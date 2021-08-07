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大塔山視野極佳！遠眺玉山群峰＆阿里山，還有台灣特有種「山中精靈」

健行筆記 / 健行筆記阿德

大塔山位於嘉義縣阿里山森林遊樂區後方，海拔2663公尺，是小百岳最高峰，無基石，有一觀景平台，視野極佳，可遠眺玉山群峰與俯瞰阿里山國家森林遊樂區全貌。阿里山的美，除了日出、晚霞、雲海、森林、鐵道、神木外，每年櫻花花季期間，更是遊客如織，是一處旅遊觀光勝地，園區林中充沛的鳥禽資源也是賞鳥者的天堂。到阿里山除了自行開車外，可由高鐵嘉義站搭台灣好行阿里山-A線，或由嘉義火車站搭台灣好行阿里山-B線或7322公車。另外國光客運每週五、六晚上有一班1835由台北到阿里山，到達時間約凌晨2,3點，剛好趕上看日出的時間，也可以作為考慮。原本還有搭阿里山森林鐵路的選擇，不過因颱風而路線大型崩塌，中斷至今 ，目前只通車到十字路站，經過多年的復建規劃及評估，並順利通過環評審查 ，已於今年1月8日舉行動工典禮，預計112年全線通車。2020/12/26一早由嘉義火車站搭06:05的7322公車(05:55由大雅發車)，到達阿里山轉運站後，享用2020年底前一次免費森林遊樂區的優惠，進入阿里山國家森林遊樂區。

▼阿里山車站，這是林鐵支線(祝山線-祝山觀日、神木線、沼平線)的起站

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▼阿里山郵局，海拔2274米，具有中國傳統建築風格，是台灣最高的郵局，也被稱為[離天空最近的郵局]

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▼由此進入森林遊樂區，沿著設施完善的木棧道往沼平車站前行

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▼沼平車站，附近的沼平公園是阿里山園區著名的賞花景點

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▼過了沼平車站後就可以看到阿里山閣大飯店，由飯店前方可進入園區步道

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▼經過一處叉路口，即是塔山步道的起點，前段是檜木林，風景優美，枕木棧道平緩好走，沿路皆有高大的樹木遮蔭，走起來很舒服，步道有點長且上上下下，後段則為陡升，要費點力氣；有一段在鐵軌上方平行的路線，這段鐵軌是禁止行人行走的，請勿走入。

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▼步道中途(鐵道過後)有一顆基石，阿里山森林補點37號，是為大塔山東南峰

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▼終於來到塔山觀景平台，此處通訊良好，還可以FB打卡，視野極佳

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▼平台前方有塊大石的山頭，對照大塔山的說明牌，看起來應該才是大塔山

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這次來阿里山只為了爬大塔山，安排一天來回，沒機會在此賞鳥，趁著寫這篇心得時，翻翻舊照片回味當年拍的山中精靈，這裏還蠻多台灣特有種／特有亞種的鳥類，小笠原山(看日出的地點)要見到帝雉的機會很高，可惜還沒見過。

栗背林鴝/阿里山鴝，台灣特有種

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臺灣噪眉/金翼白眉，台灣特有種7abeed6b91a09536e2618b7fe8a08b6d.jpg
臺灣朱雀/酒紅朱雀，雄，台灣特有種7849d71d96c9a0087f65d733f6b4642d.jpg臺灣朱雀/酒紅朱雀，雌，台灣特有種632a3470fa18121991a795c8e62150b9.jpg
冠羽畫眉，台灣特有種8c2b840584f5089df4d4e3548f68c361.jpg紋翼畫眉，台灣特有種618fa28cd811f724d36141176b839785.jpg
黃胸藪眉/藪鳥，台灣特有種13bf4ed21d03da2f59dcc70a2643f37b.jpg火冠戴菊鳥，台灣特有種79d22b34c090782b48e079d34f4e7f77.jpg
煤山雀，臺灣特有亞種

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鉛色水鶇，臺灣特有亞種

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黃腹琉璃，臺灣特有亞種90b6139ea288bbf314bf8fce2d8a59e8.jpg茶腹鳾，臺灣特有亞種

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紅頭山雀1a192bf0e37f4263421fba92a74239c1.jpg青背山雀f8954de5064cbe78573065db31ff40a7.jpg
紅尾鶲，夏候鳥08ae892a807ea7421e2bc7735c3c8771.jpg紅尾鶲，幼鳥80a8cbe6c2eeabb6ca94b26ee5e4856b.jpg

《補充說明》特有種是指僅生長或分布於某一地區之物種，稱為該地區之特有種。特有亞種是指某物種和鄰近地區相同的物種，因海洋或地理環境之區隔產生獨特的特徵，但是，此一特徵，尚不足以將其獨立成另一個種，就稱為特有亞種。

阿里山 森林遊樂區 步道

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