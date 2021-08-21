相遇點點楓紅！ 「馬那邦山」登山步道　秋天楓紅最為有名的小百岳

馬那邦山位於苗栗縣大湖鄉、泰安鄉，海拔1,407公尺，小百岳編號37，有一顆一等三角點，四季各有特色，尤其是秋天的楓紅最為有名。馬那邦山也是一處具歷史意義的抗日古戰場，北稜有「馬那邦山古戰場紀念碑」，山頂則有「馬那邦山戰諸地」紀念碑。

登馬那拉山有三處登山口：天然湖登山口(南線)、上湖登山口(北線)，珠湖登山口(泰安鄉細道邦)。2020/12/13這天跟著團體在第一停車場下車，再搭事先接洽好的接駁車到天然湖登山口，省了一段踏馬路的行程，下山則由上湖登山口出來，再走一段馬路回到第一停車場，步行6.85公里，我的路線GPX軌跡。天然湖登山口入口處的步道導覽牌圖

步道主要是木棧道及碎石路，假日步道有不少登山人潮，有些地方有楓紅落葉

山頂上聚集了不少山友，還有長長的人龍等著拍三角點，只能快速拍下這張三角點作為紀念後休息

山頂旁邊還有「馬那邦山戰諸地」紀念碑，拍的人少了一點

山頂前方視野很好，可遠眺蜿蜒群山的大安溪、大霸尖山及雪山之間的聖稜線

山頂還有幾棵楓紅

下山時在此轉往上湖登山口

經過「石門」：自然天險，為當年泰雅人阻擊日軍的廊道

馬那邦山古戰場紀念碑：民國七十三年（1984）經後人重新修立，紀念日治時期日軍與當地泰雅人發生激烈戰事，即「馬那邦抗日事件」(網路查到的資訊)

叉路口，直行往珠湖登山口，左行往上湖登山口，取左

來到上湖登山口，這裏也有一面步道導覽圖，右行可以轉往珠湖登山口或細道邦山，左行往第一停車場，沿途走在草苺園間的馬路，這段是下坡的路段

草莓園內有不少沒見過的器具，原來是太陽能驅鳥器，真是巧思＋創意

回到第一停車場休息處，這邊也有幾楓紅

這裏有一個牌子，說明雖有馬那拉或馬拉邦之稱，但根據歷史考證，「馬那邦」是最早的文史記載