1小時內登頂！新北中和「南勢角山」台北101＆無敵夜景輕鬆get

之前來烘爐地都是來拜拜的，後來才知道，原來南勢角山就在烘爐地上方；我一直都有下山去拜拜的習慣，那南勢角山我一定不能錯過！下山就能去烘爐地參拜，是一個完美的套裝行程(・∀・) 而烘爐地的絕佳視野，無論是白天清晰可見的台北101、市景風光，或是夜晚五光十色的霓虹閃爍、無敵夜景，都讓我懷念！決定再次前往烘爐地，但這次不再只有拜拜了，還可以順便爬南勢角山，完成一座小百岳！南勢角山有很多路線可以走，

我們今天走的是最簡單的，從福德宮停車場起登至三角點就折返回程，不到一小時就能登頂

，很推薦大家可以在四、五點來爬，爬完可以到烘爐地的觀景台欣賞日落跟無敵夜景。不過還是要提醒大家，記得戴頭燈唷！避免抓不準時間，摸黑下山增加自身危險！

南 勢角山交通資訊

自行開車

大眾運輸

南勢角山介紹

行程規劃

行程規劃

所需腳程

溫馨提醒

南勢角山路程紀錄

? 導航：福德宮停車場。? 捷運「頂溪站」2號出口，轉乘「249、670 公車 」 至 「 烘爐地站 」 下車，步行約1.2公里抵達主殿，約19分鐘腳程。? 捷運「南勢角站」4號出口，轉乘「895公車 」 至 「 烘爐地站 」 下車，步行約1.2公里抵達主殿，約19分鐘腳程。⛰️ 南勢角山位於新北中和，海拔302公尺。位於台灣新北市中和區與新店區的交界處，標高302公尺，為台灣小百岳之一。烘爐塞山為天上山列的最東端，山中有許多廟宇，其中以供奉福德正神的南山福德宮規模最大，是台灣北部最有名的土地廟之一。烘爐地山區有登山 步道 ，為新北市熱門的踏青地點之一。－資料來源： 維基百科 ? 福德宮停車場旁起登>南勢角山三角點>忘憂亭>原路折返?‍ 南勢角山來回休息加拍照約1-1.5小時。? 福德宮停車場旁有廁所可使用，再往上走主殿也有廁所跟飲水機可以使用；前半段路線都是階梯，後半段才是山徑，但也都是緩上好走的木階、石階、碎石路，難度低！⥅ 這幾天的午後雷陣雨太可怕了!所以約早一點來爬山比較保險。導航「 福德宮停車場 」，將車子停在這邊，起登處就在停車場旁邊（照片右方）；此時抬頭望，超大尊的福德正神神像就在我們上方!

⥅ 平日上午，人潮稀少，把車停好往右走，這長長的樓梯就是我們的起登處。

⥅ 而起登的樓梯旁，機車停車場地下室方向有廁所可以使用！

⥅ 起登就是無限的階梯。

⥅ 接著來到太歲殿，在這邊實名制後前往主殿。

⥅ 下山才要去參拜，所以上主殿後要走出殿外，往南勢角山的步道前進。

⥅ 主殿旁的販賣部，有飲水機跟廁所可以使用，真的很方便！

⥅ 其實路線不複雜，滿容易辨識的，雖然沒什麼指標，但就是繞出殿外走就對了。

⥅ 走到這裡才開始有爬山的感覺，終於有樹林了！

⥅ 而知了叫聲縈繞在我們左右，夏季意味濃厚，特別舒服。

⥅ 階梯一上來有一個小展望點。

⥅ 繼續前行!

⥅ 還有碎石平路，這座小百岳路線真的超親民的，很好走！

⥅ 又有一處展望點，不過這裡樹蔭茂密，遮住視野；但到這裡不用幾分鐘，就要登頂囉～

⥅ 又順利完成一座小百岳～

⥅ 三角點再往前走就是忘憂亭，可以在這休息跟欣賞市景風光。

⥅ 忘憂亭旁的觀景台，但老實說，我覺得在主殿那邊能看到的風景比較漂亮。

⥅ 休息拍照完就準備回程囉!去主殿拜拜求財、求平安。