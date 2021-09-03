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雲林「草嶺蓬萊瀑布」爆量水勢好震撼！草嶺第一景如白龍奔騰而下

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

雲林縣古坑鄉草嶺地區，在以前有所謂的草嶺八景或十景，但在921大地震中損壞嚴重，草嶺旅遊的人氣也震失了。經過多年的重建生息，草嶺的多個景點都已經再現風華，而且在今年8月上旬的連續大雨後，並沒有傳出災情，因此，不論是回味過往的草嶺青春記憶，或初訪草嶺探索地質美景，草嶺又是一個很值得遊走的地方。

除了上篇的萬年峽谷，草嶺必遊的景點還有蓬萊瀑布。蓬萊瀑布是濁水溪上游支流竹篙水溪源頭的一部分，瀑布高70公尺，若加上瀑布下的斜瀑則超過100公尺，號稱草嶺第一景。非雨季時蓬萊瀑布像一支白色的竹篙插在山谷中，因此又叫竹篙水。但在雨季時，蓬萊瀑布一股水流漫成四股，同時傾洩而下，水聲轟隆，水煙漫天，像四條白龍長吼衝入山谷，又像千軍萬馬由山上奔騰而下，站在瀑前的平台，有一種被震撼的痛快。

布魯拍攝製作的２分鐘蓬萊瀑布影片，歡迎點入觀賞。

由停車場朝左上圖商店區進入，15分鐘的步道坡度和緩好走，經過左下角的蓬萊吊橋，會到達右下角的舊蓬萊纜車站，搭纜車是以前由草嶺上蓬萊瀑布及長春谷的方式之一，921地震後毀壞成為遺跡。

發現一隻大恐龍，不要怕，這算是921地震前長春谷的裝置之一，雖然長春谷已因地震而變貌，恐龍仍然很盡責的守在步道旁。旁邊則還有一隻駱駝。

經過恐龍後就到達第一觀瀑平台，平台下方就是以前的長春谷，左上方則是此行的主要目標——蓬萊瀑布。

蓬萊瀑布高70公尺，竹篙水溪的水在此陷落造成氣勢磅礡的大瀑布。

蓬萊瀑布的水量變化大，剛下完大雨時像下圖，瀑布漫成四股，還激起陣陣水煙，布魯的單眼相機根本拿不出來。才過3天再去蓬萊瀑布，瀑布震撼度略減，但仍然具有氣勢。

第一觀瀑平台左側有階梯續上往第二平台。

蓬萊瀑布像千軍萬馬奔馳而來，揚起巨大的煙霧，今年第一次與好友薛大同訪時又遇到下雨，拍得其實有點狼狽。

即使３天後再訪，水勢稍微變小，氣勢仍然驚人，夏天午後雖然酷熱，但在瀑布前熱氣完全退散，在此沖杯咖啡又沖水氣，實在是盛夏最佳享受。

布魯便利貼

蓬萊瀑布交通資料：國道3號北上下271K古坑交流道，轉東行駛158甲縣道，至桶頭右轉149乙縣道（國道3號南下269K古坑系統交流道，轉東行駛149甲縣道，至桶頭後同），續往草嶺方向，至草嶺風景區後，經過二次草嶺商圈叉路都續往豐山太和方向行駛，至149甲37.5K處左入產道，就可抵達蓬萊瀑布停車場。無公車可抵達。

蓬萊瀑布資訊：步道單程約15分，原路返往，免門票，建議停留時間1小時。

補給停車資訊：入口有停車場。入口有店家賣愛玉及農特產，平日不一定營業。入口有洗手間（需付費）。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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