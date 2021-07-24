台北也有「迷你抹茶山」！解封後搭公車爬小百岳　大屯山ｘ大屯南峰ｘ 陽明山一次收

跟著 一顆豆子 於 2021-02-23 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 陽明山總站、二子坪遊客中心、大屯主峰連峰步道。 《豆子の小百岳日記》 挑戰豆子的第 13 座小百岳❤️🧡💛 更多小百岳日記 & 影片🔻 https://www.instagram.com/cherish_tino

陽明山總站 | 15 分鐘

要登山又沒有車怎麼辦？ 您可以選擇到陽明山登山！ 陽明山有七星山、大屯山兩座小百岳，都是公車路線就可以抵達，這次我們要到大屯山去。 首先我們可以選擇要在台北車站搭車、又或者是到劍潭搭乘紅5至陽明山總站換車。 我們這次選擇後者，沒想到平日的早上竟然劍潭排滿人在等待紅5，而且還拉了兩條排隊動線，有座跟站位。幸好公車班距很近，我們選擇了站位，因此很快就上車了，只是沒想到蜿蜒的山路加上站著，容易暈車的夥伴一度快不行了😭 到達陽明山公車總站以後，我們轉乘108遊園公車至二子坪站下車(您也可以選擇在鞍部站下車喔)。

公車資訊可以參閱《陽明山公車查詢系統》

二子坪遊客中心 | 10 分鐘

抵達後，就會看到登山口的指標了，我們按照指標先走了一段大屯山車道，接著會看到一個涼亭，繼續按著指標走就可以看到無止盡的樓梯，還有兩側很旺盛的芒草們。

大屯主峰連峰步道 | 2 小時

這段幾乎全程都沒有遮蔽，所以來拜訪的山友一定要記得注意防曬。 沿途完全不會擔心迷路，路線非常簡單明瞭，路上還會經過一個觀景台，加上當天天氣相當好，視野相當遼闊，很適合拍照。

大屯山助航台觀景臺 | 20 分鐘

約莫一個半小時(中間觀景台可能也有停了20分鐘)，就到達大屯山助航觀景臺了，大屯山標高1076M，但是三角點並沒有對外開放，因此在助航站外面觀景台有大屯山標高牌，我們可以與其合照以滋紀念。 觀景台的景色也非常好，可以看到有如「抹茶山」一樣的山頭在左手邊，但並不是一整片的，不過已經讓我這個未曾到訪抹茶山的人非常心滿意足了。

大屯南峰(大屯山) | 1 小時

到了大屯山以後，我們一行人分成兩隊，我跟一名夥伴一起繼續前往大屯南峰。 我們往二子坪遊憩區的方向下山，過程中左手邊會看到叉路前往大屯南峰，那邊都有指標跟告示牌，相當清楚。 路上有部分路段比較濕滑，也需要特別留意，在叉路處的告示牌寫到這段路可能有需要抓繩的路段，但我們卻沒有遇到就抵達南峰了，需要再繼續向前走才會到達西峰，但礙於另一個夥伴想先回二子坪等我們，所以我們就決定不要前往西峰。 因此我猜想可能拉繩路段是在南峰前往西峰的路上吧，總之那天我們到了南峰是沒有遇到的。 大屯山南峰標高959M，視野也算是遼闊，但就是兩旁有部分芒草長得較高，些許遮擋了視野。 不過蠻有趣的是剛好在南峰遇到一名帶著望遠鏡的山友，他還將望遠鏡借給我們看，能看到機場跟遠處的西峰，往西峰的登山路線上還可以看到一小群山友正在賣力攻頂。

二子坪遊客中心 | 10 分鐘

接著我們原路返回到大屯山主峰步道，接著繼續往二子坪遊憩區前進，接下來這段路非常好走，樓梯跟緩下坡穿插，下山的過程比較沒有負擔。 只是我們誤會了，一直以為這個往二子坪是回到二子坪遊客中心，也就是搭公車的地方，結果沒想到其實是到了遊憩中心，不過也誤打誤撞看了二子坪遊憩區的美景。 從二子坪遊憩區到遊客中心大概還需要再步行2km，不過沿路幾乎都是平路，一個公園步道的感覺。

陽明山總站 | 15 分鐘

返回二子坪遊客中心後，我們剛好遇到108遊園車返回陽明山總站，上車沒多久就發現窗外已經開始下雨以及起著大霧。沒想到快抵達總站時發現竟然又是滿滿的人潮等候下山。 下山你可以選擇一樣搭乘紅5，或是260到達台北車站，不過不管是哪一台，都是滿滿的人潮。 這次雖然在坐車的過程中花了比較多的時間，但很幸運在爬山的過程中有好天氣，也是收穫滿滿，建議下次也想到訪的遊客們，可以稍微錯開尖峰時段，在通勤上才能大大節省時間喔！

延伸閱讀：《豆子の小百岳日記》搭公車爬小百岳 × 大屯山 ×大屯南峰 × 陽明山

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