登山裝備清單！睡袋、鍋具、水壺怎麼挑一次看

登山裝備系統化，分上下兩篇介紹，共摘要十點。登山相關知識博大精深，彙整目前所學，利往後快速瀏覽並分享給喜愛登山的同好，一同交流。若有說明錯誤之處，惠請指教。有興趣的山友可以接續下篇 - 山學筆記#27 |登山裝備清單(下)，包含衣著、背負、行進系統的說明。

1) 登山裝備系統化➔ 睡眠、炊事、飲水、過夜、衣著、背負、行進

2) 睡眠系統簡介➔ 睡袋選擇 ( 舒適溫度與重量之間關係)

羽絨蓬鬆係數(FP) : 填充量 - 蓬鬆係數越高，需要填充的羽絨量更少，可以更輕，體積更小

: 填充量 - 蓬鬆係數越高，需要填充的羽絨量更少，可以更輕，體積更小 總重 : 800-1000g

: 尺寸長度 : 合身最重要

: 合身最重要 舒適溫度 : 0~-7C 以台灣天氣較合適 (最低溫度(給很不怕冷的人)、極限溫度(實驗數據，不適合)) - 選擇舒適溫度0C較適合台灣天氣(重量700~900g)，怕冷挑-3~-7C(重量1000g左右)。 - 收納: 由腳開始塞進收納袋就對了。 ➔ 睡墊選擇

: 以台灣天氣較合適 (最低溫度(給很不怕冷的人)、極限溫度(實驗數據，不適合)) 選擇舒適溫度0C較適合台灣天氣(重量700~900g)，怕冷挑-3~-7C(重量1000g左右)。 收納: 由腳開始塞進收納袋就對了。 蛋殼睡墊 (體積大，不怕破，好收納)

充氣睡墊 (每次使用需要吹氣，洩氣，破掉很麻煩，睡起來舒適度通常更高一點)

3) 炊事系統簡介➔ 鍋具選擇 (容量若為一個人，可以準備600-800CC一個人一包泡麵的量的大小)

鋁合金- 導熱更均勻，適合煎肉，煮飯 ，(煎鍋，鐵氟龍烤漆)

鈦合金 - 適合煮湯水食物 (另可以準備杯子，小碗) ➔ 爐具 選擇

攻頂爐 - 收納體積小，重量輕，可放到鍋具內，受熱較不均勻

蜘蛛爐 - 分離式好處(瓦斯瓶身可靠近爐頭，使火焰溫度靠近爐頭，使汽化佳) ➔ 高山瓦斯安裝注意事項:

安裝前確保- 1) 旁邊無火源 2)瓦斯開關是鎖緊

帶爐頭 一定要帶兩支打火機 ，以免電子點火失效

，以免電子點火失效 不要讓手在爐頭上點，應該在側邊，或是讓火先出來再把瓦斯打開

若瓦斯剩一點，蜘蛛爐可以倒置，強制流出；但也因為有管線，所以關蜘蛛爐時，把燃料關掉後要等管線內燒完再收

4) 飲水系統簡介➔ Nalgene1000cc耐熱水壺 - 很冷清況下，裝滿熱水是很好的暖暖包➔Montbell 750CC輕量化保溫瓶 - 有瓶蓋式杯子➔ 水袋 - 喝水方便，但不好控制喝水量➔ KATADYN 濾水器

5) 過夜系統簡介➔ 帳篷分類:

隧道帳 - 大前庭

自立帳 - 無法下營釘點，仍可自立，輕鬆搭設

金字帳 - 重量輕，單層布，舒適度較差

天幕帳 - 容量空間，最有彈性，易灌風 ➔ 結構差異 :

單層帳(少內帳與營柱) - 金字塔、天幕帳 (登山杖取代營柱) (約300~400g一人)

雙層帳 - 多了內帳，可以解決返潮低落水滴，較避風 (約700g一人) ➔ 營地選擇 :

避開低窪地

門選擇背風處

避免在枯木或落石地區紮營

遠離水源 (溪水暴漲)

避免在路徑中間

空間小隧道帳不適合 延伸閱讀: 山學筆記#18 ▎ 營地設置 - 帳篷/睡袋/睡墊

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