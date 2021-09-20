2小時搞定4座山！台北信義「四獸山」交通方便　虎山、象山美景輕鬆賞

我

象山一直都是熱門的 登山 健行景點，無論是白天欣賞繁榮市區景色、三五好友休閒健行，或是夜晚霓虹閃爍的百萬夜景、情侶們的約會熱門地，都是最佳的選擇，鄰近捷運站，交通很便利！但其實鄰近象山的還有另外三座「虎山、豹山、獅山」，四者合稱為四獸山。終於找了個上午到信義區來抓四獸囉!

們是從虎山溪起登到象山下山回家，不折返的路線

一趟下來含休息加拍照時間約2小時，除了往象山的階梯比較長，其他路線都不難

；也可以從象山起登，再由虎山下山，可以自行斟酌想要走的路線。，推薦大家可以一次來完成四座山！

四獸山交通資訊

自行開車

大眾運輸

四獸山介紹

行程規劃

? 導航： 松山慈惠堂（台北市信義區福德街251巷33號，快到慈惠堂旁就是虎山溪登山口）? 捷運「後山埤站」二號出口出來，導航松山慈惠堂， 快到慈惠堂旁就是虎山溪登山口 。⛰️ 四獸山位於台北信義區，山頂海拔183公尺。 四獸山位於台北南港山的西北側，為「象山」、「獅山」、「豹山」及「虎山」四座山的統稱，在地理上屬於南港山系。為台北市熱門登山路線之一。－資料來源： 維基百科

行程規劃

所需腳程

? 虎山溪起登 > 豹山 > 獅山 > 象山下山?‍ 四獸山單程約5.5公里，由虎山溪起登至象山下山，單程含休息加拍照約2小時。

溫馨提醒

虎山溪起登處沒有廁所，建議先在後山埤捷運站上完廁所

豹山步道跟往獅山路上都有流動廁所可以使用！

，但也不用擔心，真的太方便了！整體來說四獸山步道沒什麼難度，幾乎都是階梯跟柏油馬路，只有往獅山才是泥土樹根的山徑，不過也才十分鐘腳程而已，不長！

GPX路線

四獸山路程紀錄

⥅ 照片左方就是松山慈惠宮，前面就是我們要起登的虎山溪登山口。

⥅ 8:24 準備出發！

⥅ 8:27 走不到五分鐘就抵達虎山溪的人氣拍照點，潺潺溪流加上翠綠的樹林，世外桃源呀！不過這裡的石頭上有許多青苔，拍照時一定要小心留意，不要失足跌倒！

⥅ 繼續前行。 ⥅ 8:33 抵達四獸亭，今天太陽很大呢，在這裡補充水分休息一下。

⥅ 休息完，石階繼續往上走。

⥅ 8:39 看到南天宮後繼續直走，接下來的路線是柏油馬路，完全沒有爬山的感覺，很輕鬆好走！

⥅ 8:48 走約十分鐘，右邊有明顯岔路往上的階梯跟指標，準備前往四獸山的第一座-虎山！

⥅ 階梯上來後，有一個涼亭，涼亭請往右走，也就是指標處「虎山峰」的方向走，等下回來則是往左邊下山。

⥅ 往虎山峰的這一小段階梯，也很好拍！有種夏威夷感的度假樹林。

⥅ 9:01 抵達虎山峰觀景台！

⥅ 接著回到剛剛的涼亭往左走，下山去，下山後繼續直走，跟著大馬路走就對了。 ⥅ 接著經過瑤池宮，一樣繼續直走。

⥅ 9:13 右手邊看到一間藍色流動廁所就代表，豹山步道到囉！

⥅ 豹山步道這段超短的，步道口進來不用兩分鐘就可以抵達。

⥅ 9:14 抵達豹山觀景台，欣賞不同角度的台北101。

⥅ 當然也要跟豹山的圖樣合照！覺得做得超可愛的~

⥅ 接著走回剛剛的柏油馬路後，繼續直走～

⥅ 前往獅山的路上，還有一間流動廁所可以使用。

⥅ 9:31 大概走約十分鐘，右手邊會有一處明顯的山徑入口，旁邊有一根電線杆，不要懷疑，這就是獅山的登山口，也是此趟行程中最像爬山的一段山徑。

⥅ 往獅山這林蔭茂密，為泥土樹根路線，需小心濕滑。

⥅ 這裡蚊蟲也比較多。

⥅ 9:45 走約十分鐘會有一個明顯岔路，岔路處往左，就抵達獅山囉！

⥅ 目前獅山沒有牌子或圖樣可以拍照，有點可惜，只好自己裝一隻獅子了>< 當天因找不到牌子，以為獅山還要再往前走，所以GPX路線還有往前多走的紀錄，記得走到這就是囉！不要再往前走，如果你有看到石頭的桌椅就代表已經走超過囉！ ⥅ 下山後繼續往前走，準備前往今天的最後一座山 - 象山。

⥅ 前面就是北星寶宮，我們在北星寶宮前的岔路往左走，前往象山步道。

⥅ 這段石階很長～很長～

⥅ 石階走完就離攝影平台跟六巨石不遠囉~

⥅ 從虎山溪一路到象山，人潮真的有很明顯的差異，象山真的太熱門了，走到這人突然變好多！

⥅ 10:10 前往象山攝影平台。

⥅ 之前都在象山步道上來的第一個觀景平台跟六巨石拍照，第一次走到攝影平台這，沒想到超好拍欸！四獸山走下來，覺得象山的觀景平台展望最好，也是最能將市區風景拍得清楚的地方。

⥅ 接著就往下走，準備從象山步道下山走回捷運站，途中經過六巨石。

⥅ 離象山步道登山口最近的觀景平台，這裡也很好拍！拍完繼續往下走，下山去～ ⥅ 10:38 由象山步道下山！順利完成今天的四獸山路線，扣除在獅山走錯路的時間，實際休息加拍照約2小時。四獸山真的是條親民的健行路線，如果還有體力跟時間，也可以加碼到五指山去，不過最近中午過後很容易下雨，所以今天只打算走四獸山而已~那就留給下次吧。

｜??

pearrr.tw➡️各地區登山懶人包，交通資訊、行程規劃一覽，快速搜尋梨子推薦的爬山景點；限時動態分享最即時的梨子生活動態，也可以看更多爬山路程紀錄影片唷！

追蹤梨子粉絲專頁｜??

梨子-百岳女孩➡️不要錯過更多梨子上山下海的圖文介紹！