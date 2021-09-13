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冰天雪地好美！挑戰台灣岳界「四大障礙」南三段與馬博橫斷

健行筆記 / 健行筆記陳家文

南三+馬博 2021/1/6~17 (2+2)

南三段百岳丹大山內嶺爾山義西請馬至山東郡大山東巒大山無雙山馬博百岳盆駒山馬博拉斯山馬利加南山馬西山喀西帕南山D0學緣民宿D1

瑞穗林道19K水泥橋-28K工寮-34K登山口-轉角營地第一天一樣到固定的營地，離水源近，地又平坦，旁邊又可以收到網路，今晚吃著羊肉爐

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D2轉角營地-沙武巒草原高繞-太平溪西源營地-松針營地第一天在半路上，遇到有人下來，詢問下，原來是在沙武巒草原做停機坪標示，今天記得目標如果12點左右到太平溪源，就要往上踢，賭上面森林裡會有水，就懶的揹水上去，最差就是再下來揹水而已a581bcf7bc904374e72302846b2d7477.jpg

太平溪東源

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D3松針營地-2901峰-杜鵑營地-太平溪源營地-單攻丹大山客人要單攻丹大山，我們協作不用，所以今天行程可以慢慢來，走到太平溪溪源營地，就可以搭帳休息了，附近撿到一個羊頭離開前拍了昨天的營地，這附近有收訊

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太平溪溪源營地，天幕上放的是羊頭

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D4 太平溪源營地-三叉路營地-單攻內嶺爾山-馬路巴拉讓山-馬路巴拉讓山西峰-義西請馬至山-斷稜東山-丹大溪源營地通常有的隊伍這邊會排2天來走，中間可以睡馬路巴拉讓山西峰後營地，那邊可以取活水，不然像我們這樣排是有點硬

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眼尖看到鹿角，下去看才發現斷了一截，在附近又看到另一根鹿角，斷的就留在路中間

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下面中間就是我們睡的營地，丹大溪源營地

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D5丹大溪源營地-望崖山-天蘭可蘭山叉路-可樂可樂安山-郡東山-郡東山鞍部這邊隊伍會有2種選擇，第1種是走到東郡大山北鞍營地過夜，有2個地方可以取活水，但那邊風很大，無遮蔽，可是網路收訊很好，第二種就是睡郡東山鞍部，這邊也有活水可以取，森林裡很避風，可是隔天要上到東郡大山北鞍營地，要抓2小時

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D6郡東山鞍部-東郡大山東北鞍營地-單攻東巒大山、東郡大山凌晨下起雪來，本來此趟行程就預計有可能遇到下雪，但真的遇到時，還是有點擔心後面的行程能走下去？因為楊大和葉大要去撿東巒大山，而我們不用，約好在上面營地放揹包，讓我們知道他們去單攻，所以我們天亮後才出發，只是沒想到…走到上面後，才發現他們搭好帳，準備今天要在這邊過夜，這邊好冷喔…風又好大喔…

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D7東郡大山東北鞍營地-本鄉山-櫧山北鞍營地-櫧山-櫧山後營地大家穿上冰爪，手拿冰斧，我穿著簡易冰爪，準備上了，小心翼翼的走在雪上，因為才剛下不久，也沒積很深，所以還好，最怕走在結冰的雪上了，幸好天氣還不錯，還有太陽，最後在櫧山北鞍營地前，有融化的雪水可以取水，不然還要下去取水，來回要抓1小時，昨天本來要睡這的，至少在森林裡面，風也沒那麼大，休息一下後，繼續朝著櫧山前進，因為揹著水，只想要快一點休息，所以我們就在櫧山後營地就提早搭營了，剛到還有太陽可以曬裝備，只是沒想到晚上凌晨會那麼冷，衣服全穿上，雨衣褲也穿了，還是整晚睡不好，好像有-7度左右的樣子，放外面的水，一下子就結冰了。

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D8櫧山後營地-無雙山-亞力士營地-無雙部落天亮後看著對面的馬博拉斯山和玉山，幸好此段無雙山只有森林裡面有殘雪，可是登山鞋還是有點滑，還是一樣套上簡易冰爪，安全性也比較高，到無雙山後，就是要無盡的陡下到亞力士營地，本來是預計著走過這段危險的崩壁後，到達後面的水源營地，就可以休息了，沒想到…竟然沒有水，討論後，趁還沒有天黑前趕快衝到無雙部落過夜，路上的小徑都被落葉蓋住了，變的很滑，再加上後來天黑，體力也下降了，最後也是摸黑到達無雙部落，今夜睡的不錯，整個高度下降了，不會那麼冷了。

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D9無雙部落-無雙吊橋-盆駒山-取水口後草坡因為昨天進度超前了，而接下來這段大家都沒走過，所以還是天亮後才出發，大家一個一個過無雙吊橋後，就開始往左下切找路，到達匯流口後，可以看到對面有拉繩可以上去，脫鞋過溪，並裝點水，準備往上爬，而準備從溪往上切這段路，很陡，我們4個人各自找路上去會合，看起來左右2邊都有人往上爬的痕跡，上去沒多久會有個很大的落差，而且踩點很少，最好是拆包上，過了這個後就有個大平台，很適合在這邊過夜，接下來上到盆駒山的路上，都是走大方向稜線，不容易走錯，我們走到取水叉路口後的草坡過夜

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此處最好拆包，輕裝上，踩點少，我當時走第一個，揹著鋁架硬上

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D10取水口後草坡-馬博拉斯山-馬博拉斯山屋-烏拉孟斷崖-馬利加南山-馬利加南山屋今天的路程有點遠，天還沒亮就提早出發了，路上要翻過馬博拉斯山、馬路亞文路山、馬利加南山，在馬博拉斯山山屋，短暫停留休息，接下來就是要通過烏拉孟斷崖，這是第二次雪季通過了，但這次揹的比較重，又是揹鋁架，難度又提昇了不少，走在第一個，小心翼翼的踢出路徑，在那像蜘蛛網的線上，卡了一下子，很怕被纏住，不小心就掉下去了，走的心驚膽跳的，全神貫住, 隊伍4個人在這花了不少時間才通過，走到後面越走越無力，到達馬利加南山，都快要天黑了，大家摸著黑一起慢慢走到山屋休息，此趟行程唯一睡到的山屋，好舒服，在山屋煮東西和睡覺真是舒服

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D11馬利加南山屋-馬布谷山屋-馬西山-喀西帕南山-太平谷這次終於可以在早上經過馬布谷，上次是天黑到，天黑前離開，可惜是一樣沒機會在這邊睡一夜，怕隔天變天，又下起雪來，我們趕著路，目標太平谷營地過夜

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D12太平谷-35K工寮-溪底營地-19K登山口行程上本來是抓13天，今天預計在溪底營地過夜，但今天幾乎淋了一整天雨，也怕溪水漲上來，有安全上的疑慮，乾脆就一路濕到底衝到中平林道19K，可惜的是接駁車一樣明天才能到，在帳蓬裡抓著螞蝗，終於走完了

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登山 吊橋 民宿

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