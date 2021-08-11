讓人暫時忘卻拍照的景色！用眼睛欣賞「雪山」新手百岳之美

跟著 Amanda Lee 於 2020-03-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 12 個景點，其中包含 雪山登山口停車場、七卡山莊Chika Cabin、七卡山莊Chika Cabin。 新手百岳🐾雪山主東峰兩天兩夜行程

第 1 天

雪山登山口停車場 | 15 分鐘

當天晚上，第一次登百岳的我們決定起登前一晚先到七卡山莊休息，為了適應高海拔，減少身體可能會產生的不適感，我們先是到了新店吃朋友推薦的賴岡山羊肉後，意猶未盡的大夥兒決定外帶一碗魯肉飯當作上山前的糧食，開啟這趟初百之旅。

七卡山莊Chika Cabin | 4 小時

口齒留香的我們整裝出發，時間已經來到了晚上十一點十五分，從雪山登山口到七卡山莊有2K的距離，路程幾乎都是階梯，揹著十三公斤的登山包，戴上頭燈，拿著還不太使用的登山仗，走在只有自身頭燈照射出的能見範圍，一步一步調整呼吸，在快到山莊的路途中同伴還幸運地遇到了山羌，眼神發光、站著直挺挺地好似已經擺好姿勢等待快門按下的那一刻。

第 2 天

七卡山莊Chika Cabin | 3 小時

早安，七卡。 出發前就耳聞很久的七(猛)卡(鬼)山莊，說著人比鬼可怕的我到了半夜還是不敢自己去上廁所，凌晨五點的鬧鐘響起，前一晚沒睡好的我，睡眼惺忪走出大門外，此時見到木桌上已經擺好了野炊的器皿，大家陸續準備早早餐，吃飽暖身後大家跟隨嚮導－小軒的腳步朝著哭坡觀景台的方向前進。

哭坡觀景台 | 35 分鐘

來到了上哭坡前的觀景台，小軒一直給我們心理建設:「其實很好走啦，只是會比剛才累一點。」

哭坡頂 | 30 分鐘

哭坡不哭，真的不會難走。 （已認證）

雪山東峰 | 40 分鐘

我們的第一顆百岳－雪山東峰！ 大家到的第一件事不是急忙拍照，而是丟下登山包好好用雙眼環繞雪山東峰的景色，呼吸著3,201 公尺的空氣，接著舒適地吃頓午餐，最後與東峰的立牌合照滿足地前往我們第一晚要住的地方－三六九山莊。

三六九山莊 369 Cabin | 12 小時

到了今晚的下塌處－三六九山莊了！ 嘴巴說不餓的我們，放完行囊還是默默地打量著食物袋裡的糧食，果真沒錯，我們就是一群不會因為在高山影響食慾的人，食慾堅強。

第 3 天

三六九山莊 369 Cabin | 30 分鐘

凌晨兩點的鬧鐘響起，很想躺在木床多睡一個小時的我是靠著腦中想像絕美的日出離開它的。 離開山莊後前往黑森林的那段路，是之字碎石坡向上，這時候大家都比前一天的哭坡還來得喘，大概是凌晨風很大很冷，嘴裡吸到的冷空氣讓身體更不適，這段我們休息的次數還蠻頻繁的。 之字坡後就是人人稱讚的「黑森林」，但因天色還未亮所以那時的我已經再期待稍晚回程的時候要好好感受這片黑森林的魅力。

雪山圈谷 | 20 分鐘

因腳程不太一樣，我們沒有如期的在雪山主峰看日出，而是在圈谷看太陽緩緩升起。

雪山主峰 | 1 小時

我們的第二顆百岳－雪山主峰！ 山頭真的風很大很冷，把身上有的衣服褲子穿上還是一直發抖，只好跑來跑去、跟夥伴抱抱取暖😂 夥伴為了要讓我和鐵片拍照，叫我趴在地上。 結果拍完後嚮導－小軒默默走到我旁邊說其實： 「鐵片可以拿起來」「鐵片可以拿起來」「鐵片可以拿起來」 嗯，我是不知道自己在瞎忙什麼啦。

黑森林 | 1 小時

回程走在佈滿冷杉、陽光灑落的黑森林真的會讓人美到捨不得下山。 還記得小時候的週末爬山行程，我通常是毫無期待甚至私心想要取消的心態，印象最深刻的一次大概就是爬到2k處後我一個人走回剛才經過的涼亭休息，那時候才國小的我因為吃了陌生人給的肉乾還被我媽訓了一頓。 （嗯，我還真的是從小到大都在考驗人性呢🤣） 因為疫情的關係讓我多了好多時間做自己想做的事，還有不小心爬上癮的那些山。

雪山登山口 | 幾秒

返家的路上當了最廢副駕睡睡醒醒了三次，每次都說不睡了，然後問看起來很疲憊的ACO要吃東西嗎？最後都只給了涼糖然後很不爭氣地繼續昏迷🤪 不管還有多遠，至少我們都在路上。 謝謝山友們這三天如此罩，下次再一起攻頂好不好！ 無痕山林 爬山一定要帶走自己的垃圾。 平安上山，平安下山💙

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