行走在雲端上的金黃草原！攻頂「奇萊主北」　還能賞見合歡山

奇萊北峰岳界口中五岳三尖一奇中的奇，指的是其山勢奇峻，不易親近，詭異的地形加上由太平洋不斷挺進的水氣時不時的影響著此處，造就其變化多端的氣候，早期沒有準確的天氣預報，攀登奇萊北峰的山客常因為突如其來的天氣轉變而造成意外，甚至還有鬼故事的傳說，黑色奇萊的名稱不脛而走這次要挑戰的是兩天一夜的奇萊主北，並不算輕鬆，行前做了十足的功課才出發~

剛好抽中在國慶日上山，停車場一位難求，人潮也絡繹不絕，再走到了小奇萊時，整片箭竹草原已經只剩我們一行人。

一路上都可以看到北峰的雄偉峭壁

從這個角度望去，北峰相當遙不可及，還沒有辦法想像明天就會站在上頭第一天的路幾乎都是下坡，相當輕鬆，才一下子就抵達成功二號堡~今晚入住的地方，整棟山屋只有我們一行人，其他山友都跑去成功山屋了XD至於是什麼原因不好說

成功二號堡現在整理得相當好，可睡十個人左右，隊友還可以到處抱人，狀況應該不錯吧(咦?)只是大家都知道這愜意的場景是暴風雨前的寧靜，心中抱持著忐忑的心情早早休息~

來到行程的第二天，今天預計要走12個小時以上，原本預計3點出發，結果不知道是不是因為山屋太好睡，拖到四點才正式啟登因為怕下午天氣會不穩定，所以我們的行程規劃是先走較有困難地形的奇萊北峰，若是時間允許大家體力還足夠再去路途較遠但相對平緩的奇萊主峰，當我們抵達稜線時日出剛好蹦出來~

然後又走了大約一個小時，終於看到傳說中奇萊北峰的峭壁!

這巨大的山體宛如刀刃般插向天際，可以依稀的看到遠處正在奮鬥的山友走在破碎的岩壁上，實在是相當壯觀

雖然遠處看起來很可怕，但只要注意踏點慢慢的往上走，還不至於太危險

走的時候心裡一直想著，這段路根本就是通天之路阿

終於!經歷了無限碎石通天陡上拉繩路後，早上6:30分抵達奇萊北峰山頂!雖然沒有爬很久，但走起來感覺很久，體力掉了許多，這裡可以看到對面合歡山的景色，心想等等就要走回去啊...如果此時有瞬間移動功能不知道有多好

一路相伴的金翼白眉，翅膀拍拍輕鬆的跟著我們

海拔3607公尺的奇萊北峰是一等三角點，視野極佳

拍完合照後看大家還興致勃勃，繼續朝著奇萊主山前進!

由山頂望去，看起來很近，走過去還要3個小時的主峰

結果剛剛在北峰山頂還很開心，怎麼才剛下山到一半大家就笑不出來XD

一路相伴的軟綿綿雲海，變成路途中的精神動力

寬大厚實的山體是奇萊主山的招牌之一，雖然高度不及北峰，但氣勢上絲毫不遜色

上午剛好11點，我們抵達了奇萊主山三角點，接近中午了加上大家體力逐漸下降，時間比我們預期的晚了一些，青蛙出來了馬上找地方躲太陽

大家拿起最後一絲的微笑拍了合照XD結束了這次兩天一夜的行程(不是阿，還要下山耶不能睡覺拉)接著我們又繼續的再往登山口的路途中奮鬥，因為實在是太累了，所以就沒心情再拍照片，幸好到成功山屋的路都是下坡，體力不至於消耗太快。至於平緩沒有危險地形的小奇萊草原反而是回程最困難的路，大家走到這裡時體力也差不多透支了~路上一直休息，直到晚上8點多才回到滑雪山莊在實際走過這段路程後才發現，其實奇萊北峰並沒有想像中的不輕易近人，步道在太管處的維護之下危險地形也相對安全不少，而一路相伴的雲海加上這群相互依靠的隊友，反而讓我有了比起那些傳說故事更加印象深刻的過程。