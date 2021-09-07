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360度超廣角視野！ 小百岳「汐止大尖山」網美階梯步道 遠眺台北101、台北群山一覽無遺

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汐止的後花園，「汐止大尖山」，460M，小百岳 No. 12。起登就是一連串的網美階梯步道等候你，山頂幾近360度超廣角視野，遠眺台北101、觀音山群山、大屯山系、七星山系、五指山系、基隆嶼、茶壺山...。好天氣，飛機劃過天際的畫面，超美。

  • 交通：台北搭火車在「汐止火車站」轉搭新北市小巴 F911，假日「五谷金聖殿」站下車。平日可搭到「天秀宮」站。
  • 健行路線：天秀宮登山口→大尖山→天道清修院→和尚頭山叉路口→四分尾山 (來回約 5.6公里)

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▼新北市小巴 F911，「五谷金聖殿」站下車。依指示牌，步行約200M即可抵達天秀宮登山口。

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▼「天秀宮廣場」前就是一個很棒的眺望點，無敵視野...。超級讚的天氣，藍天白雲、遠山、大台北盆地、101...，一覽無遺...。

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▼「大尖山、四分尾山步道」開始就是一眼看不到盡頭的上坡階梯。階梯的材質為花崗岩，有些階梯段會有金屬扶手。總長約三公里，從登山口起登到大尖山約一公里距離，1,145階的陡上階可以練練腿力、肺活量。其實，沿途景色視野都很棒，把腳步放慢一些些，欣賞步道的美，把階梯步道當成網美步道來拍，不但可以喘口氣，還可以將美好時光的記憶保存。階梯數雖多，但偶有平緩的步道，可以適時的休息一下。最後，完成之字形階梯，國旗飄飄的大尖山就出現在眼前了。

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▼「汐止大尖山」別名大針山，有個小涼亭視野非常棒，坐下來歇會兒、喝口茶、喘口氣。周邊有幾棵櫻花樹，來對時節應該很美。坐在亭子裡，耳邊傳來「獵獵」聲聲作響，抬頭望，青天白日滿地紅的國旗正在大尖山頂飄揚著~~。

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▼涼亭前大樹下有不少堆疊的岩石塊，選一塊平整的石頭，靜靜的站著或坐著...藍天白雲下吹風望景、好舒心。

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▼一路上，只要聽到飛機聲，抬頭就能拍得到...飛機劃過天際的畫面，超美。

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▼接續，往下一座「四分尾山」前進，路程約2.2 K，山區的指標清楚，由大尖山涼亭開始為稜線路段，平緩的天然泥土路，綠樹如蔭...。步道開始由花崗岩石階變為一般的石階，路旁的岩石佈滿泛黃的青苔、石桌石椅、兩側林木蒼鬱，讓這步道充滿了些些的古意。

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▼森林浴步道，位於山脊稜線之上，山巒平緩由石階路變成鬆軟的泥土路，走起來更為舒適。綠樹成蔭無日曬之苦，泥路步道時而上坡時而下坡，陡坡設置有繩索，並不難走。

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▼「四分尾山」，641M，山頂腹地不大，幾欉矮樹、平坦草地，四周群山環伺、沒有遮蔽物，視野更加遼闊，可遠眺石碇、平溪方向的層疊山巒...及台北101、大台北盆地...非常壯觀，但風大有點曬...。

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接著，原路回「五谷金聖殿」搭F911小巴回汐止火車站。

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結束。汐止火車站月台。

步道 登山 台北101

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