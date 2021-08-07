岩壁陡峭似刃！手腳並用挑戰大自然攀岩場．台中鳶嘴山西稜步道逆走

前陣子天氣開始變熱，加上好久沒有冒險了！蠢蠢欲動的橘編規畫了趟難度中等的鳶嘴西稜步道之旅！

關於鳶嘴山步道

海拔2180公尺，位於台中和平區，在雪山西南稜山系下，屬於大雪山森林遊樂區，有森林步道、天然岩壁、青苔原始森林，為中部地區中海拔熱門登山路線，許多冒險者前來挑戰險峻的峭壁危崖。跟鳶嘴山相似的的岩場地形，還有瑞芳的劍龍稜與鋸齒稜、三峽的五寮尖、石碇的皇帝殿等。地形較有挑戰性，此條路線較適合有經驗的朋友來挑戰；如果有懼高症，或前一日有雨，就先緩緩體驗的腳步吧！

一般來說，鳶嘴山的登山路線會有所謂的「大O」跟「小O」路線，大O路線指的是從鳶嘴山登山口登頂，再走向稍來山步道，往下再回鳶嘴山登山口的路線；小O則是指自鳶嘴山登頂，往東在28K叉路往下，抵達林道27.5K處；至於這次的「鳶嘴西稜逆走」，跟大O小O路線不太一樣，是一條較少人挑戰的路線。因為我們從鳶嘴山起登，中間經醜崠山，最後走長壽山到達大雪山林道19.8K。長壽山在林道19.8K處，而鳶嘴山的登山口是在27K，若從鳶嘴山往長壽山，等於是先下山、要再回到山上停車場取車，這樣一來攔到要上山的便車的機率不大；而且想到要自己步行、再走上坡道路7K多，也就是要再走1、2個小時，對於已經爬了一天山、精疲力盡的人們，沒辦法馬上休息還要再走一段路，心靈上又是一次煎熬…因為這些因素，大部分人才不選擇這條路線。

交通方式

1. 自行開車(從台北出發）：走國道1號下后里東西向快速道路。往東勢方向，抵達東勢大橋直接進市區，豐勢路直走，遇到卓蘭振水果行左切接上東坑路（只有一條路），再上去就是大雪山林道，登山口位置在27公里處。（假日的話要早點到，除了怕沒停車位外，人一多在稜線上也會塞車，沒辦法好好欣賞美景或是拍照、打卡。）

2. 大眾交通工具：需到豐原客運東勢站搭乘路線252（只有六、日行駛，目前一天僅兩班，還要預約才有位置），在鳶嘴山登山口站下車。交通上較不便利，建議自行開車。

鳶嘴山登山口有廁所，記得先上，不然一路上沒其他水源了…到時候在稜線上內急的話就不好了！

這次的起登點在橫嶺隧道旁（27K），一開始就直接拉繩陡上，完全沒在跟我們客氣的！

鳶嘴沿路的景色跟瞭望台，悶悶的心情看到這一幕就開闊了！可惜視野會被長得很隨性的樹擋住，不然在這也有機會看到雲海。

還能看到花期快結束的高山杜鵑，像不像粉嫩的小鈴噹在幫我們打氣呢？

開始攀岩前有個大涼亭，可以在這裡喝口水休息一下，整備、戴好手套再出發！

看看這接近90度的階梯！

在稜線上手腳並用，超抖的啊！！

對了！別為了趕路而去拉著前面山友正在使用的繩子，這可能會讓雙方失去重心；而攀岩時也有口訣可以遵守：「三點不動一點動」，其實就是要保持「平衡」，當身體的一隻手、二隻腳，或是二隻手、一隻腳，形成三角形時，身體的重心要在三角形的中心點，更簡單的說，就是腳踩穩了，再去想下一步要踩在哪，才會安全唷！

終於到鳶嘴山頂了！鳶嘴稜線上電信訊號良好，可以即時上傳照片打卡、分享美景給親友，但待太久會造成大塞車…而且在稜線上沒有植物遮蔽，太陽直接把我們當成蘿蔔乾在曬…熱死橘編了…QQ

在稜線上拐彎朝醜崠山方向下山，原本像菜市場的人潮瞬間歸零，只剩下我們一行人獨享山林，沒人來搶的感覺真好！連經驗豐富的嚮導也大讚這次的路線是「真．秘境」，走了一小段時間才碰到其他山友。

遠遠地往鳶嘴山方向看，岩壁陡峭似刃，我們剛剛（3小時前…）也在上面呢！這時真慶幸在稜線處我們只上不下，不用跟大家塞在上面，光看就覺得頭皮發麻…

從鳶嘴山往長壽山這邊開始，會上上下下幾個山頭，落差達1500公尺，也是意志力另外一個考驗。剛剛在稜線上被曬成人乾不要緊！沒一下子大自然就幫我們「惜惜」、送上天然冷氣囉～真是趟先苦後甘的旅程。

順便收獲醜崠山三角點！

再下去的話就是長壽山步道囉！長壽山難度也不高，可以一起納入口袋名單裡～(竹林裡有廢棄貨車，還有香杉林、柳杉林跟孟宗竹林＋些許涼涼霧氣，很適合療癒剛剛經過震撼教育的身心呢！)

我們終於抵達長壽山的登山口啦！（超感動）

最後在山上休息的朋友開車下山來接我們，結束這趟豐富的旅途！

橘編小叮嚀：

1.這路線需要攀岩、上下不同山頭，體力耗費大，要準備好乾糧跟至少2000CC的水，而且一定要用背包（不要側背包！）才不會妨礙攀岩及拉繩。

2.不建議空手登山，可以準備防滑手套跟伸縮登山杖，還有要記得穿較厚的長褲，避免在稜線上被石頭刮傷跟瘀青，以及被蚊子叮！

3.攀岩時的口訣：「三點不動一點動」；人要面對石壁，才能即時抓繩跟反應。

4.膝蓋如果不好及臀部無力的話，會很難攀岩上去，別忘了挑戰前需要一段鍛鍊的日子！如果你仍是登山新手的話，別心急，先訓練自己一段時間之後再來挑戰比較安心，美景會等你準備好的！

5.山上指標不明顯，別一個人去爬；或準備GPS儀器、手機先設好GPS功能比較安全！

想知道長壽山步道有多美？看文章下篇➜

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