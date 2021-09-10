攀上垂直峭壁、全台最高神社！「玉山」前五峰壯觀耀眼

登玉山，是不少台灣人的夢想清單之一。然而近年來登山風氣盛行，躍躍欲試的山友日益增加難的部分，已經從爬山的過程轉變成那只有個位數的山屋中籤率在抽了19次的狀況下，從原本信心滿滿的狀態轉變成不抱任何希望(隊名已經開始亂取)就那麼"順利"的抽中山屋了!!!而且還是一次抽中兩天٩(⚙ᴗ⚙)۶玉山前五峰之旅，就那麼出發了

不論是單攻或是數日的行程，都要先到管理站報到，此處也是接駁車載客的地方，每人收費100元就可以幫您載到登山口

由於台21時不時的有交通管制，大約10點左右我們才從登山口正式出發，趁女友還人模人樣的時候幫她拍一張

從登山口開始都是一路平緩且好走的緩坡，風景很好，可以看到遠方的南臺霸主-關山，只是幾乎沒有樹木遮蔽，需要注意防曬

今天下午預計要去玉山西峰，加快腳步前往位在8.5K處的排雲山莊

看到著名的大峭壁，也表示排雲山莊快要到了ʘ‿ʘ

14:30分抵達排雲山莊，要先和工作人員確認床位及注意事項，休息了半個小時左右換上輕裝前往本次行程的第一座百岳:玉山西峰

從排雲山莊出發後除了幾處需要注意的危險地形外，大部分都是平緩的箭竹草原，只是此時開始起了濃霧

接上一段較陡的上坡，表示玉山西峰快要到了

大約一個小時的路程抵達了海拔3518公尺的玉山西峰，此峰因為山頂長滿了高聳入雲的鐵杉林，抬頭望向天空，幾乎被茂密的樹冠給遮蔽，因此又有天翠峰的美名，山頂有塊解說牌和鐵牌供人拍照使用

在距離山頂約5分鐘的路程，有一座日治時期保存至今，也是目前全台灣最高的神社，有山友說，來到這裡才算真正來過西峰

要離開的時候光線剛好從雲霧中探出頭來，又把收拾好的阿呱阿狗拿出來拍照(包包全部都它們ಥ⌣ಥ)

5點左右回到排雲山莊，看到其他山友已經在排隊準備用餐了，這次我們是自煮，所以只能躲在邊邊(有點心酸)

這邊附上排雲雞腿套餐300元(第二次去就學乖了XD)，吃完趕緊休息，迎接明天的困難挑戰

來到行程的第二天，也是這次挑戰最艱難的一天，要挑戰主東北凌晨3:30分，我們倆從排雲山莊出發，其實大多數山友也都差不多在這個時間點出發，為的是那全台最高的日出，所以整個山谷排滿了常常的人龍，像極了高山夜市，我們速度比較快，五點便抵達了玉山山頂，感覺日出還要等上一段時間，加上風勢強勁，所以繼續朝著東峰前進

1 2 3笑一個o(^▽^)o，看了一下照片發現不妙，裝作沒事繼續前進 (怕被打(●__●) )

天色漸漸亮，遠方的巨大山體就是玉山東峰了，

此時萬物皆靜，聽的到的只剩呼吸和心跳聲

總算來到了東峰山腳下，往山頂的路是一段接近70度的岩石峭壁，有沒有搞錯@@，心裡罵了一下後繼續乖乖前進

遠方正在攀爬的山友，只能說爬山真的是身在險中不知險，登山前輩口中的天壘峰實如其名

海拔3869公尺的東峰，總算到了，雖然從主峰走來花費的時間不長，但上上下下的地形加上最後幾近垂直的峭壁，幾乎消耗了大半體力，真不愧是十峻之首

每次爬山都心嫌帶他們來要幹嘛，幾乎占滿了登頂包空間，但事後看照片卻可以讓人回憶滿滿(喂~帶你們上來不是要睡覺拉)

望向主峰正在看日出的山友們

青蛙打拳時間

東部滿滿的雲海

望向北峰及氣象站，感覺觸手可及，但要先走回主峰才能抵達，又是好幾個小時的事情了

去程的時候天色未亮，只能透過微弱頭燈的光線了解眼前狀況，回程時才知道原來路途充滿危險性

長得跟南湖陶賽峰很像的鳳尾岩

回程經過玉山主峰，山頂空無一人，進入無限拍照模式

看到目前全台灣最高的黃喉貂(找食物中)

回到主北叉路，往下朝北峰續行，此處風超大，經過要小心

這段碎石坡走起來不算輕鬆，加上風不斷影響行走的步伐，但似乎是經過剛才東峰的訓練，心理倒是相當平靜

11:20分抵達北峰氣象站，氣象站裡的工作人員正在一旁拉著小提琴

氣象站平台望去，就是大家最熟悉的玉山證件照

一樣要拍張合照XD

看起來很近的玉山北北峰，此時此刻的我內心好像已經回到排雲山莊了，下次再去拜訪您

這個角度看玉山，真的是相當的壯觀，筆墨無法形容的那種，只是讚嘆的同時，還要面對回時路，從主北叉路到氣象站基本上是一個大U型，不管從哪個方向走都會遇到上坡，最難的就是回到岔路口的這段上坡

13:30分，風口著名的鐵欄杆，接著都是一連串平緩下坡，15:00回到排雲山莊結束了今天的行程

隔天一早我們一樣摸黑出發，抵達前峰登山口大約6點天色微亮，一般山友多在此處卸下大包輕裝上前鋒，雖然前鋒並沒有其他山頭來的難爬，但它最有名的碎石坡同樣折磨人，由於時間尚早沒有很多人，大約一個小時的時間我們抵達山頂，若是人潮較多時會有排隊上山的狀況，時間就會增加不少上午九點我們回到了塔塔加停車場，結束了這三天既驚險又驚奇的前五峰之旅，或許是冥冥之中注定好了吧，玉山給了我們在第19次抽中山屋的同時，也給了我們無敵好天氣，讓我們能帶著滿滿的回憶平安下山，剛好在我們抵達的前後一個禮拜山上都下起了雨來，有時候與山的機緣不能強求，當山敞開心胸歡迎你時，幸運也會隨之降臨的。