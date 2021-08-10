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登山裝備清單！睡袋、鍋具、水壺怎麼挑一次看

健行筆記 / 健行筆記BingHung Lee

登山裝備系統化，分上下兩篇介紹，共摘要十點。登山相關知識博大精深，彙整目前所學，利往後快速瀏覽並分享給喜愛登山的同好，一同交流。若有說明錯誤之處，惠請指教。有興趣的山友可以接續下篇 - 山學筆記#27 |登山裝備清單(下)包含衣著、背負、行進系統的說明。

1) 登山裝備系統化➔ 睡眠、炊事、飲水、過夜、衣著、背負、行進

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2) 睡眠系統簡介➔ 睡袋選擇 ( 舒適溫度與重量之間關係) 

  • 羽絨蓬鬆係數(FP): 填充量 -  蓬鬆係數越高，需要填充的羽絨量更少，可以更輕，體積更小
  • 總重: 800-1000g
  • 尺寸長度: 合身最重要
  • 舒適溫度: 0~-7C 以台灣天氣較合適 (最低溫度(給很不怕冷的人)、極限溫度(實驗數據，不適合))選擇舒適溫度0C較適合台灣天氣(重量700~900g)，怕冷挑-3~-7C(重量1000g左右)。收納:  由腳開始塞進收納袋就對了。睡墊選擇
  • 蛋殼睡墊 (體積大，不怕破，好收納)
  • 充氣睡墊 (每次使用需要吹氣，洩氣，破掉很麻煩，睡起來舒適度通常更高一點)

3) 炊事系統簡介 鍋具選擇 (容量若為一個人，可以準備600-800CC一個人一包泡麵的量的大小)

  • 鋁合金- 導熱更均勻，適合煎肉，煮飯 ，(煎鍋，鐵氟龍烤漆)
  • 鈦合金 - 適合煮湯水食物 (另可以準備杯子，小碗) 爐具選擇 
  • 攻頂爐 - 收納體積小，重量輕，可放到鍋具內，受熱較不均勻
  • 蜘蛛爐 -  分離式好處(瓦斯瓶身可靠近爐頭，使火焰溫度靠近爐頭，使汽化佳) 高山瓦斯安裝注意事項: 
  • 安裝前確保- 1) 旁邊無火源 2)瓦斯開關是鎖緊
  • 帶爐頭一定要帶兩支打火機，以免電子點火失效
  • 不要讓手在爐頭上點，應該在側邊，或是讓火先出來再把瓦斯打開
  • 若瓦斯剩一點，蜘蛛爐可以倒置，強制流出；但也因為有管線，所以關蜘蛛爐時，把燃料關掉後要等管線內燒完再收

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4) 飲水系統簡介 Nalgene1000cc耐熱水壺 - 很冷清況下，裝滿熱水是很好的暖暖包Montbell 750CC輕量化保溫瓶 - 有瓶蓋式杯子➔ 水袋 - 喝水方便，但不好控制喝水量 KATADYN 濾水器

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5) 過夜系統簡介帳篷分類

  • 隧道帳 - 大前庭
  • 自立帳 - 無法下營釘點，仍可自立，輕鬆搭設
  • 金字帳 -  重量輕，單層布，舒適度較差
  • 天幕帳 - 容量空間，最有彈性，易灌風結構差異: 
  • 單層帳(少內帳與營柱) - 金字塔、天幕帳 (登山杖取代營柱) (約300~400g一人)
  • 雙層帳 - 多了內帳，可以解決返潮低落水滴，較避風 (約700g一人)營地選擇:
  • 避開低窪地
  • 門選擇背風處
  • 避免在枯木或落石地區紮營
  • 遠離水源 (溪水暴漲)
  • 避免在路徑中間
  • 空間小隧道帳不適合

    延伸閱讀: 山學筆記#18 ▎ 營地設置 - 帳篷/睡袋/睡墊

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延伸閱讀: 山學筆記系列文章延伸閱讀: 登山裝備表檢查表 - 百岳

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延伸閱讀: 山學筆記#5   ▎山岳烹飪 - 鍋具

延伸閱讀: 山學筆記#6   ▎山岳烹飪 - 爐具

延伸閱讀: 山學筆記#25 |登山營養學

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登山

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