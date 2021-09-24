台北基隆唯一高地湖泊！「情人湖公園」湖光山色＆無敵海景盡收眼底

健行筆記 / 健行筆記Kitty picnic

情人湖公園位於基隆大武崙山腰上,跟外木山的情人湖濱步道不同喔!!不要跑錯了呦

是基隆唯一的高地湖泊,湖面雖然不大,但是綠影扶疏,山光水色的湖面風光清新宜人,而且入園免門票,有吊橋,濃蔭步道,也可將周圍澳底漁港,基隆嶼,野柳海岬盡收眼底喔

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如何去自行開車--導航設定"情人湖公園"有規畫大型停車場,停車方便但假日仍是一位難求喔!!大眾交通--基隆公車[509]於”情人口”站下車即可抵達

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停好車後,不用門票喔會看到情人湖入口的地標--石板牆

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順著階梯往上走,是情人湖公園老火車頭裝置造景這是台鐵日治時期的蒸汽火車,退役後陳列在情人湖公園入口,也成為情人湖公園的知名地標非常有古早味的蒸氣火車頭,刷成黑色外表後,有現在工業風的特色

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拍完老火車頭即開始沿步道出發剛開始有階梯或緩坡水泥路,沿路都有樹林遮蔭,算是輕鬆好走

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走一小段階梯便看到這碧綠色情人湖泊~小巧雅致的湖面還有可愛的白鵝

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接著先走環湖步道,兩旁樹林茂密,沿途還可以欣賞湖光山色,詩情畫意

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橫跨在碧綠湖上的吊橋就是情人湖吊橋沿著波光粼粼的環湖步道,漫步享受湖畔森林浴,看到美麗的情人湖與吊橋更令人心曠神怡站在情人橋上,飽覽湖光山景,碧綠色的湖畔風光,令人感到輕鬆愜意情人橋有個浪漫純說,只要情人攜手一起度過情人橋就會有好姻緣也因為這美麗的傳說,吸引多新人來此拍婚紗照呢

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走過吊橋後,開始另一條環山步道,可登上面海的山嶺看海景喔這條環山步道比環湖步道長許多喔!!上坡階梯多,要放輕鬆慢慢走~

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看到老鷹岩告示牌表示快到了最高點了喔!!86cac92858f69994f41f21415e475b94.jpg

老鷹岩是環山步道上的最高點海天一線,視野非常棒可惜這次來沒有看到老鷹飛翔

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稜線上可以觀賞湛藍海景看到澳底漁港,大武崙沙灘遠眺基隆嶼及野柳海岬,視野極佳藍天白雲,海天一線的視野,令人身心舒暢

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沿著環山步道往下,走回情人湖吊橋處的涼亭情人湖公園雖然占地不大,但是環湖步道再加上環山步道路程也頗長的,最好準備點心茶水可補充體力喔KITTY和朋友們在這浪漫的情人湖,準備了法式料理野餐

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情人湖公園是休閒散步好去處,占地寬廣景色優美,只是路程頗長的,可以準備點心食物來野餐喔!!

步道 公園 吊橋

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