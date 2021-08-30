猴硐賞貓、平溪老街、十分瀑布！ 孝子山連峰群前哨一日遊觀光之旅

（部分照片由山友們提供） 去年就寫好的平溪兩天一夜規劃今年終於有機會出團了一大早7點和部分夥伴約好一起由台北火車站出發搭乘區間車前往今天的第一站「猴硐」

就在火車上閒聊的約一小時後我們抵達了猴硐

而就再踏出火車站口的瞬間大家就被貓星人們擄獲了想當然我也是

被擄獲一陣子後我們就先去小7和廁所休息一下順便買的些補給品和飲品

在準備出發去附近走走逛逛時因為可愛的夥伴水牛大大在台北車站與我們會合時帶了一個行李箱（別懷疑，當下我和其他夥伴也愣住了）所以我就先陪水牛大大去車站寄放行李

可能因為我自己本身就不太會搭火車甚至沒有幾次搭火車出遊的經驗所以今天是第一次知道原來火車站可以寄放行李真的是滿方便的不過寄放行李是會收取費用的

寄放完水牛大大的行李後大夥就出發往橋的另一段邁進

因為一大早的關係這裏其實沒什麼人山水溪流展望也滿不錯的只不過大家還是被貓星人繼續擄獲

最後我們先來到了猴硐礦坑鐵道這裏除了有專人講解在地歷史外還有早期的小礦車可以乘坐呢！

買完票後等了一段時間大夥坐上小礦車後導覽員就開始介紹在地歷史而且講得超詳細生動，滿有趣的

接下來小匡車就啟動發車然後就進入了早期的小礦道裡面也有呈現早期的部分工作場景

最後我們來到了媒場導覽員依舊詳細的為我們說明的在地歷史以及現場所有設施如何使用最後也讓我們親自下去體驗早期工人的都是如何使用這些工具

（西西姿勢100，果然是有練過的）

（珮琦挖寶趣！？） 而重點就是這台車前前後後前前後後大家玩得不亦樂乎XD

玩完後我們又到附近觀看了一下而導覽員也順勢介紹了以前在地發生過的煤礦坑爆炸的事件當下聽完真的覺得早期工作真的不容易而我們現在真的滿幸福的之後要離開前導覽員還說要幫我們拍合照所以我們開了幾張後就回到小礦車準備回程囉！

結束後我們就原路折返殊不知這隻黑貓還躺在這曬太陽

但不知為何大家突然注意到這台運煤車然後開啟拍照模式

原本大家還很開心的拍照但到了後面竟然.....

