圓覺瀑布 x 龍船岩 x 開眼山！ 疫後山旅需要更多體能 內湖八景之展望非常遼闊

（部分照片由山友提供）自從疫情爆發以來各大小山岳都禁止進入直到近期逐漸趨緩降級後各路民眾也紛紛重新出遊不過大家還是要乖乖戴上口罩做好防疫措施＊＊＊睽違3個月沒爬山真的很不習慣這次來到內湖是為之後的行程場勘一下但沒想到原以為是非常輕鬆的行程其實也是需要一定的體能的一早和夥伴從捷運大湖公園站1號出口出發走了大約15分鐘後就會抵達起點「大溝溪生態治水園區」三年多前剛回臺北時曾和朋友來過一次除了有寬闊的草地加上一旁還有溪流真的非常舒服（很適合野餐）

不過這次我們第一個目的地是內湖八景之一的「圓覺瀑布」就這樣和夥伴珮琪非常悠閒地散步

路途中還看到全台最大的葉氏祖廟近看的時候真的滿壯觀的不過因為是私人土地加上這月份民俗關係我們看一下就離開然後就繼續向圓覺瀑布前進

到了第一個岔路口雖然兩條路都能抵達瀑布不過建議往右邊走景色比較美

右轉後會走過一座橋左轉後就會到本次行程中唯一的廁所但這裏忘記拍照了過廁所後直走就會走上一座長型的涼亭(雖然我覺得應該是橋)

之後就又是一路直走前行而沿路都會沿著大溝溪走過程都算滿涼爽的

前行一陣子後就又會遇到一個岔路不過這岔路很重要一定要記好我們第一個景點是圓覺瀑布所以要繼續直走而右轉則是會直接前往龍船岩

繼續直走後沒過多久我們就抵達今天的第一站內湖八景之一的「圓覺瀑布」囉！這裏有許多涼亭及休息處一大早也有非常多山友及附近住戶一大早會來這邊走走所以我跟珮琪兩人休息一下後

沿著瀑布左邊階梯上去一小段右手邊會有一處石縫可以穿過去

穿過後雖然可以拍到不錯的角度與瀑布的距離也非常近但不建議家長帶小朋友過去可以的話最好有一定的攀爬能力再去再者石縫處非常濕滑一不小心滑倒很容易就會摔下去所以要前往者請自行斟酌

但經常走攀岩路線的我們基本上沒什麼大問題只不過岩石真的滿滑滿危險的穿過後我們就在安全的岩石上開始拍起照片

拍到一半我下意識回頭看了一眼真的太久沒攀爬這高度讓我有點害怕

所以就趕緊拍一拍但拍完離開前無意間在岩石上看到這朵白色雙星小花（但不清楚是什麼花）可愛到令我忍不住拍了一張留念

走下圓覺瀑布後準備前往龍船岩而在前往回程的路上還在看見正在覓食的可愛松鼠然後就一路往回走到稍早最後一個岔路口

而就再回到岔路口後我們右轉繼續前行邁向龍船岩但這時一小段45度的上坡因為濕氣和青苔的關係超級滑滑到需要抓一旁的繩子不然真的太危險了

安全走上去後看著GPX說要左轉繼續上行但此時我們看著前方這一幕兩人瞬間覺得是不是走錯路了

雖然有明顯的人為路徑但是一旁雜草叢生又是在別人的住宅旁但最後還是照GPX路線前行走了一陣子後終於開始有爬山的感覺的沿路的陡度從右轉過了橋後幾乎就是45度起跳頂多偶爾來個小緩坡但之後就繼續陡上走沒多久就又來到攀岩地帶和原始樹林區這些是當初在做功課時完全沒查到地形老實說真的有點失算不過好加在我們都還算是有運動底雖然疫情關係下降不少不過還勉強上的去

其中不得不說戴著口罩爬的感覺如果10分是最難受我想過程最高應該也有7-8分不過因為這路線算冷門所以在無其他山友時我們還是會適時脫下喘氣

但剛重回山林的我們就遇到90度攀爬而這整段45-90度陡上我們走了近40分鐘左右認真覺得超級累(有夠喘)

但通過這段40分鐘的陡上後地形就會開始呈現緩坡而且也開始有展望可以看

抵達第一個展望處後不到3分鐘就來到第二個內湖八景之一的「龍船岩」但或許是因為和鄰近的「金面山」都同為八景之一所以地形與展望和金面山其實滿相似的

抵達後想當然就是要拍起來但不得不說一下前面攀爬的過程是完全沒有風的狀態加上前一天午後陣雨關係現在又有大太陽曬起來過程是又熱又悶又累所以如果夏天要來爬建議水和補給品多備點而且至少要2人同行才有照應

抵達後的我們就快速上戰鬥位置開啟拍照模式拍起來

拍完後因為後面有一群野跑團也上來了所以我們就繼續往前走到樹林陰影處休息前方地形真的與金面山非常相似而且在看到人工步道後當下真的滿感動的因為稍早的那段陡上腿力已有60%耗盡

在樹林步道旁陰涼處休息了一陣子看著那群野跑團的人過去後我們沒多久也起身準備前往下個目的地「開眼山」

前往的路上地形都是親民的步道中途也會遇到一個岔路口(這邊聊天聊到忘記拍了)右邊是前往開眼山而左邊是前往碧山巖方向所以我們就先走右邊前往開眼山大約前行15-20分鐘後就會抵達而這邊也有一處展望點不過當時有位山友在一旁休息加上因為怕會有午後陣雨所以我們拍完照後就走回岔路口往碧山巖前行

回到岔路口喘一下後就前往碧山巖方向沿路還會經過民宅和民眾的田地

前行一段時間穿越民宅後不久就會來到一般山路車道

走出來後就能看見一處公車站而這時因為天空上方有烏雲加上我們體力也耗的差不多所以就決定在這邊搭上「小2區」下山

沿途還會經過「碧山巖開漳聖王廟」如果爬完山想去朝聖拜拜但又不想走一大圈過去搭上小2區這班車很方便而我們因為天氣關係就沒下車一路坐到內湖站下車

然後就直接步行至不到3分鐘路程的捷運內湖站結束今天的小小山岳行程囉！ 最後也分享一下這次的GPX路線給大家參考https://reurl.cc/KAa56q也提醒大家出遊還是要做好防疫措施保護自己也保護他人祝大家疫後生活平安最後也歡迎到我Blog「Jier的向日葵喜悅」（https://blog.xuite.net/vryk6023/twblog）逛逛喔