居民，住家幾乎佈滿整個山谷，當時村內有麵店、柑仔店甚至撞球間等，但如果要上酒家或電影院，還是需要走到九份去，九份的店家都俗稱這裡的居民為「阿督仔」，因為大粗坑居民消費能力強而有「小美國」之稱。照片為當時娶親時熱鬧的樣子。

因為吳念真的大粗坑成長經驗，在「多桑」、「戀戀風塵」和「悲情城市」等電影中，都曾在大粗坑取景，1994年的多桑是吳念真自編自導的電影，描述他的父親在礦村的故事，當然吳念真也在劇中回憶童年的點點滴滴，照片為多桑的劇照，其中父親一角由蔡振南主演，該劇獲得多項國際的電影獎項。

吳念真回憶他小時候，父親喜歡帶他去九份看電影，但是總會放他在電影院內，一個人跑去酒家喝酒玩樂，等到電影結束後，父親再問他電影的劇情，以免母親問起來時露出馬腳，反映當時九份的聲色與繁華，也顯示礦工金錢來得快，去得也很快的情況，圖為「悲情城市」酒店林立的劇照。

大粗坑的金礦吸引許多人的追逐，也創造了大粗坑的繁華盛世，但是到1971年，因為金礦枯竭而停止開採，失去了居民賴以維生的金礦後，居民在幾年之內陸陸續續搬離此處，吳念真因為家境較為貧寒，是最後一批離開大粗坑的居民。照片為當時山谷佈滿住家的盛況。

聚落旁有一座落寞的「萬善堂」，埋葬著在大粗坑礦坑意外死亡，卻無親無故的礦工，但是因為人數眾多，死難者姓名並不會留下來。隨著金礦耗盡後，大粗坑的居民也遷走了，只留下小廟祠卻還靜靜地守著聚落，百年後的大粗坑溪還是汩汩地流著，似乎正在娓娓泣訴著，那些為了逐夢離鄉背井而來的淘金客，夢碎後終究客死異鄉的悲哀。

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