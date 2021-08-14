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超好走階梯步道！登頂犁頭山不費力，休憩平台風景視野佳

健行筆記 / 健行筆記Alan Chen

山岳簡介：犁頭山：又名『犁頭下山』，位於新竹縣竹北市與新埔鎮交界處，標高157公尺，山頂立有一顆『三等三角點：97號』，其旁另有一顆『台灣省政府頭前溪水源保護區界石：11號』。犁頭山：為新竹縣竹北市與新埔鎮的界山，因山形似古人犁田用的犁頭因而得名，呈東西走向，為新竹縣兩大河流『頭前溪』與『鳳山溪』的分水嶺。因其山勢突然斷失陡降，猶如將山從中腰斬，故又有『斷頭頷』、『斷龍頷』、『斬山』等稱呼。犁頭山一帶昔日均為農民茶園，現今雖已經荒廢，但林間仍可見到不少老茶樹；步道主線及各入口路線，其實多是附近居民早期上山採茶或耕作所闢建的蜿蜒小徑，隨著時代變遷，民國七十年代農業衰退，山上茶園逐漸荒廢，採茶道路多數也漸漸湮沒在荒煙蔓草中。後經由當地熱心民眾張勤忠先生，披荊斬棘，將荒廢多年的舊路予以恢復原貌，提供了附近民眾一個休閒踏青的好去處；因其與文山國小相連，故取名為『文山步道』。

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交通資訊：國道1號北上於『91-竹北出口』下交流道後靠右往芎林方向前進，前行約600公尺接光明六路東一段【120縣道】，往東偏南前行1.0公里後左轉自強北路【117縣道】，朝東北行1.3公里後於文華路向右轉，續行約750公尺於文山路亞東段【118縣道】向右轉，繼續前行約550公尺抵達位於路右的『台灣中油-新關加油站』，停車於加油站旁的福德祠停車格，路口有『新竹客運：文山國小』站牌。

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 ▲ 台灣中油：新關加油站

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 ▲ 加油站旁的福德祠行程記錄：『文山步道』又稱『犁頭山步道』，是距離竹北生活圈最近的一條登山步道，步道稜線上視野極佳，可欣賞竹北平原、尖石五峰山區、六家高鐵站、新竹生醫園區、高鐵高架鐵道從犁頭山山腰中竄出等景觀，全程行走在綠樹林蔭下，涼爽舒適，加上風景優美，難度又不高，是一條非常適合親子健行的步道。● 由福德祠停車處往回走文山路亞東段約80公尺，左轉909巷朝『欣憶電子股份有限公司』前進，路口有『文山步道』標示牌，前行約120公尺抵達由觀光局斥資千萬補助修建的『文山步道』新登山步道起點。

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 ▲ 『文山步道』設施指引● 文山步道每隔100公尺設置了里程樁，一開始的步道為長約400公尺的水泥鋪設路面；途經一座觀景平台，但毫無展望。

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 ▲ 里程樁：0K+200M

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 ▲ 水泥鋪設路面● 第二段的步道長約200公尺，為石板與卵石交錯的健康步道，路程中設置了多座簡易涼亭可供休息。

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 ▲ 卵石健康步道

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 ▲ 簡易休憩涼亭● 接下來的步道長100多公尺，是用仿木水泥石板搭配清水磚、碎石所鋪成的階梯步道，沿著山勢微微爬升。

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 ▲ 清水磚階梯步道 (一)

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 ▲ 里程樁：0K+700M● 繼續前進，沿途都有清楚指標。前行不久過一小型木棧橋，隨即於T字形岔路口右轉往『犁頭山』方向行，左為下山往『文山國小』方向不取。此處距離登山步道起點755公尺，但另有一里程樁標示為300公尺，應是由『文山國小』起算的距離。

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 ▲ 文山步道沿途指標 (一)

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 ▲ 犁頭山三角點指標

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 ▲ 文山步道沿途指標 (二)

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 ▲ 里程樁：0K+755M● 接下來的100公尺不見階梯，變成了以水泥石板順著地勢傾斜平鋪的『斜坡道』。

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 ▲ 水泥石板斜坡道● 最後一段長300多公尺的上坡路，也是以仿木水泥石板搭配清水磚和碎石鋪設而成的階梯步道。

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 ▲ 清水磚階梯步道 (二)

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 ▲ 文山國小施工公告● 犁頭山：標高157公尺，有一顆『三等三角點：97號』，不遠處另有一顆『台灣省政府頭前溪保護區界石：11號』。

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 ▲ 犁頭山 - 三等三角點：97號

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 ▲ 犁頭山 - 三等三角點：97號

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 ▲ 台灣省政府頭前溪保護區界石：11號

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 ▲ 台灣省政府頭前溪保護區界石：11號

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 ▲ 台灣省政府頭前溪保護區界石：11號● 山頂設有一休憩平台，視野極佳，除可遠眺竹北平原、尖石五峰山區、六家高鐵站、新竹生醫園區外，更可欣賞高鐵高架鐵道從犁頭山山腰竄出的景觀。

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 ▲ 犁頭山：標高157公尺

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 ▲ 犁頭山：永久測量標

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 ▲ 犁頭山山頂休憩平台

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 ▲ 山頂遠眺『高鐵六家站』

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▲ 新竹生物醫學園區

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 ▲ 竹北芎林的田園風光● 由犁頭山返回停車處，採原路來回最為便捷，往返時間約莫一個小時；亦可由休憩平台旁右下『蓮華寺』【觀音廟】，或是取左側山徑往『三段崎』方向下山。

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 ▲ 犁頭山山頂：文山步道指標

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 ▲ 右下往『蓮華寺觀音廟』

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 ▲ 左下往『三段崎古道』活動花絮：

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