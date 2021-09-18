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地圖上找不到的秘境！台東延平「露天牛奶溫泉」步行5分鐘就到

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台東延平紅葉村白橋野溪溫泉/白橋野溪溫泉/台東野溪溫泉北絲鬮溪旁親民又舒適的天然野溪溫泉平緩好走只要5分鐘即可抵達，紅葉白橋露天牛奶溫泉在地圖上找不到的秘境，是布農族部落的大眾秘湯啊!!!附近還有台泥建設打造的台東紅葉谷地熱園區

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如何去導航設定-->台東縣延平鄉紅谷路119-6號(換日線Life Villa民宿)

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開車過了松楓橋順著導航指示，走過彎彎曲曲的幾個髮夾彎之後，抵達紅葉村會經過這個石板圖騰，記錄著當年紅葉國小少棒隊的優異表現紅葉溫泉就在這個石版畫旁邊的小路進去

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順著道路一路往下坡，經過換日線Life Villa民宿後再繼續前行

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但這個路徑略小，不太好會車!!要特別注意喔我們把車停在這天然車庫，步行而下往溫泉方向前進

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看到這右邊就是溫泉入口處，很多車也停在這裡，約4-5台停車位置這條道路也是農用產業道路，大家要守規矩勿貪圖方便，而影響農機具出入喔!!

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下溪床前需要小小拉繩路段，要小心砂石滾動造成滑倒喔

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拉繩下來後，即到北絲鬮(音同糾)溪溪床

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看到有水泥建造的溫泉池，很多附近居民天天都會到這裡來泡溫泉，真是幸福啊紅葉野溪溫泉，路徑非常親民，除了當地布農族人最愛還有許多遊客慕名而來，KITTY有遇到從高雄，每周都來此泡湯的朋友呢

a29808a64a7e9cbdd91b04283c038fec.jpg紅葉野溪溫泉是白磺溫泉，半透明乳白色淡淡硫磺味道所以當地人也稱牛奶溫泉感覺泡了這溫泉會擁有如牛奶般的細嫩呢!!5bd37359a06ee7f8b919ba29b55fac09.jpg泡在這水溫適宜的牛奶溫泉，看著眼前壯闊的翠綠

山谷景色加上浪漫悠閒的溫泉野餐真是令人心曠神怡，在都市裡的煩躁憂鬱，全部消失了啊

d844176ba20dfa7b76140050b406bad7.jpg簡單好走的紅葉牛奶溫泉，真是非常適合全家大小一起來放鬆優閒的天然好景點

白橋紅葉溫泉因為在北絲鬮(音同糾)溪邊，若遇到颱風或豪大雨溪水暴漲，溫泉池就會被淹沒

因此來泡這紅葉野溪溫泉，也要注意天氣，建議秋冬季枯水期來比較安全喔

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溫泉 民宿 秘境

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