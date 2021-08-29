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苗栗「千兩山」O型走！隱身象鼻部落旁，走步道練腳力

健行筆記 / 健行筆記陳素恩

千兩山（再登）O型走    恩仔2021/7/28    千兩山位於苗栗泰安鄉象鼻部落旁，今日千兩山為再登，經觀護所後抵千兩山南峰、千兩山基點峰、千兩山北峰，接抵中象道路約7.3K，踢近5公里的中象道路，走一O型，只是途中有段幾乎無路跡，要鑽、爬、跪、砍，黃藤、咬人貓、倒竹遍布，走來異常辛苦。全長約10.5K，費時5.5小時。

千兩山南峰 標高1087公尺 總督府專賣局樟林地界27號 苗栗泰安鄉千兩山 標高1127公尺 3-6629 苗栗泰安鄉千兩山北峰 標高1300公尺 山字森林三角點 苗栗泰安鄉    一早5：10離開家，往東勢方向行，經東勢後過卓蘭大橋後，沿卓蘭堤防往白布帆路底岔路右轉接中47線，過烏石坑橋、雪山坑橋後，岔路取左沿中象道路往象鼻國小，中象道路經象鼻國小、消防隊後岔路取右行往梅園村、象鼻古道觀護所，於階梯木棧道前停妥車，先吃早餐。

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步道登山

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觀護所

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觀護所

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觀護所遺址

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f9c946e5cba0ebd7dc7efd09b56fca6e.jpg往千兩山

ed75e2c17a4706eb35fc4937435000a7.jpg千兩山南峰

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千兩山南峰    7：00準時開走，往前不遠即看到左邊木棧道，取左上階梯木棧道，步道之字型緩上，7：05抵觀護所，白色水泥小屋，原為日據時代派出所，民國60年改建為林務局觀護所，屋左側為象鼻古道（中象11.5K）上來的路，屋後為千兩山步道，四周雜草叢生，不知多久沒人上來了。之後取觀護所右後方山徑上行，觀護所後方有日本時代的管護所的遺址；一路陡上，汗流浹背，經幾段拉繩後，8：10抵千兩山南峰，標高1087公尺，有顆總督府專賣局樟林地界27號基石，大正14年8月建設，14年前上來時（2007/2/10），未發現此基石。

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往千兩山

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往千兩山

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千兩山

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千兩山步道--2.4K

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千兩山步道--俯瞰士林壩

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千兩山步道

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千兩山步道--鹿角靈芝

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千兩山步道--靈芝

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千兩山步道--靈芝

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千兩山步道

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千兩山步道--1.8K

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千兩山步道--1.4K

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千兩山步道

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千兩山步道--毫無路跡得砍路

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千兩山步道--毫無路跡得砍路

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千兩山步道--從血藤下爬過

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千兩山步道--從血藤下爬過

拍照小休後，8：20續行，8：30抵千兩山，第二次登臨，拍照小休後，看時間尚早，8：40往前走一O型；8：50經木樁指示牌2.4K，8：55透空處可看到下方的士林壩，9：00發現鹿角靈芝及一堆的靈芝，第一次發現如此多的靈芝，真是興奮異常！9：20經木樁指示牌1.8K，9：40經木樁指示牌1.4K，此處明顯石階梯，頗有古道的FU，階梯上至小高點後，接著往下為倒竹區，之後路徑變很差，邊砍邊走，阿全砍到最後已沒力了，只好又爬又鑽又跪，拿下背包，趴著爬，10：30趴著過頭頂一堆血藤果，終於過了一段幾乎無路徑，遍布黃藤、咬人貓、倒竹，真是吃盡苦頭！

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千兩山步道

a032a5c3028d51dc685c627109733e3d.jpg千兩山步道--下接產道往達拉崗

ef1a2a2c79591bdc6cad13853d7e4b2a.jpg往達拉崗

8922c8aea8d600668683f21fe1531e92.jpg往千兩山北峰

39cdae582dd99c0b81e27c757d1d5f2f.jpg往千兩山北峰

6293950765d2c0db23ce61ca100c151c.jpg千兩山北峰

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千兩山北峰 

好景不常，阿全發現又落下登山杖，趕緊回頭去找，好在最後終於找到；之後路況較佳，10：40接上水泥路，指標取左上往達拉崗農場續行，10：43指標叉（左往達拉崗農場），等會要走的路；取前為大空地，停有一輛摩托車，取右有路條，進入竹林，竹林叉，取左切入竹林行約40公尺即抵，11：00登頂千兩山北峰，標高1300公尺，有顆山字森林三角點，基石位於林中無展望，此時阿全發現手上的小米手環不見了，猜想大概是在又趴又跪的路段掉的，真正在哪掉的也不確定，反正「舊的不去新的不來」，就放棄不找了；拍照後循原路下山。

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往達拉崗

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千兩山步道--往達拉崗

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千兩山步道--往達拉崗

31858497a207dbdb3121967f29ed1d2d.jpg千兩山步道--山字水泥柱

3125d21210d784cdcc782767040c157b.jpg千兩山步道--往達拉崗

25e1006cf8139adce2034923ad7d823e.jpg千兩山步道--往達拉崗

2ae09271c31ad809ba30c0126617cc5b.jpg千兩山步道--步道口

1bbceea4088823dd8197885b0eef963a.jpg中象道路--展望雪山坑山

004b0d73e753dbddf0c270b7b919801f.jpg中象道路7.5K--展望走過的山稜線

ec3b0849552af443e1a459faebe244d6.jpg中象道路

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中象道路    11：10回抵摩托車處，看到有對父子正要騎車離開，打聲招呼，還告知往達拉崗農場的路倒竹多不好走，我們回說，再不好走也沒之前的難走！取右階梯往達拉崗，沿途倒竹多，依稀可見木製階梯，10：40經一山字水泥柱，11：45終抵千兩山步道口，此處即是中象道路約7.3K，路口的象鼻古道簡介木製解說牌已掉落，之後取左走中象道路下山，炎炎烈日下，還要踢近5公里的中象道路，好在都是下坡；11：55經中象道路7.5K，展望前方才走過的山稜線，12：00經路旁一造型豪邁的泰雅族雕像，沿途還可展望雪山坑山，只惜永安山及百志興保山則無法看見。

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中象道路三岔路--取左

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梅象聯絡道4.5K

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回抵停車處    12：45抵三叉路，取左往梅園，12：50抵象鼻古道登山口（中象11.5K），12：55經梅象聯絡道4.5K標示後，終於看到車子了，13：00前回抵車子，脫下雨鞋，又餓又渴，還好車上還有冰飲料，累得也吃不下午餐（炒麵）；13：30開車回程，半路下起傾盆大雨，好在有先見之明，今日早早即出門，於15：10回抵家門。航跡檔交通路線：經東勢後過卓蘭大橋後，沿卓蘭堤防往白布帆路底岔路右轉接中47線，過烏石坑橋、雪山坑橋後，岔路取左沿中象道路往象鼻國小，中象道路經象鼻國小、消防隊後岔路取右行往梅園村、象鼻古道觀護所，於階梯木棧道前停車。https://suan1219.blogspot.com/2007/02/blog-post.html再走司馬限順登盡尾山仟倆山   2007/2/10

PS：更多內容請參閱：Blog：恩戀山情Facebook：恩言峰語健行筆記：陳素恩 Instagram：anchen1219

步道 古道 登山

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