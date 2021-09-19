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隱身城市的秘密花園！宜蘭「羅東林業文化園區步道」靜謐懷舊

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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走一趟羅東林業園區， 或許無法感受關於那段繁華的輝煌歷史，如何造就這裡一躍成為林業經濟重鎮

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但不彷跟著保存下來的文物讓蘊含自然生態及休閒遊憩兼具中，來回味曾經興盛的功績

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早期太平山代木事業興盛時期，木材多集散於羅東

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台灣的三大林場之一的太平山，產量最大初期以人力，經由蘭陽溪水流運送到宜蘭員山

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後因發電廠的興建，於是， 1924 年完成的森林鐵路後太平山區則改以蒸氣集材、軌道及索道運材

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因此帶動羅東地方百業興起， 更一躍成為台灣主要檜木市場對早期國家經濟發展奠下不可抹滅的功績

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園區內有三個森林展示館，森產館、森活館、森趣館

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館內展示包括林業發展過程過去女子單身宿舍的生活起居及DIY的木工教室….等等

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宜蘭擁有森林資源相當豐富多元的森林步道，如: 鳩之澤自然步道， 翠峰湖環山步道， 松羅步道...等等

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不僅是許多人的休閒旅遊的選項，也兼具認識台灣的生態之美

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館內介紹的生態步道，還提供難易度說明

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羅苳公與林榕婆，相知相守的愛情故事

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園區佔地面積約16公頃，有古樸的日式房舍

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蒼鬱綠林與貯木池在都會中難得一見，蘊含人文與自然風貌的生態

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貯木池，過去伐木時期原為貯放高級木材的水域場所

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原來，木頭砍下後必須要保持濕潤，避免因乾燥而爆裂 加上池水還有防止蟲菌孳生的功用，切割濕潤的木材時也會減少很多損傷

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環湖木棧道

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園區的規劃結合了休閒、教育、文化等多項功能已經成為休閒生態的好去處

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百年舊書攤

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日式木製建築

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廢棄的老式蒸汽火車， 森林鐵路、鐵道、小火車 ....

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羅東森林鐵路，早期從這裡運送伐木至太平山的土場，現今雖已廢棄，卻也是曾有風華的見證

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以檜木打造而成的竹林車站為昔日太平山森林鐵路的起終點，靜謚的午後，更添懷舊風…

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靜謐優美的園區， 少了城市的吵雜那些舊有風華，不可一世的功績，或許遙遠但此般的自在，悠閒， 卻真真實實 ^.^

城市漫遊。 gina

步道 懷舊

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