人間仙境重現！ 塵封快2個月的「水漾森林」 休養生息後更美了

原本計劃攀爬南湖大山，但7月12日微解封後國家公園生態保護區仍封閉，便臨時安排水漾森林二日行。

清早6點多從台中出發前往杉林溪，將車子停在杉林溪大飯店前停車場後開始這段旅程

先沿著杉林溪林道走到仁亭登山口，從這右行往水漾森林方向行，可走林道或捷徑 (捷徑在面向涼亭左側)

來到鹿屈山路線與林道路線叉路口後取右上，這次安排去程經由鹿屈山，回程再經由林道

經過一連串爬升後先登頂海拔2213公尺鹿屈山前峰

接著沿著稜線續往鹿屈山行

這裡可遠眺玉山主東北峰

受到疫情影響封山快兩個月了，也因此芒草及蕨類長的特別茂盛，尤其是鹿屈山前峰剛過後及鹿屈水漾三叉路口前最密，只能在草堆裡游泳前進，臉及手也被刮了不少傷痕

稜線上有不少巨木

來到鹿屈水漾三叉路口

先取右往鹿屈山

約5分鐘便登頂海拔2288公尺鹿屈山

回到三叉路口後便往水漾森林方向行

經過舊土地公廟

迷霧森林

經過護管所

接上林道路線後取右行 (明天回程方向為左)

平緩好走的林道

離開林道往右下切

途中有些拉繩陡坡要格外小心

看到枯木群代表水漾森林到了

由於水漾森林進水口處的石鼓盤溪水位很高，便脫鞋涉水而過前往對岸營地

初見水漾森林時籠罩著薄霧

趁著還未下雨前趕緊搭起帳篷，另一頂帳篷為從豐山千人洞過來的兩位年輕人所搭，聽他們說沿途路況極差

清澈見底的石鼓盤溪

廁所的標誌矗立在水中央?，沒來過不知是否是現在的水位較高不久便下起雨來，還好雨勢不大

雨勢稍停歇後的水漾森林

天黑後的水漾

深夜出現滿天星星，連銀河也清晰可見

隔天清早的水漾

陽光灑進石鼓盤溪溪谷水漾森林是921後石鼓盤溪上游河道受阻所形成的堰塞湖，一早利用點時間從進水口往出水口方向走，單程約30分鐘

沿途可從不同角度欣賞水漾森林之美

總算走到水漾森林出水口，這裡有處營地

出水口形成一道瀑布

瀑布注入石鼓盤溪繼續奔流而下

出水口處的水漾森林景色

之後原路回到水漾森林進水口

一早的水漾也是一天最美的時刻，藍天白雲伴著枯木山水的絕美倒影彷彿人間仙境

收好帳後渡過石鼓盤溪，終於要離開水漾森林了現在的水漾水色真清，因疫情封閉塵封了快2個月才如此，大自然真的偶爾也要休養生息才是

蒼鬱的森林

回程需陡上才能接回林道

象鼻木

接回林道了

經過杉木營地

回到與鹿屈山路線的叉路口時取直行

接著要下一段陡坡

接回林道，林道路線咬人貓多，部分路段芒草也多，途中還遇到午後雷陣雨，山徑瞬間變成了小溪流

經過鹿屈山路線叉路口

仁亭登山口

回到杉林溪停車場，也完成了這趟難忘的旅程全程航跡圖

微解封後的水漾森林 (含進水口~ 出水口來回)