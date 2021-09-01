山上避暑吸收芬多精！台中6條「親民清涼步道」如天然冷氣房

台灣的夏天愈來愈熱 動輒30幾度的高溫 運氣好一點上班日在辦公室還能有涼涼的冷氣吹 一到假日 就算屋內再通風 還是難敵一陣陣的熱氣 推薦幾條消暑步道夏天讓我們一起到山上清涼一夏^.^

一) 完整圖文， 請點選

【台中。和平】繽紛色彩妝點山林綠意。 編號39小百岳稍來山 2307M

位在台中和平大雪山林道的稍來山 這天我們從大雪山林道35K收費站登山口起登

海拔超過2000公尺的大雪山 早年為台灣中部地區重要的林場 包含暖、溫、寒三種的森林帶林相相當優美

走在林蔭步道上， 覆蓋的群樹， 阻絕了日曬卻依然能感受陽光微微穿透的舒適感

若剛好秋末冬季來訪落地的紅榨槭綠的…黃的….紅色 相輝映更是妝點著山林的繽紛

從收費站旁的登山口循著木棧階梯及原始土徑而上算是平緩輕鬆從隨處的笑鬧聲就可看出步道的平易近人

◎從收費站（終點里程5.5K）起算，步道長約2.3公里◎步道狀況: 木棧階、原始土徑、枕木階◎海拔2307公尺◎登山入口處: 大雪山森林遊樂區收費站35K

二) 完整圖文 請點選【台中。和平】綠蔭山林滿滿芬多精。大雪山林道 ~1860峰(長壽山)_1860M

同樣位在大雪山林道的1860峰(長壽山)

登山口位於 大雪山林道約19.8K處

林蔭步道上不是杉木就是竹林溫度瞬間掉入了極為清爽的27度完全是天然的冷氣

走在竹林與柳杉交錯的林道些許森林步道呈現的朦朧美即使早已汗流浹背還是令人相當的舒心暢意

◎ 單程2.35公里◎步道狀況: 木階梯、石砌階梯、原始山徑◎海拔1860公尺◎登山入口處: 大雪山林道19.8K

屋我尾山北側登山口位在大雪山林道31.2公里處谷關七雄中的老三

大雪山周邊的林道好處就是多半走在杉木造林地、針闊混合林中少有日曬 夏天有如冷氣般但來的這天就需再穿件外套

由大雪山林道下屋我尾山上下落差300公尺， 算是谷關七雄中較為平易近人的一條步道

午後的陽光從筆直的綠樹中穿透甚是好看

步道上的巨木， 倒木，也可以在行走中， 稍稍的玩趣拍照

也可以像我們一樣在林子裡找了一處平坦處攤開了午餐糧食咖啡…享受著在山林裡的悠靜呢....

◎ 單程2.3公里◎步道狀況: 石階、山徑、木棧道◎海拔1796公尺◎登山入口處: 大雪山林道31.3K

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四) 【台中。和平】山上避暑。大雪山國家森林遊樂區~天池

五) 【台中。和平】雲朵飄飄 森林浴。大雪山國家森林遊樂區~雪山神木

六) 【台中。和平】天晴、賞楓葉、觀雲海。大雪山森林遊樂區 ~觀景台

台灣擁有全世界最大面積的高山巨木林 而大雪山森林遊樂區則擁有最完整的高山巨木 林相海拔超過2000公尺 想當然在夏天就彷若進入天然的冷氣房中

園區內多處知名的區域 包含: 2600公尺的天池，2600公尺的觀景台， 樹齡約有1,400年的 神木區… 當然， 要欣賞到晴空下的連綿山陵， 或是壯觀的雲瀑.....都得視出發日的天氣而定除了有豐富的林相外春天的 一葉蘭夏天的 高山杜鵑、毛地黃秋天的 ，菅芒、甜根子冬天的 變葉植物 .....將近100種的鳥類生態更是 大雪山的另一項特色 ◎步道狀況: 石階、山徑、木棧道◎海拔 2,200～2,600公尺之間◎登山入口處: 35K收費站停車場園區資訊； 全票200元(假日入園) 台中市民半價優惠-- 一般優待票150元1.非假日入園者2.搭乘大眾運輸工具，持有票根者3.購買二十張以上全票者-- 半票100元1.軍警人員持有證件者2.學生(憑學生證)3.兒童(7歲至12歲)4.因公撫恤遺族，持有證明者5.遊樂區所在地縣(市)民眾(臺中市民)，持有證明文件者大型車100元、小型車100元、機車20元 6條步道， 雖然平易近人若要邊賞景邊拍照可能很難一次走完如果你和我一樣住在台中市區可以一天內分段來走若是住在外縣市也可以考慮住在大雪山森林遊樂區內減少車程的往返總之， 清涼消暑， 又可以盡賞好風景， 值得親臨^.^

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