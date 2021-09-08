北部最佳百岳練功場！「陽明山東西大縱走」全程橫跨十座山頭

●●●先做說明，此篇照片皆攝於疫情升級前，並非違反規定未戴口罩

在準備單攻百岳的時候．被朋友推薦「陽明山東西大縱走」，說難度和玉山單攻差不多，堪稱北部最佳百岳練功場，就此踏上這段不歸路，前前後後爬了6~7趟。

橫跨十座山頭的十連峰

陽明山東西大縱走，全程行經十座山頭，又被稱作「十連峰」：起於風櫃嘴（口）涼亭，終於北投清天宮，沿途行經1.頂山、2.石梯嶺、3.竹篙山、4.七星山東峰、5.七星山主峰(以此為東段、西段之分界)、6.大屯山主峰、7.大屯山南峰、8.大屯山西峰、9.面天山、10.向天山。水平距離約24k，海拔（垂直）距離約1800m，訓練量很足，途中有三個遊客中心補給處：擎天崗、冷水坑、小油坑，不用背一堆東西，超便利。此外，沿途有很多進出（撤退）點，優點是減少後顧之憂，有什麼意外狀況，隨時可撤退，缺點是一不小心就敗給心魔，喊累撤退。那就開始吧～

( 捷運劍潭站的市民小巴1站牌，各種佔位排隊方式XD )攀爬十連峰，交通有兩種方式：1.搭公車：市民小巴1（第一站為捷運劍潭站，基本上100%座位全滿），到站下車後，再走20分鐘到風櫃嘴涼亭。●市民小巴1的首班車為6：10（下一班為10點，不用考慮），建議5：45前就到，否則位子會被人或雨傘或登山杖佔光光（如上圖...= =''），然後就得搖搖晃晃站個40幾分鐘上山，下車後，再走20分鐘到風櫃嘴涼亭，還沒正式開爬就先扣一大條血。有鑑於首班車無法銜接上捷運，現在山友可事先上網預約登記，6：30會再發車接人，德政！2.小黃：山友揪團Share，一車400~450元，地點以捷運劍潭、士林站為主，可直達風櫃嘴涼亭，大推啦！

（起點：風櫃嘴涼亭）

風櫃嘴→頂山→石梯嶺→竹篙山→擎天崗→冷水坑

抵達風櫃嘴涼亭後，便是一路的緩上、爬坡、再緩上，滿輕鬆的，可以抱著郊遊踏青的心態前進，由於沿途有三處補給站，建議出發時，一路行經頂山、石梯嶺、竹篙山，平緩好爬，途中還有一座黑森林，適合拍美照。提醒大家，沿途都有可能遇到牛，唯一方法就是等，等他們自然離去，等上半小時都不奇怪；不過基本上，你看到牠們的體型，也沒膽去趕走牠們...

＊第一座：頂山

＊第二座：石梯嶺

＊黑森林

＊途中巧遇霸路的牛牛

＊遇到牛的唯一解：等他們自動離去

＊第三座：竹篙山

冷水坑→七星山東峰→七星山主峰→小油坑

冷水坑服務中心：建議休息10分鐘，水或運動飲料捕到2罐以上

竹篙山下來後便是擎天崗，此處有洗手間，以及可買東西補給的遊客中心，不過因為離冷水坑服務中心很近，大部分人都直接到冷水坑才休息。冷水坑服務中心有飲水機可裝水（入內需戴口罩），樓下有販售各種冷飲、熟食，此處建議稍做休息10分鐘，，好迎接七星山東峰和主峰。

＊第四座：七星山東峰

＊第五座：七星山主峰

＊位於七星山主峰旁的大縱走碑，是東段和西段的分界

小油坑→巴拉卡→大屯群峰（主、南、西）→涼亭

小油坑服務中心：建議休息20分鐘，水或運動飲料補到3罐以上

七星山主峰下山後，便是十連峰最後一個補給站：小油坑服務中心，和冷水坑一樣，此處有販售各種飲品和熟食，建議在此大休20分鐘，。離開小油坑後，沿著巴拉卡公路，抵達大屯山鞍部（也就是大屯山登山口）；關於巴拉卡公路，可以選擇走，若下雨溼滑，也可直接走，但要注意車子就是。

＊巴拉卡人車分道

＊大屯連峰起點簡單報告大屯連峰心得：→大屯主峰：先苦後甘，登山口起，先是連續900m的樓梯，再緩緩的走到大屯主峰大屯主峰→大屯南峰：相當好走。大屯南峰→大屯西峰→涼亭：最難走的一段，要上下攀繩拉繩、手腳並用。

＊大屯主峰的900m樓梯+超高芒草

＊第六座：大屯山主峰

＊第七座：大屯山南峰（之後進入陡上陡下的拉繩路段）

＊大屯南峰→涼亭，手套必備，下雨天容易爬到崩潰

＊第八座：大屯山西峰

涼亭→面天山→向天山→清天宮

抵達涼亭稍作休息後，便往面天／向天路線前進（面向涼亭往左走），這兩座山頭是全程的最後兩段爬坡，我個人到了此處，會預留一罐以上的水或運動飲料，威德也至少還有一包，預防抽筋。兩座山頭撿完後，便朝著清天宮的指標前進！

＊面天／向天步道幾乎都是樓梯，好走但很累

＊面天山的山頭，巨大的太陽能板

＊第九座：面天山

＊第十座：向天山

＊最後一哩路抵達目的地清天宮後，可搭乘小6下山，等車同時，一旁有飲水機和洗手間，讓山友稍微整理一下。公車沿途會經過捷運新北投站、捷運北投站，還有力氣的，可以去士林夜市吃晚餐，或自行選擇餐廳，大吃一頓犒賞自己！