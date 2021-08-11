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登山裝備清單！「背包打包順序、求救系統」5點教你做好準備應萬變

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登山裝備系統化，分上下兩篇介紹，共摘要十點。登山相關知識博大精深，彙整目前所學，利往後快速瀏覽並分享給喜愛登山的同好，一同交流。若有說明錯誤之處，惠請指教。本篇接續上篇 - 山學筆記#26 |登山裝備清單(上)補充衣著、背負、行進系統的說明。

6) 衣著系統簡介洋蔥式穿法: 透過不同排列組合，可以適用更廣泛的天候狀況

  • 底層:(與皮膚直接接觸)，輕薄、排汗快乾材質為主(羊毛或聚酯纖維，前者控溫較好)
  • 中層:(保暖層)，可選兩件不同厚度來搭配(輕薄化纖中層行進中穿、厚羽絨衣在長時間停留或營地穿)
  • 外層:(雨衣與雨褲)，不管天氣裝況如何，一定要帶；稜線防風防水➔ 季節可分為雪季與非雪季去準備 ➔ 下半身感知較不明顯，以輕薄為主，真的冷可以在外層套雨褲或內層穿Legging➔ 中低海拔則只要夠輕薄、透氣、涼爽即可

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7) 背負系統簡介背包容量小(<40L)、中(40-60L)、大(>60L)背包版型尺寸、版型(男女)的差別，購買前一定要負重試背: 背包重量: 輕量化背包同時也較不能耐重；背包應該放在最後才輕量化；注意背包舒適負重值背包防水背包套 + 內層防水(大黑垃圾袋或多個不同顏色防水袋)背包配重重心(重量重的物品)盡量靠近上背，減少肩膀對抗橫向拉力打包順序: 最下面放最少拿或最晚拿(睡眠系統、備用衣物、厚保暖外套)；                      睡袋➔睡墊➔備用保暖衣物➔帳篷➔鍋具爐具➔瓦斯➔食物

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8) 行進系統簡介 (行進技巧的部分，會另篇說明)登山鞋: 

  • 選擇要點: 中高筒，防水，透氣，抓地力好、鞋底稍硬、一定要登山襪去試穿。
  • 登山鞋試穿要點: 穿登山襪去試，長度要能留一指頭距離，楦頭寬度適中，鞋身不壓迫。
  • 登山鞋穿脫技巧: 把腳放到靠後側小腿腳掌90度鞋帶由前向後收緊平結收尾。
  • 高筒鞋: 優點(保護腳踝、支撐好、防水面積大) ，缺點(厚重)；若負重輕中筒鞋也可申任。
雨鞋: 優(防水極佳、快乾、抓地力更好、好排沙)，缺點(支撐不足、腳踝保護較不足、 易悶、沒鞋帶腳趾易受傷)。上述某些缺點部分可以透過自我改良而優化，例如增加護足，增加支撐性。

 登山杖: 

  • 碳纖維：重量較輕、不耐衝擊  ；鋁合金：重量略重、較耐用。
  • 種類: 旋式關節、三折式、快扣式關節。
  • 有些地區需要套上頭套才可以使用登山杖以保護土地，不適合泥濘地形。
  • 登山杖有些會分左右手。
使用方法: 由下往上讓手穿過腕帶。持登山杖手軸約成90度為適合長度，上下坡可再微調。

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9) 風險管理物品檢驗

延伸閱讀: 山學筆記#9 ▎登山裝備 - 登山鞋

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