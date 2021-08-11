登山裝備清單！「背包打包順序、求救系統」5點教你做好準備應萬變

馬那邦山位於苗栗縣大湖，是當地泰雅族原住民的聖山，也是台灣知名的賞楓地點，每當秋末冬初時節，滿山遍野的楓紅妝點整個山區，吸引許多登山客來這裡朝聖賞楓。而多數人不知道的是，這裡其實也是一個古戰場，泰雅族

2021-08-06 08:01