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冷門健行路線先筆記！探訪「菜公坑古道」　來場森林浴、遠眺觀音山

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菜公坑山的迷人之處在於他的豐沛雨水造就他的濕冷，因而擁低海拔和中高海拔闊葉森林的特性。在這片純林常起霧，觀賞著霧在山嵐間快速移動，感受到天氣變化的措手不及。前一刻雲霧迷漫，下一秒藍天白雲飄。是條冷門但優質的健行路線。途中，遇到一對爬山如喝水一般的夫妻，一起爬了一座很妙的山「枕頭山」。 睡大頭覺常被戲稱爬「枕頭山」，真實生活中「枕頭山」確有其山，全台灣不只一座，除山形似枕頭，更有迷人的傳說。 陽明山大屯山系就有一座，由菜公坑山與二子山結合的寄生火山。枕頭山又稱巴拉卡山，909M。路徑非常原始，Follow登山隊指標走，路旁青松綠柏更顯幽靜。山頂展望處，樹木葉空隙可望小觀音山及竹子山群峰。 

  • 交通：捷運淡水線北投站轉乘公車230至陽明山公車總站，再轉乘108遊園公車至二子坪站下車。
  • 健行路線：二子坪→菜公坑山第一登山口→菜公坑山（反經石）→百拉卡山（枕頭山）→大屯自然公園→二子坪遊憩區→面天坪→清天宮
▼雲霧迷漫與藍天白雲可以在同一天看到的二子坪…
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▼在大屯自然公園旁的菜公坑山登山口，開始緩上坡的石階步道...。
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▼步道展望 - 小觀音山
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「反經石」，一直聽到山友提起，還真的不知道它是何許人也？原來，講白話一點就是來亂的啦！它可以讓指北針不聽話，有時還會反轉180度。它有如此大的能耐，是來自岩石中磁鐵礦。▼奇特神秘的大自然 - 菜公坑山山頂有顆長得很像巨人側臉的「反經石」，屬於火成岩中的安山岩，為火山的岩漿冷卻而成。除了細而多的結晶，含豐富的磁鐵礦。由於磁鐵礦分布不均勻，形成混亂的磁場，指北針靠近也會變得偏斜，因而得名。
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枕頭山又稱巴拉卡山，909M，由菜公坑山與二子山結合的寄生火山。路徑非常原始，Follow登山隊布條指標走，路旁的青松綠柏更顯幽靜。在這片純林常起霧，觀賞著霧在山嵐間快速移動，感受到天氣變化的措手不及。
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枕頭山又稱巴拉卡山，909M，由菜公坑山與二子山結合的寄生火山。山頂展望處，樹木葉空隙可望小觀音山及竹子山群峰。
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▼石階梯，往大屯自然公園方向...
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▼大屯自然公園回望枕頭山...。
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▼大屯自然公園步道：清靜悠然，池光粼粼，木橋跨池別具特色，為一動植物生態極豐富的自然公園。上左圖：菁礐遺址 - 菁礐藍染設施，2個圓形浸泡池...
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▼風景秀麗自然的「二子坪遊憩區」為大屯主峰與二子山之間的火山凹地，有孕育水生植物的生態池、休閒涼亭...、豐富的植物及昆蟲生態...。即便是大晴天也會有雲霧籠罩，有如仙境。
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▼「面天坪涼亭」，左接二子坪、右接大屯南、西峰...。
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▼從面天坪往清天宮開始，經綠色隧道竹林、芬多精吸到飽，蟲鳴鳥叫倆相隨、一路走來不無聊...。
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▼左、下圖：遠眺觀音山、台北港...。右圖：捷運復興站
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▼行程結束。從清天宮搭小六公車回捷運北投站。
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公園 登山 步道

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