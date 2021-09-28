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百岳一日單攻Done！包場雪山主東峰　黑森林、圈谷有說不出的美

健行筆記 / 健行筆記Yun Yuander

第一次完成百岳單攻，超興奮！原本還擔心熱帶低氣壓會不會形成颱風，一直關注氣象預報，終究還是出發。禮拜五休假，中午過後先去冬山河騎個單車，下午5點一人獨自開車到武陵農場，在車上過夜，清晨03:30起床，04:30從雪山登山口開始攀登，同時也遇到一位單攻山友也是這時出發，很快來到七卡山莊，山莊外頭有一單人帳。續行，過程中太陽從山頭露臉，趕緊拍張照。

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05:56來到哭坡平臺，沒停留立即爬上哭坡。

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很快地在06:24來到雪山東峰，遇到一位單攻的女山友，在我拍照同時她先離開，稍稍休息5分鐘續行。

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下離開東峰時，馬上就會看到停機坪。

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走著沒多久就追上先離開的女山友，在07:06來到369山莊，單攻就不需要住宿了。

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離開369就是Z字型爬坡，進入黑森林，這時陽光灑下籠罩的黑森林很美、很寧靜。

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中間經過黑森林的石瀑區。

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大約08:22走出黑森林，映入眼簾就是著名的雪山圈谷，多麼壯觀阿，一個冰河時期遺留下來的自然造物。

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從主峰往圈谷拍，有種讚歎說不出的美。

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圈谷往主峰的路都是碎石路，我在指標牌10.1K處的叉路走錯了，應該沿著左邊上，我卻往右走，為了橫向切回原路，在一堆碎石及矮灌欉中邊走邊滑地走回主路線，果然網路上說的沒錯，最後1K才真得要哭，哭坡算什麼；那一公里走1個小時，終於在09:25登頂，整個主峰我1人包場。

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北稜角

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指標：志佳陽山(左)，翠池(右)

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拍完照吃完補給立馬下山，回程時走出黑森林看到大景拍張照。

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在13:30回到登山口，9小時完成21.8公里的百岳單攻(指標單趟10.9K)。GPX路徑https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=533746

爬山累開車也累，光從桃園開到武陵農場來回就要400公里，還好回程沒有打瞌睡，可能是人生第一次完成百岳單攻的興奮吧！

#0430起登_0504七卡山莊_0556哭坡平台_0624雪山東峰_0706到369山莊_0822離開黑森林_0925主峰_1330登山口

登山 武陵農場 單車

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