玉山開放單攻！登山新手極簡懶人包　千元大鈔拍攝地是亮點

玉山因疫情封了好幾個月，近日(8/10)終於傳出好消息，每日開放單攻60人，好興奮啊！有朋友跟我一樣興奮，熱血的喊衝了！於是決定寫一篇文，給他們一些建議，也提醒自己該好好重拾鍛練，畢竟腳癢歸腳癢，體力卻荒廢了好幾個月啦！言歸正傳之前，關於單攻的抽籤、中籤後的入山證／入園證申請，這些在台灣國家公園網站都有。

玉山單攻，顧名思義，就是當日從：玉山登山口─＞玉山主峰─＞玉山登山口。開車的人，車停在上東埔停車場（導航導這6個字就對了），此處有公廁，可以做最後的整裝，接著就往排雲登山服務中心出發，距離約350公尺。●提醒1：最晚凌晨四點出發對非越野跑神人的一般登山客來說，強烈建議凌晨4點前便一定要出發。也就是說，要就是前一晚住宿東埔山莊，要就是開夜車，抵達後小休片刻便直接出發。●提醒2：開車從「南投」上來者，注意交管台21新中橫110K~145K這段路，每日17:30~隔日0700禁止通行。110K約是望鄉部落再往前開10分鐘處，145K就是東埔山莊附近的塔塔加遊客中心，據遊客中心工作人員表示，就是頭過身就過，17:30前通過管制站就Safe了。

進度1：上東埔停車場→排雲登山服務中心

排雲登山服務中心和隔壁的派出所，分別投遞入山證和入園證，接著便要踢近3公里的馬路（約40~50分鐘），抵達玉山登山口。

（派出所投入山證，旁邊的服務中心處理入園證）6:30~17:00有接駁車，去程從服務中心到登山口，回程從登山口載回上東埔停車場，每人單趟100元，請自備現金；對單攻者來說，去程99%搭不到，回程若想省去那3公里多的路程，請拚了命趕在下午5點前回登山口！請拚了命趕在下午5點前回登山口！請拚了命趕在下午5點前回登山口！

進度2：排雲登山服務中心→玉山登山口→排雲山莊

抵達玉山登山口，便開啟正式的旅程啦，此處不用花時間拍照，回程天亮再拍。

（凌晨拍就是這樣，不要浪費時間，早早出發咖實際）從登山口開始，每500公尺會設一路標，先走8.5K抵達排雲山莊，海拔爬升792公尺；離開排雲山莊，再爬2.4K，海拔爬升550公尺，登頂玉山主峰。高海拔地區，氧氣較稀薄，加上前一晚通常睡眠不足，對體力都是很大的影響，務必充足鍛鍊、早點出發、預留時間。從登山口啟登後，便是緩上、登階、再緩上、再登階，無限循環，2.7K處是玉山前峰的岔路。(參考新聞：Selina 39歲生日攻頂玉山！)

前峰岔路之前，有一間生態廁所（味道讓你不太容易錯過），再往前走，在5K的觀景台附近，也有一間生態廁所，是沿途除了排雲山莊，唯二的兩間廁所。●提醒３：單攻者，最晚上午10時抵達排雲山莊報到順順走但不能慢慢走，因為對於單攻者來說，如果早上10時前，未抵達排雲山莊跟櫃台報到，便會被禁止繼續往山頂走，這也是建議最晚4時要出發(從停車場)的原因。

（抵達排雲山莊後記得報到）排雲山莊報到完，可以在大廳內休息30~40分鐘，吃點食物補充體力，我是不建議大吃啦，因為接下來的2.4K，遠遠比剛剛的8.5K更累更崩潰，吃太多怕血糖飆高頭暈，更嚴重的還會想吐。

進度3：排雲山莊→玉山主峰

離開排雲山莊，坡度明顯越來越陡；0.7K （離主峰1.7K）後，會看到主峰和圓峰山路的叉路路牌，不用想也知道往主峰走；繼續爬到2 K（離主峰0.4K），便是所謂的鐵柵欄區，也因為風瘋狂的大，被人稱作風口。

鐵柵欄區到主峰的0.4K，得手腳併用的拉扯鐵鍊，甚至連滾帶爬（嗯？），許多人會將登山杖和包包暫放此處，等登頂下山時再取，僅僅帶手機錢包鑰匙（嗯？？），或拍照要用的Cosplay道具上山即可（嗯？？？）。簡單來說，最後0.4K非常崩潰，會讓你以為彷彿有4K那麼長的距離，由於要拉鐵鍊，強烈建議戴上手套，我是買10元一副的工地手套就是了。

攀爬完這最後的0.4K，當然就是恭喜登上這全東亞最高的3952ｍ高山！視野好壞取決於天氣，天氣好壞取決於人品，個人來了三次，兩次大晴天，一次大風大霧加冰雹，應該還算可以？如果第一次上來，對附近山頭不熟悉，可以找一棟白白的小建築，那就是坐落於玉山北峰、全台最高建築物的玉山氣象站，也就是千元大鈔的拍攝點。

（一點鐘方向白色建築就是玉山氣象站）

進度4：下山

登頂拍照很開心，但很容易不小心拖太久時間，畢竟還有2.4K+8.5K的回程要走，山頂建議不要逗留超過半小時。回到排雲山莊，可以休息吃個午餐，同樣不要休息超過半小時，不然，除了趕不上五點前的末班接駁車，還可能受困於往南投下山的交管！

最後，祝大家登頂愉快！