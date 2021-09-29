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大眾運輸就能搞定！七星山主東峰苗圃線　彷彿遊走都市叢林步道

健行筆記 / 健行筆記Chin天天異想世界

「人生要往前看，不要眷戀過去！」但，爬山時回望來時路，卻能讓自己多一份勇氣繼續走下去。站在高處望遠，可看清每段來時路的轉折，期望人生路上遇到卡關時，可以像爬山時一樣優雅與無懼的再邁向下一步...。

健行路線：陽明山公車總站→環七星山人車分道→陽明山遊客中心→苗圃登山口→七星公園→教育電台塔→七星東峰→七星山主峰→苗冷古道→冷水坑登山口→牛奶湖→菁山吊橋→碉堡觀景台→擎天崗遊客服務站。全程約8公里。

交通：雙向進出，以大眾交通工具為佳。登七星山有三個主要入口，海拔分別是小油坑(800M)、苗圃(550M)及冷水坑(750M)，小油坑與主峰的海拔落差最小，路程最短；苗圃線則落差最大，路程最遠。冷水坑落差與小油坑差不多，但有些路段比小油坑陡峭。時間被疫情按下暫停鍵，被遺忘的2021夏天己近尾聲...。憶2019年夏...。上次誤打誤撞，由小油坑矇上了七星山。此次，打算挑戰由苗圃線登七星山。從陽明山總站開始，先走「環七星山人車分道」，從地下隧道穿越陽金公路循石階而上步道緩緩向上落葉步道原始小徑美美石板路沿途綠意盎然因步道與陽金公路相距不遠時而沉醉於大自然寧靜中時而劃破寂靜的汽車聲呼嘯而過讓人有置身於都市叢林的錯亂經「行啟並御成婚紀念造林地」舊石碑至苗圃入口...

6f9331c941b3e93453c5657960ccf370.jpg環七星山人車分道 入口7022cc0256e4dd4e4a5e89e139408236.jpg

七星山苗圃登山口

之後，上坡石階路開始，沿途林蔭扶疏。因位屬七星山南側背風坡，不受凜冽北風的侵襲，所以形成闊葉森林的植被景觀，樹種以紅楠為多。踏著石階而上，走走停停。

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，來到「冷苗步道」叉路口， 有木、石椅可供休憩。此處好多赤腹松鼠出沒，上下樹枝間，還會向遊客討食。漫步闊葉林間常見野生赤腹松鼠，全身褐色腹部赤褐色，沿樹幹攀爬、在樹林間跳躍、擺動那灰色蓬鬆的大尾巴，真得很討人喜歡。另，這裡有個題外話要說，就是爬山接近大自然的同時，有些事還請遵守。我知道每個人都有滿滿的愛心，看到小動物就想拿食物餵。就在這石椅處有位阿姨正在餵食松鼠。這會害了松鼠。現場提醒，得到的回應居然是：沒關係啦！ 當場白眼己翻到後腦勺。在大自然裡「愛樹、愛鼠，請勿餵食野生動物」....。休息片刻後，繼續往上。幾分鐘後，來到七星公園的叉路口，路程僅0.2公里，於是決定先走往七星公園。

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七星公園，標高882公尺位於七星山東峰山腰，有一廣闊的平坦草原，因海拔高，氣溫涼爽。這裡有涼亭及石桌椅，供休憩。俯瞰台北盆地，下方是紗帽山，遠處可見基隆河、淡水河交會於關渡平原，視野遼闊。背倚七星山東峰，背風處有闊葉樹林，樹蔭下遊客三五成群，或休息，或用餐。

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離開七星公園，從教育廣播電台發射台上七星山東峰再至主峰。這條路線以石階路陡而著名。沿途芒草與闊葉林相互交錯。今天除了風大外，視野不錯，剛停留的七星公園及冷水坑、七股山、擎天崗、竹篙山、石梯嶺、大尖後山、磺嘴山綿延青色山脈前後接續。山下景物清淅可見。

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抬頭看看天空爬山時，不知覺會低著頭緊盯著雙腳往上爬。爬累時，停下腳步抬頭望望，重巒疊嶂的群山，滿山隨風擺動的箭竹林、芒草，高處，湛藍的天空中，白雲悠悠。抬起頭，看看那廣闊無垠的天空，讓視野更為開闊，當心思變得淡然，那個曾經的疲憊與害怕，己去無踪。

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七星山東峰，1108M，三等三角點1104號再訪七星山東峰，沒了上次的悠閒，原本嚮往在七星山東峰頂登高望遠，欣賞美景，然而好天不賞臉，風超級無敵大。身旁的外國人脫口而出說了，「好像颱風」。大風一吹，直接到山腳下。只好狼狽下撒，往主峰前進。

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七星山主峰，1120M，北市第1高峰。結果剛上主峰，一片烏雲飄過小雨來訪。拍了幾張照後，匆匆離開主峰準備下山。不免遺憾，於是心有所感。人生路途不也有如此境遇？有時費盡千辛萬苦、滿心期待，最終卻是匆匆走過。

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離開七星山，回程選擇苗圃方向，一路陡陡下坡路，又回到「冷苗步道」的交叉點。又見那位可愛的朋友 "赤腹松鼠"出沒，上下樹枝間。接著往冷水坑方向走，天氣又漸漸變好，步道長約1.7公里，繞於七星山南麓山腰，沿途起伏平緩，走於森林中，以石階、枕木碎石路為主，有五座木橋，步道沿途靜謐幽雅。回到冷水坑遊客中心，結果豔陽高照，跟山上真是天差地別。真是瞬息萬變的天氣！

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牛奶湖是誰？把牛奶倒在這？台灣獨一無二的硫磺礦沼澤，池底噴出硫磺氣體，硫磺微粒經年累月沉澱堆積在池底，經陽光照射使湖水呈現乳白色，與周圍翠綠草地，呈現對比。

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245a10eb7b1e106cd6f52cf2acb206cd.jpg台灣獨一無二的硫磺礦沼澤 - 牛奶湖

接著，走過一小段翠綠的落羽松與一座菁山吊橋，「冷擎步道」全段大部份是濃密的闊葉樹林，步道是上下起伏的石階梯...。

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6479c44431f560b4f5876e02fd6a5c88.jpg橫跨冷水坑溪的菁山吊橋
冷水坑生態池
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一排柳杉林
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雞心崙觀景台，回望剛走過的七星群山己淹沒在迷霧之中...。步道小徑旁，日治時期造林留下的近百歲琉球松展示出他的獨特生命力與天然樹景。 一直走到三岔路口，一邊往絹絲瀑布、一邊往擎天崗，絹絲步道上週剛走過，於是走向擎天崗。

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擎天崗大草原
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等會要搭的陽明山108公車...正在來的方向...

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步道 公園 陽明山

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