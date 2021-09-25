日月潭最佳展望台「貓囒山」小百岳！ 俯瞰全潭景、觀賞日出雲海絕佳位置

貓囒山，位於南投縣魚池鄉，海拔1,020公尺，2006年選為新版的台灣小百岳編號49，有一顆日月潭氣象站基點，原有的二顆三等三角點已遺失。（i運動資訊平台及維基百科的小百岳列表資料為海拔1,016公尺）貓囒山是日月潭湖光山色最佳展望台，山頂可俯瞰日月潭全景和觀賞日出雲海的絕佳位置。

交通方式：

自行開車可導航貓囒山步道，由台21線轉入馥麗溫泉大飯店旁的中山路270巷，在行政院農業委員會茶業改良場前左側有指引牌，走階梯步道往上。 搭乘大眾交通工具則可在日月潭站（台灣好行、國光客運1833、南投客運、豐榮客運等）下車，沿台21線轉入馥麗溫泉大飯店旁的中山路270巷即可到達，約1.7公里。 先走這段階梯，再走一小段土石小徑，就轉入平緩上坡的柏油路，親民好走的步道。

2020/10來此時正是秋季，地面上有些飄落的紅葉，為步道增添艷麗的色彩，有了更多的視覺享受。

整修中的涼亭。

步道旁的里程木椿。

有些地方稍有展望，還有茶園風光可賞。

來到貓囒山大石，前方平台可以俯看日月潭風光。

通過日月潭氣象站大門，續往上走，上方有平台及氣象設施。

風力塔：1940年建站當初只建一座用石砌基座風力塔茲做氣象觀測之用迄今猶存，於民國八十八年歷經「九二一」大地震其石砌基座僅受輕微災損業已修護，現今還在使用、堪稱歷史建築物。（資料來源：中央氣象局）

日月潭氣象站基點，我眼拙沒有看到，或許是留著作為下次來訪的目標。循著原路回到貓囒山步道入口，右側有一座斗笠型頂蓋的亭碑【故技師新井耕吉郎紀念碑】：是紀念魚池紅茶試驗支所最後一任日籍支所長新井耕吉郎而建，1936年在南投日月潭協助成立魚池紅茶試驗支所，開始種植及改良錫蘭紅茶，開啟紅茶之鄉的名號，光復後決定不接受遣返留在台灣，繼續協助紅茶試驗工作，民國36年病逝於台灣，被譽為「台灣紅茶之父」。