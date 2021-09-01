快訊

PLG／張伯維涉酒駕 禁賽一年、扣除3分之2薪水

二度拒絕！北韓拒收300萬劑科興疫苗 稱「應送疫情嚴重國家」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中萬里長城！極陡「大坑4號」登山步道　越高展望點越美

健行筆記 / 健行筆記Elin Lin

住台中卻幾乎不爬大坑的山，要爬嘛！那就從號稱大坑最美，也是最硬的，有台中萬里長城之稱的4號步道爬起。登山口位於中正露營區的長青橋

654c15bd4ae4e9b898b6e0f0298dd4ce.jpg

ebdd67c40f254c0bd551e006bfa62592.jpg

一開始起登就～要你好看連續的相思圓木木棧道陡上階梯，200公尺的距離爬升160公尺，有夠給他陡啊！

e900879fced3060f70520d419e5eb22a.jpg

7fd4ab884c1722d861c5b16087a8fbb8.jpg

22bfbc866800d67ac39a071ee87244d0.jpg

e03b313c976b2437ac7289ad590cc0df.jpg

d5995c55e324f839844667d8da4730b6.jpg

1603cfd978993ea977d6a7ddbd4dcbf1.jpg

努力的爬，拼命的爬。爬的越高越多不錯的展望點。當和綿延不絕的木棧道階梯拚搏一段時間後，抬頭一瞥，映入眼簾的是：蒼翠的群山重重疊疊，樹枝樹葉相互交織，偶爾的紅葉、黃葉讓大地盡染一點點艷麗。山上的風景豐富多彩，彷彿置身於畫卷之中，在山上深吸一口，好似飄來收穫的氣息，也似辛苦之後的一份獎賞。

0807469eb390c18f81b3a30dd0897c09.jpg

5e9dd722cf3348afea9ed1235e27c6ef.jpg

50ef3bfbb949c077231b1c123a87dbcc.jpg

df6a733dfce17b624c1c380ecce6fa13.jpg

ff2de8bf78beddf484859df06214ba66.jpg

c0f711790472d73154aceaa3cb0b135d.jpg

545013ec19bf779ce253ebfbc4cf9a59.jpg

幾座孤孤單單站在山腰上的涼亭，讓爬山的疲倦感與汗水瞬間灰飛煙滅。

94154104e71c514370a6e90c672921f3.jpg

0e89d957ca2753070e42c02176c155a7.jpg

fe89559dc686a56768c5f79272755cc7.jpg

8033e30895f1d790eb95d08789f5735c.jpg

可別小看最後這0.4K。幾近垂直的陡坡，彷彿要走到山之巔，但也終於登頂了！#41的小百岳-頭嵙山。

23cdfbe82249a9a305006fbd0c70ecbb.jpg

7c66c3fd02033b61719c544ed17285c1.jpg

5d106c2335d3083c71728335cb573f1f.jpg

8e12cf8030d9ba6e05ad6213b075acc6.jpg

5d812d1b858a9a22f83454a627b4b1c0.jpg

f596981ad12fce168f92f04aa9fac371.jpg

不喜走回頭路，選擇往下接5號步道，然後轉3號步道，下切3-1號河床，回長青橋。

4916a3be766f80a51a243784caa8ae6f.jpg

7d64eae3df6ec802da793d6a4373d6f7.jpg

76d0aa16423ce5abf2c3dbc8dda0fc27.jpg

ee1c85e2a4e31fad87a9544ce0ed95b8.jpg

b8b6aef877e2b69221912a6b2cc5e411.jpg

不同於來程的陡上，回程可是綿綿無絕期垂直式的陡下。

af451cbd49378ea0bb8ed55a72ad7050.jpg

791b03f233768182dbe6ddfe5067d117.jpg

652aa7faf8875b5a2b190cf0138de5e6.jpg

e524bb2b45d908aad3a3b98328f8dbc2.jpg

3848ecda561532d4eb66cb6618513328.jpg

就在我們像溜滑梯般往下衝時，好心的路人：來來來！喝杯茶吧！濃濃的人情味與溫度讓我們元氣滿滿的回到登山口。

e59c9647a6052a2cd48b5fcb3d6b2608.jpg

25c72a651cad95254c27db945d4411de.jpg

e903d2a4b83360b8a882515cc049312f.jpg

6ebe4cc0cfa9c908c007e60fa073e2c4.jpg

6f79cab4ff0f1eacff58026d8018d9cc.jpg

步道 登山 露營

延伸閱讀

台中文心南路大坑已回填 市府：下午開放通行

中捷延大坑蓋多高？ 交局：穿越74線下方軍功松竹設站

颱風吹壞台中大坑道路 往美國學校附近山路待修

台中大坑3號步道因雨崩塌封閉 另3條持續整修

相關新聞

台中萬里長城！極陡「大坑4號」登山步道　越高展望點越美

住台中卻幾乎不爬大坑的山，要爬嘛！那就從號稱大坑最美，也是最硬的，有台中萬里長城之稱的4號步道爬起。登山口位於中正露營區的長青橋 一開始起登就～要你好看連續的相思圓木木棧道陡上階梯，20

山上避暑吸收芬多精！台中6條「親民清涼步道」如天然冷氣房

台灣的夏天愈來愈熱 動輒30幾度的高溫 運氣好一點上班日在辦公室還能有涼涼的冷氣吹 一到假日 就算屋內再通風 還是難敵一陣陣的熱氣 推薦幾條消暑步道夏天讓我們一起到山上清涼一夏^.^ 一) 完整圖

山泉傳說而得名！獅潭、南庄知名觀光景點「仙山」 沿途領會山林之美

山岳簡介：紅毛館山：又名『仙山』，位於苗栗縣南庄鄉與獅潭鄉交界處，標高967公尺，山頂原立有一顆『三等三角點：4196號』，疑因土石崩落而遺失。 交通資訊：國道1號北上於『140-銅鑼出口』下交

猴硐賞貓、平溪老街、十分瀑布！ 孝子山連峰群前哨一日遊觀光之旅

（部分照片由山友們提供） 去年就寫好的平溪兩天一夜規劃今年終於有機會出團了一大早7點和部分夥伴約好一起由台北火車站出發搭乘區間車前往今天的第一站「猴硐」 就在火車上閒聊的約一小時後我們抵達了猴

賞無敵美景回顧斯卡羅傳奇！「草嶺古道」秋天造訪最舒適

草嶺古道是過去台北城出入蘭陽平原的官道，也就是所謂的「淡蘭古道」的一段，最適合造訪的時節是在秋天，可以體驗山谷裡美麗的秋芒景致。沿路上有二座有名的碑碣，筆法蒼勁地刻劃著過去旅途的艱辛，今天要講的故事就

苗栗「千兩山」O型走！隱身象鼻部落旁，走步道練腳力

千兩山（再登）O型走 恩仔2021/7/28 千兩山位於苗栗泰安鄉象鼻部落旁，今日千兩山為再登，經觀護所後抵千兩山南峰、千兩山基點峰、千兩山北峰，接抵中象道路約7.3K，踢近5公里的中象道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。