我推不動啊！！！！！這已經不是有沒有重訓的問題了我要抗議拉！！！！！

原路返回後我們又到了猴硐煤礦博物館進去後大家很認真的在看但殊不知看到一半大家發現這些不就是剛剛導覽員介紹的那些認真覺得導覽員好厲害要記這麼多的歷史事件

觀看完後想說還有一點時間所以大家就一起到車站後面貓村看貓星人拉！在穿過車站時這貓貓的睡姿看了我也好想睡

來到貓村後真的好多貓星人不過因為貓是夜行性動物所以這時間幾乎都在睡覺只有少部分的還清醒

（洗衣機好像很舒服的樣子）

（曬著太陽好像超舒服耶！）

（這側殺照可以！！）

（喵：你在拍我嗎？要拍得帥一點喔～） 走拍才沒多久在遠方突然看到花盆裡有一坨東西有點好奇的我靠近一看天阿！我好羨慕喔！身為喜歡花草的我也好想躺在裡面睡覺

之後因為時間的關係我們就返回前往平溪車站準備啟程往十分車站前進抵達十分車站後我們另外兩位夥伴也與大家會合了！

（Akira：嗨～～～～）

（Mia：嗨～）會合後想當然我們一樣先陪水牛大大去寄放行李

但就在走進去後有台機器讓我眼睛為之一亮就是現今全台只剩下平溪線有的「電器路牌」也是每年新北市鐵道馬拉松接力賽的代表物可以實際看到實體機台真的太令我開心了

之後因為已經到了中午時間所以大家就一起先去吃午餐時隔一年沒來十分旅客依舊很多

然後就帶大家來到去年我們也來吃的「豪哥」至於為何會來這邊主要是去年來吃的時候認真覺得他們的品項口味都滿特別的

喜歡吃蒜、醋、酸的人個人很推「烏醋蒜味麵」不過還是要提醒一下口味可能稍稍重了點但整體上算是滿好吃的

吃飽喝足後我們就出發前往號稱台版尼加拉瀑布的十分瀑布

不過首先抵達的是眼鏡洞瀑布一來到這我整個童年回憶都湧上不過整體環境已經長得不一樣了回想小時候我們還能跳上去玩水現在全部都圍起來了真的是時代的變化

再往前了一了段路程後我們就抵達十分瀑布十幾年沒來瀑布依舊壯觀但週遭真的變得好不一樣

走走散步吸收芬多精離開前大家就各種拍

（我們鐵道馬拉松賽事的兩隊小隊長再度合體拉） 但也要感謝夥伴幫我拍了幾張照不然旅程全程中當拍照手真的很難有自己的照片

結束這段回憶暨芬多精之旅我們就出發準備前往平溪老街囉！

不過距離我們要搭的區間還有一段時間所以大家就先各自買些伴手禮也順便去買個清涼的愛玉來喝

之後就在水牛大大領完行李後我們也到月台等待火車的到來

最後，我們終於抵達今天的終點站「平溪」這趟兩天一夜的旅程第一天其實純粹只是觀光之旅因為我們的重頭戲在隔天的「孝子山連峰群」

但一整天遊玩下來其實大家體力也差不多到了極限所以一下火車我就先跟民宿房東聯繫說我們稍等就抵達可以準備入住了

就這樣辦好入住手續後就要跟去年一模一樣的場景又發生了就是我們跟房東大聊特聊才知道原來房東也是追火車人我們跑團今年湊出2隊賽事人員和後勤人員一共19人我覺得已經很多了殊不知房東他們竟然組了3隊人馬真的太威猛了，強～

聊完房東離開後我們就分配了一下床位開始各自休息這時候因為這裡有許多桌遊所以我們就拿了抽抽樂來打發時間等待晚餐的時間到來

結束這刺激的抽抽樂後大家就一起出發吃餐囉！

路程中意外看到有趣的店家所以大家就都買來吃看看有趣的是這家店是買包子送自製水果冰

而最後大家吃完的結論這家絕對是被包子耽誤的冰店但不是說包子不好吃而是那自製冰太厲害了

走晃消化了一下後我們又去附近的雙子瀑布看看

原來所謂的雙子瀑布就是兩個小瀑布交疊在一起遠看水真的滿乾淨的不過附近蚊子也不少

回程我們又去老街買了幾樣食物準備回民宿再開吃但因為排隊人超級多所以一部分的人就先回民宿我們其他人就繼續等待

回到民宿大家開始聊天完後因為季節的關係加上先前與房東聊天時房東還特別介紹什麼時間(4-5月晚上6-8點)去看「螢火蟲」最適合所以大夥就一起出發前往欣賞身為沒看過螢火蟲但又聽說螢火蟲猶如發光版小強認真心裡有種掙扎

但礙於真的不會夜拍所以用手機也只拍到幾張光點覺得難過但還是要提醒去看螢火蟲的人絕對不能用白光照這樣會傷到他們建議攜帶紅光照明喔至於為什麼就讓大家自行去做功課

最後回到民宿休息後大家就邊聊天邊等今天的最後一位夥伴數小的到來只是不知道為何從正常聊天最後變成聊鬼故事聊到大家越來越害怕然後夥伴一位位醒來而珮琪因為已經睡著了所以就形成了每多一位夥伴加入我們就會多一張合照老實說真的超像去畢業旅行的孩子們

之後數小傳訊說抵達了我們其中幾位就去接人

接到人回到民宿後大家就趕緊休息為明天的孝子山連峰群養足精神囉！

另外這次是兩天一夜的行程整體規劃我會放在放在Blog中的孝子山篇（https://reurl.cc/LbznE9）最後有興趣的可以去看看這次的行程就分享到這邊最後也歡迎大家到我Blog「Jier的向日葵喜悅」（https://blog.xuite.net/vryk6023/twblog）逛逛