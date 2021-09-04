夠親民！苗栗「獅頭山」風景區步道群　適合縱走的健行路線

獅頭山，位於苗栗縣南庄與三灣交界，以巨岩高踞山巔，狀如獅頭而得名，海拔492公尺，山頂有一顆三等三角點25號，小百岳編號29，山頂設有氣象監測及通訊中繼站。獅頭山是名聞全省的佛教聖地，早年名列台灣十二勝景之一，民國90年交通部觀光局將獅頭山、梨山、八卦山規劃為『參山國家風景區』，獅山遊客中心則設在新竹縣峨眉鄉，是廢棄之獅山國小重建而成的。獅山古道，為苗栗、新竹熱門景點路線，以望月亭為界分屬兩縣市，該處有一個縣界立碑，獅頭在苗栗、獅尾在新竹。這條路線很適合縱走的，二端皆有台灣好行班次可搭：(1)去程在竹南火車站(東出口)搭台灣好行南庄線5805A在獅頭山站下車；(2)回程在獅尾登山口(獅山遊客中心)搭台灣好行獅山線5700，可在高鐵新竹站或竹北火車站下車，當然也可以由獅尾走向獅頭，是上坡路段。今日路線：獅頭山牌樓→獅山古道(獅頭山、獅尾山)→萬佛庵步道→六寮古道→藤坪步道→水濂洞步道→水濂橋步道，GPX軌跡搭台灣好行南庄線5805A在[獅頭山]站下車，馬路對面就是牌樓，若在下一站[龍門口]下車，則可經由輔天宮、勸化堂走向獅山古道。

這條路線是石階及石板步道，路邊有一個[意境幽玄的石磴禪道]之說明

來到一處叉路口，右行馬路可以到輔天宮、勸化堂再轉往獅山古道，直行階梯可接獅山古道，上回來是右轉，這次選擇直上，這段石階路線沒有出現在地圖上

到達道德門，左行可以走個環狀路線，該開善寺步道沿路有眾多的廟寺可參拜，選擇直行

經過有名的獅山大石壁，左側『即心是佛』是佛學大師圓瑛法師於1923年所題，右側是劉添貴所書的『南無阿彌陀佛』

續行到達望月亭，這裏有個縣界立碑

獅頭山登山口在左側的山徑，入口處有不少路條

很快來到獅頭山山頂，前方是氣象局的自動雨量測報系統及獅頭山自動中繼站，三等三角點25號，稍有展望

回到望月亭，由前方左側步道往下走再穿過元光寺，再接獅山古道，元光寺前方有些展望

再來就是沿著獅山古道往獅尾方向走，這段是下坡是柏油馬路，沿途有三座涼亭及不少佛寺

七星亭，有叉路可以往六寮古道，續直行

來到獅尾山的登山口，由左側山徑上去撿個山頭，礦物課#2083三角點

回到獅山古道，續往下走，來到一處階梯叉路，路口標示萬佛庵步道，決定由此右行

往下走即是六寮古道，這一小段是柏油馬路，右行去藤坪步道

前方左側是藤坪步道入口，由此進入藤坪步道往遊客中心前行，這段是枕木、棧道、土徑、鵝卵石

到獅山遊客中心參觀及休息後，往下過馬路到水濂洞步道入口

短短15分鐘的輕鬆好走Ｏ型步道，下方有一水濂洞梵音寺

回到水濂洞步道入口，這裏有指標可以轉往水濂橋步道，約30分鐘的步道，這裏也有壺穴的地貌，還有一座百年歷史古樸的糯米橋

由另一個水濂橋步道入口出來，往右方走就是回程台灣好行5700站牌