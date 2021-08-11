登山裝備清單！「背包打包順序、求救系統」5點教你做好準備應萬變
登山裝備系統化，分上下兩篇介紹，共摘要十點。登山相關知識博大精深，彙整目前所學，利往後快速瀏覽並分享給喜愛登山的同好，一同交流。若有說明錯誤之處，惠請指教。本篇接續上篇 - 山學筆記#26 |登山裝備清單(上)，補充衣著、背負、行進系統的說明。
6) 衣著系統簡介➔ 洋蔥式穿法: 透過不同排列組合，可以適用更廣泛的天候狀況
- 底層:(與皮膚直接接觸)，輕薄、排汗快乾材質為主(羊毛或聚酯纖維，前者控溫較好)
- 中層:(保暖層)，可選兩件不同厚度來搭配(輕薄化纖中層行進中穿、厚羽絨衣在長時間停留或營地穿)
- 外層:(雨衣與雨褲)，不管天氣裝況如何，一定要帶；稜線防風防水➔ 季節可分為雪季與非雪季去準備 ➔ 下半身感知較不明顯，以輕薄為主，真的冷可以在外層套雨褲或內層穿Legging➔ 中低海拔則只要夠輕薄、透氣、涼爽即可
7) 背負系統簡介➔ 背包容量: 小(<40L)、中(40-60L)、大(>60L)➔ 背包版型: 尺寸、版型(男女)的差別，購買前一定要負重試背: ➔ 背包重量: 輕量化背包同時也較不能耐重；背包應該放在最後才輕量化；注意背包舒適負重值➔ 背包防水: 背包套 + 內層防水(大黑垃圾袋或多個不同顏色防水袋)➔ 背包配重: 重心(重量重的物品)盡量靠近上背，減少肩膀對抗橫向拉力。➔ 打包順序: 最下面放最少拿或最晚拿(睡眠系統、備用衣物、厚保暖外套)； 睡袋➔睡墊➔備用保暖衣物➔帳篷➔鍋具爐具➔瓦斯➔食物
8) 行進系統簡介 (行進技巧的部分，會另篇說明)➔登山鞋:
- 選擇要點: 中高筒，防水，透氣，抓地力好、鞋底稍硬、一定要登山襪去試穿。
- 登山鞋試穿要點: 穿登山襪去試，長度要能留一指頭距離，楦頭寬度適中，鞋身不壓迫。
- 登山鞋穿脫技巧: 把腳放到靠後側➔小腿腳掌90度➔鞋帶由前向後收緊➔平結收尾。
- 高筒鞋: 優點(保護腳踝、支撐好、防水面積大) ，缺點(厚重)；若負重輕中筒鞋也可申任。
➔登山杖:
- 碳纖維：重量較輕、不耐衝擊 ；鋁合金：重量略重、較耐用。
- 種類: 旋式關節、三折式、快扣式關節。
- 有些地區需要套上頭套才可以使用登山杖以保護土地，不適合泥濘地形。
- 登山杖有些會分左右手。
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9) 風險管理物品檢驗
- 定位導航裝備 (手機、gps、指北針與紙本地圖)
- 求救系統 (手機、衛星電話、哨子、生火、無線電(近距離，平常使用收發範圍有限))
- 照明系統 (手機、頭燈、手電筒)
- 急救包 (簡易藥品、工具類物品，大力膠布、打火機、營繩 ...)
- 火源 ( 打火機、隨身爐具)
- 食物
- 水 (重要性大於食物)
- 緊急避難 ( 隔絕風水，避免失溫，大垃圾袋，求生毯子)
- 保暖 (衣物，睡袋 ...)
- 防曬 (眼睛防曬，太陽眼鏡...特別是雪地)
10)雜物小包
- 小防水收納袋 - 盡量精簡 (一個東西應用多種用途)
- 行動電源、充電線
- 快乾毛巾，身體擦拭
- 衛生紙(捲筒式)
- 濕式衛生紙 (取代濕紙巾)
- 牙刷 (短輕)
- 木瓜霜 (凡士林，乾裂避免，補充: 凡士林沾衛生紙很棒火種)
- 1-2條營繩 (鞋子掉底)
- 大力膠帶 (帳篷雨衣破掉修補)
- 求生毯
- 複數傳統滾輪式打火機 (不要電子式)
- 頭巾 (水源很髒，疊加兩層，可以濾水；暫時性緊急敷料)
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