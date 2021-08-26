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行走樹林間！「大崙頭尾親山步道」半程的台北大縱走＆小百岳環狀路線

健行筆記 / 健行筆記阿德

炎炎夏日，大太陽底下爬山肯定不輕鬆，再加上對疫情的管制還沒全解封，外出仍需戴口罩，最好的選擇是在茂密樹林之中行走的步道，所以來到大崙頭尾山親山步道，撿個大崙頭山這顆小百岳，走了一個環狀路線，再接上台北大縱走第四段的路線，走往大溝溪親水公園，差不多走了近一半的台北大縱走第四段路程。大崙頭山，位於台北市士林區與內湖區交界處，海拔476公尺，小百岳編號8，山頂有座乘風堡平台，登高望遠視野廣闊。

我的路線：太陽廣場→碧溪步道→翠山步道→中社區登山口→大崙頭尾山親山步道(大崙尾山,大崙頭山)→許願步道→圓覺寺步道→大溝溪親水公園，全程約9公里，GPX軌跡。在捷運劍潭站搭[市民小巴1]到[內雙溪自然中心]下車，不過班次不多，也可以搭[小18]，在[碧溪橋]下車再走一段上坡馬路。由太陽廣場旁的石頭厝進入，前方入口有指標

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這座石頭厝是使用原有石材，依原樣貌搭建而成的

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436535c4c0ca22606a3aa541d411b61c.jpg步道入口，左上是往大崙頭山，右邊平緩的步道是碧溪步道，是小溪頭環狀步道路線之一

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碧溪步道是碎石枕木階、木棧道、石板路，平緩好走，全線走在茂密樹林之中，是炎炎夏日最好的選擇，沿途設有三處撲克牌造型平台(梅花、黑桃、方塊)及朋華觀景台

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梅花平台入口

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黑桃平台入口

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黑桃平台的造型

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二層樓高的朋華觀景台

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往前右下接翠山步道，這段是在溪谷搭建的木棧道

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前方叉路，右行往長壽坡，這裏有個天然的自來水龍頭

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到長壽坡前有段階梯步道，是翠山步道較陡的一段，其餘輕鬆好走，綠意盎然，也有遮蔭處

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續行翠山步道，地面舖了碎石子，很好走

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路旁蕨類植物不少

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來到一小段沒遮蔭的路段，右方視野很好

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有一處寬廣的平台，綠草如茵，應是士林分局射擊靶場改建處

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翠山步道中社路的入口

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走中社路往大崙頭尾山親山步道的中社路登山口

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開始一段不短的階梯步道，走到這裏開始爬坡有點累了

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再來是一段產業道路

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來到大崙尾山的涼亭，三角點就在旁邊，三等三角點1073號，疫情管制放寬為在室外通風處並保持社交距離的情況下可飲食，涼亭內沒人，可以放心在此吃個中餐好好休息再上路

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續行在下坡路段二旁設有保護繩索，應該還在施工中，有些柱子還特別註明地面水泥未乾請勿碰觸

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來到打印台，這段步道舖了碎石子，也是剛施工不久，還有些工作人員在施作中

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離開大崙尾山這段步道，走碧山路到大崙湖附近的大崙頭山登山口

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大崙湖，早期為因應農業灌溉用水需求，所挖填的半人工堰塞湖

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往大崙頭山的登山口

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這裏也有一小段爬坡的階梯

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來到大崙頭山平台，右前方建築是二層的乘風堡

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大崙頭山，無名基石5號三角點，海拔476公尺

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平台前方及乘風堡上方展望佳

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再來就是輕鬆的下坡路段，來到往太陽廣場的叉路，若左下剛好可以走個環形路線，續直行去接台北大縱走第四段路線

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石柱上刻有[大崙頭森林步道]字樣

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前方台北大縱走第四段路線：直行往風櫃口，右下往大溝溪親水公園，取右下

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這段應該是較陰暗潮溼，地面不少青苔，下雨天就要小心點了

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前方出口有座郭氏古厝(汾陽堂)，前方水池+倒影的美景，幾次經過總是忍不住拍照

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沿著馬路往下走到幸福廣，這裏是許願步道入口

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特別造型的小2公車亭

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許願步道地面有些石板上刻有文字，字跡已有些模糊

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許願樹

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離開許願步道走一段碧山路，往圓覺寺方向下山，路邊叉路往下是夫妻樹，前方可看到圓覺尖及白石湖山

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路旁有座碧佑宮，左側樹上有標示，是往圓覺尖的入口，原本也可算再爬這座較冷門的山頭，不過沿路雷聲不斷，有點擔心下大雨，加上因疫情休息了二個月，走到此體力已經差不多了，只好放棄爬圓覺尖

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前方叉路口左行，再走階梯往下

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來到圓覺寺步道入，左上的山徑是登圓覺尖的另一個入口，取右下

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圓覺瀑布

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右上是往鯉魚山的叉路

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來到大溝溪親水公園，涼亭、小瀑布、溪畔步道

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步道 登山 公園

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