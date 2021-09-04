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搭阿里山森鐵登「獨立山」！大巃頂茶園風光＆雲海讓人不虛此行

健行筆記 / 健行筆記阿德

獨立山，位於嘉義縣竹崎鄉，海拔840公尺，小百岳編號58，原本有一衛星控制點，但已破壞；獨立山國家步道則是沿著獨立山山坡以自然工法打造，為全台獨一無二與鐵道相依的登山步道。

獨立山最有名且特殊的就是「螺旋狀三迴旋」登山鐵道：大正元年(1912年)阿里山森林鐵道通車，因迴圈型路線與螺旋型路線穿過獨立山，克服鐵道高度和坡度，使獨立山一夕成名。從樟腦寮站上登，以三次順時針螺旋型路線穿越獨立山，到獨立山站後，再以逆8字迴圈型上山，此為世界登山鐵路五大工法之一。（資料來源：i運動資訊平台）前一天在嘉義火車站買好阿里山森林鐵路嘉義往返樟腦寮的車票，若只要登獨立山而不走全程步道，則可以選擇搭到獨立山站。由樟腦寮站出發走獨立山國家步道去登獨立山，到達奉天岩時，因還有時間，故走到大巃頂去看茶園風光，運氣不錯還有雲海可賞，全程7.11公里，我的GPX軌跡

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早上在嘉義火車站搭9:00的阿里山號上山

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來到樟腦寮站，踏上這二階的簡易鐵架階梯下車

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樟腦寮站房在上方，這是座無人的站，若沒有事先購票，由此上車需在車上購票

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這裏有步道的指引，走右線上去，左線下來，剛好一個O型路線

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步道入口在車站右側的上坡路段，不過因火車剛過，安全無慮，於是沿著鐵軌走一小段去接步道，起霧了

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鐵道涵洞右側有步道，由該處進入

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往上走沒多久即可接上獨立山國家步道，左側是由車站上來的叉路，取右

7f4d5330d399da899a78ea93f534942b.jpg來到二號吊橋，原本整修中，黃色的隔離布條已卸下，可通行

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沿著木製階梯續往上行

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步道接上第一段鐵軌，左側有一觀景平台，雖然是一片白霧，還是走過去看看

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回到步道，續往上走

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沿途有獨立山步道的里程柱

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接上第二段鐵軌

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由第二段鐵軌往上走時，下方剛好有阿里山火車經過，回望拍了幾張照片

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再往上走一段，前方涼亭就是獨立山山頂

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獨立山，海拔840公尺，小百岳編號58，有一木製指示牌，前方這個紅色的基座應該就是已破壞的衛星控制點(?)

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由涼亭另一側的步道往下走
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前方就是獨立山站，也是一個無人站

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再來一段爬坡路段

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再經過一段鐵軌，這裏有些攤商，不少遊客在此休息

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來到往奉天岩的路口

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奉天岩，廟內供奉觀音，超過200年的歷史，廟埕廣場擺了滿滿桌子，遊客正在自己煮食享用餐點，很有意思的一座廟宇，廟方提供免費茶具及炊具供民眾使用，十分窩心，還可以寄放餐具物品。

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在此休息後，估量還有時間，於是由奉石岩左側的步道續往大巃頂方向前行

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獨立山至大巃頂的里程柱

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右方大圓桶上有往太平的指示

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來到大巃頂，是一處茶園，無明顯山頂也沒有基石，海拔1176公尺，上方應是最高點，也有往太平的指示

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今日來到大巃頂，運氣真好，不但是好天氣，有茶園風光可賞，還有雲海，多走這一段真的不虛此行，更多照片請連結

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回到奉天岩，這裏也有商店，可以補充食物飲料

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續往下行，走左線經一號吊橋，霧氣愈來愈濃

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來到一號吊橋，整修中，下方有便橋可通行b2667ecf463fcfbaea1f7947cceacd3e.jpg

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通行便橋

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這裏是獨立山國家步道左線、右線的叉路

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續往下行，回到樟腦寮站

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等了一陣子，回程火車進站了，今日有些誤點，要記得到下方(下車處)等車，不是在站前這個地方等

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步道 阿里山 吊橋

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