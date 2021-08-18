戴口罩爬山行不行？難呼吸當提前練百岳，看到美景就值了

雲嘉五連峰從太平老街起登，已經不知爬過多少次了，這次就換個口味，從10-5步道上囉。但由於天氣不作美，只能到大尖山、二尖山後，就要盡速下山。從10-5步道上，一路都是厭世階梯，然後又戴著口罩，極度缺氧的狀況，就好像在為爬玉山做準備一樣。路線：華山10-5步道-->大尖山-->二尖山-->挑筍古道-->樟湖頂-->華山10-5步道

時間：早上九點起登 下午2點半回登山口高度起伏：680~1350公尺

開始厭世階梯了

有一小段平路，真是謝天謝地

小妹妹看到這畫面，有點不太開心

聽說看到這個，就已經快到大尖山

一直以來，我們都是從二尖山的方向過來，從來沒有從10-5步道上，這次終於把山的地圖拼齊了

繼續往二尖山的方向前進

好久不見的二尖山餐廳，居然趁疫情時改版了

從前的網美景點不見了

二尖山的牌子也換了

怎麼沒有筍子讓我挑一下呢?

爬山，就是想要看到這種美景

很難呼吸，但口罩還是要戴好戴滿

終於下山囉

由於疫情微解封，山林終得開放，但為了防疫，還是要把口罩戴好戴滿，戴口罩呼吸就好像穿著衣服游泳一樣，很不自在。尤其口罩又緊貼著口鼻，當想大口呼吸時，都不能盡興。若又是做了劇烈的運動，把口罩都弄濕的話，真的就很像快溺水的感覺。所以對於爬山選擇，相對的就會選一些難度比較低，不用往上看90度才能爬上去的山，接著再把速度放慢，盡量不要太過劇烈的，配合呼吸，一步一步前進。而自己也有隨時準備新的口罩，只要濕了，就要立更換，以免造成缺氧，體力不濟現象。

【後記】雲嘉五連峰，一直是我最喜歡爬的山之一，除了來回公里數不多外，沿途又有無敵美景。這次從華山10-5步道起登，原本是想挑戰五連峰，但最後因天公不作美(哈哈~其實是體力不濟)而決定改道從挑筍古道下。而透過這次美麗的插曲，也把大尖山的三個方向的路徑，都拼圖在腦海的記憶裡了，原來這裡可以通這裡，那裡可以到這裡。雖然戴著口罩爬山，有點辛苦，但能有這些體驗，一切都值得了。