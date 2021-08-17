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谷關七雄景觀TOP1！台中「白毛山」瘦稜展望遼闊壯麗

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

布魯覺得自己屬於視覺系登山客，登山時總希望沿途有美景，或爬上山時有很好的展望可以欣賞拍照，這樣途中的辛苦就可以瞬間消除，也為這一趟行程留下美美的回憶。

白毛山，屬於台中谷關七雄之一，雖然高度排行第六，但在接近山頂瘦稜棧道，卻有極佳的視野，向東與東卯山對望，餘光領略其他七雄成員雄風。向下則可以東瞰谷關大道院及大甲溪河谷蜿蜒，西覽大甲溪河谷開始舒展的風光。這樣的美景，難怪號稱七雄景觀之最了，於是布魯在疫情微解封後，走上了白毛山。

布魯拍攝剪輯的3分鐘白毛山影片，歡迎點入觀賞。

布魯分享在健行筆記網站的GPX路徑圖，歡迎前往下載。

白鹿吊橋

大甲溪風光。

白鹿吊橋望馬鞍壩。

沿途多見老樹。

白毛山北峰，有水資會大甲25號三角點基石，再往下50M有山字森林三角點基石。

1.1K展望點可俯瞰大甲溪谷及谷觀大道院，並與東卯山對望。

全程景觀最佳的瘦稜展望點。

由瘦稜東望谷觀大道院，與大甲溪上的裡冷橋。

由瘦稜西瞰大甲溪風光。

無論怎麼拍，瘦稜棧道就是開闊壯麗。

中午後常起霧，只但要瘦稜沒有全部鎖在霧裡，都是美景。

白毛山頂，有三等三角點6408號及山字森林三角點基石各一顆。

下山改走虹橋。

白冷圳由馬鞍壩引水至新社，是新社灌溉的主要水源。之後接白鹿吊橋返回橋頭停車點。

布魯便利貼

參考行程：白鹿吊橋--120分--1.1K展望點--50分--瘦稜展望點--5分--白毛山--120分--白鹿吊橋。全程含拍照休息、不含午餐，約需5.5小時。記錄里程約11K，總爬升及下降高度約10000M。

白鹿吊橋：位於台8省道19.9K處，長248M，2019年底完工啟用。

補給停車資訊：白鹿吊橋橋頭有數輛車的停車位，台8省道20.1K有整排停車格。停滿後需向前開再找適當停車點。全程無補給點無洗手間。

注意事項：疫情降級解封期間仍需保持1M戶外社交距離、戴口罩。白毛山坡度大，夏天流汗加倍，最好多帶飲用水。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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