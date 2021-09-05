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冷門健行路線先筆記！探訪「菜公坑古道」 來場森林浴、遠眺觀音山
菜公坑山的迷人之處在於他的豐沛雨水造就他的濕冷，因而擁低海拔和中高海拔闊葉森林的特性。在這片純林常起霧，觀賞著霧在山嵐間快速移動，感受到天氣變化的措手不及。前一刻雲霧迷漫，下一秒藍天白雲飄。是條冷門但優質的健行路線。途中，遇到一對爬山如喝水一般的夫妻，一起爬了一座很妙的山「枕頭山」。 睡大頭覺常被戲稱爬「枕頭山」，真實生活中「枕頭山」確有其山，全台灣不只一座，除山形似枕頭，更有迷人的傳說。 陽明山大屯山系就有一座，由菜公坑山與二子山結合的寄生火山。枕頭山又稱巴拉卡山，909M。路徑非常原始，Follow登山隊指標走，路旁青松綠柏更顯幽靜。山頂展望處，樹木葉空隙可望小觀音山及竹子山群峰。
- 交通：捷運淡水線北投站轉乘公車230至陽明山公車總站，再轉乘108遊園公車至二子坪站下車。
- 健行路線：二子坪→菜公坑山第一登山口→菜公坑山（反經石）→百拉卡山（枕頭山）→大屯自然公園→二子坪遊憩區→面天坪→清天宮
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