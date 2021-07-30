人間仙境重現！ 塵封快2個月的「水漾森林」 休養生息後更美了
原本計劃攀爬南湖大山，但7月12日微解封後國家公園生態保護區仍封閉，便臨時安排水漾森林二日行。
清早6點多從台中出發前往杉林溪，將車子停在杉林溪大飯店前停車場後開始這段旅程
先沿著杉林溪林道走到仁亭登山口，從這右行往水漾森林方向行，可走林道或捷徑 (捷徑在面向涼亭左側)
來到鹿屈山路線與林道路線叉路口後取右上，這次安排去程經由鹿屈山，回程再經由林道
經過一連串爬升後先登頂海拔2213公尺鹿屈山前峰
接著沿著稜線續往鹿屈山行
這裡可遠眺玉山主東北峰
受到疫情影響封山快兩個月了，也因此芒草及蕨類長的特別茂盛，尤其是鹿屈山前峰剛過後及鹿屈水漾三叉路口前最密，只能在草堆裡游泳前進，臉及手也被刮了不少傷痕
稜線上有不少巨木
來到鹿屈水漾三叉路口
先取右往鹿屈山
約5分鐘便登頂海拔2288公尺鹿屈山
回到三叉路口後便往水漾森林方向行
經過舊土地公廟
迷霧森林
經過護管所
接上林道路線後取右行 (明天回程方向為左)
平緩好走的林道
離開林道往右下切
途中有些拉繩陡坡要格外小心
看到枯木群代表水漾森林到了
由於水漾森林進水口處的石鼓盤溪水位很高，便脫鞋涉水而過前往對岸營地
初見水漾森林時籠罩著薄霧
趁著還未下雨前趕緊搭起帳篷，另一頂帳篷為從豐山千人洞過來的兩位年輕人所搭，聽他們說沿途路況極差
清澈見底的石鼓盤溪
廁所的標誌矗立在水中央?，沒來過不知是否是現在的水位較高不久便下起雨來，還好雨勢不大
雨勢稍停歇後的水漾森林
天黑後的水漾
深夜出現滿天星星，連銀河也清晰可見
隔天清早的水漾
陽光灑進石鼓盤溪溪谷水漾森林是921後石鼓盤溪上游河道受阻所形成的堰塞湖，一早利用點時間從進水口往出水口方向走，單程約30分鐘
沿途可從不同角度欣賞水漾森林之美
總算走到水漾森林出水口，這裡有處營地
出水口形成一道瀑布
瀑布注入石鼓盤溪繼續奔流而下
出水口處的水漾森林景色
之後原路回到水漾森林進水口
一早的水漾也是一天最美的時刻，藍天白雲伴著枯木山水的絕美倒影彷彿人間仙境
收好帳後渡過石鼓盤溪，終於要離開水漾森林了現在的水漾水色真清，因疫情封閉塵封了快2個月才如此，大自然真的偶爾也要休養生息才是
蒼鬱的森林
回程需陡上才能接回林道
象鼻木
接回林道了
經過杉木營地
回到與鹿屈山路線的叉路口時取直行
接著要下一段陡坡
接回林道，林道路線咬人貓多，部分路段芒草也多，途中還遇到午後雷陣雨，山徑瞬間變成了小溪流
經過鹿屈山路線叉路口
仁亭登山口
回到杉林溪停車場，也完成了這趟難忘的旅程全程航跡圖
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