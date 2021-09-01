台中萬里長城！極陡「大坑4號」登山步道　越高展望點越美

住台中卻幾乎不爬大坑的山，要爬嘛！那就從號稱大坑最美，也是最硬的，有台中萬里長城之稱的4號步道爬起。登山口位於中正露營區的長青橋

一開始起登就～要你好看連續的相思圓木木棧道陡上階梯，200公尺的距離爬升160公尺，有夠給他陡啊！

努力的爬，拼命的爬。爬的越高越多不錯的展望點。當和綿延不絕的木棧道階梯拚搏一段時間後，抬頭一瞥，映入眼簾的是：蒼翠的群山重重疊疊，樹枝樹葉相互交織，偶爾的紅葉、黃葉讓大地盡染一點點艷麗。山上的風景豐富多彩，彷彿置身於畫卷之中，在山上深吸一口，好似飄來收穫的氣息，也似辛苦之後的一份獎賞。

幾座孤孤單單站在山腰上的涼亭，讓爬山的疲倦感與汗水瞬間灰飛煙滅。

可別小看最後這0.4K。幾近垂直的陡坡，彷彿要走到山之巔，但也終於登頂了！#41的小百岳-頭嵙山。

不喜走回頭路，選擇往下接5號步道，然後轉3號步道，下切3-1號河床，回長青橋。

不同於來程的陡上，回程可是綿綿無絕期垂直式的陡下。

就在我們像溜滑梯般往下衝時，好心的路人：來來來！喝杯茶吧！濃濃的人情味與溫度讓我們元氣滿滿的回到登山口。