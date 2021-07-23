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「五星級台北景色」一覽無遺！觀音山硬漢嶺疫後登山首選

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作者：Funliday-Claire

跟著 Claire 於 2021-04-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 觀音山硬漢嶺登山步道入口、硬漢嶺登山步道、四維市場。 在觀音山硬漢嶺，你可以看到比在101看到更寬廣的五星級絕美台北景色！沒去會後悔唷🙌🏻

觀音山硬漢嶺登山步道入口 | 1 小時

今天仍然要挑戰自我揮灑汗水💦，受到朋友的邀約後，就決定衝一波吧‼️一大早就到了登山口，有點被嚇到，不少人來爬呢，包括小孩、年輕人、老人都有，可見是老少咸宜👶🏻🧑🏼‍🦳，擔心程度也降低了許多🤔但是停車場已經爆滿，我們大概等了15分鐘才成功停到車，停好車就在路邊販賣機買了礦泉水，開爬🔥

硬漢嶺登山步道 | 1 小時

硬漢嶺的路況算是還滿安全，一路上全都是樓梯，但朋友說其實可以走另外一種比較挑戰性的路線💪🏻，有繩索、泥巴地、石頭石階的那種⛰，但昨日有下過雨怕有很多青苔而且會太滑，所以這次就先不挑戰，下次再來，大約爬了40分鐘就攻頂了💯，沿途也有可以休息的涼亭跟廁所🚾，但一路直上的路線真的讓我爆汗，但是憑著硬漢般的毅力，還是成功了‼️‼️ 我們的辛苦總算沒有白費💕最高處的風景讓我不敢相信，太美了吧～～～😲這遼闊的風景就好像我飛在半空中俯瞰這海市蜃樓，海拔600多尺的，就可以看到淡水漁人碼頭、八里左岸、關渡大橋、陽明山、台北港、台北市區完整呈現在你眼前🌁，幸好能見度還不錯，密密麻麻的房子街道整個縮小好幾百倍，讓我有一種居高臨下的感覺呢‼️🤩也有好多人指著遠方說著各個地名，這也是樂趣之一呢🤪我總感覺這裡如果設立一個飛行傘或纜車的話，應該會滿不錯的，直接飛到淡水吃阿給🤣🤣...好方便😄

四維市場 | 30 分鐘

結束了硬漢嶺就到了中午時刻，一夥人決定到新莊的四維路尋找美食用餐🙌🏻🤤，新莊四維市場可以說是從一早到傍晚都有許多美食攤販聚集，這裡的美食店家也很多，有鵝肉、雞肉飯、麵店、火鍋店、飲料店、自助餐、肉羹、滷肉飯、壽司🤩，什麼都有，很容易讓人有選擇障礙不知從何選起🤔，而且這裡的平均單價都不高，很高的CP值💯

北港四維生炒鴨肉羹/嘉義雞肉飯 | 1 小時

現在‼️我要介紹一間超屌、吃過的人都說讚、客人也很多的小吃，那就是北港生炒鴨肉羹😍，我本身其實不太喜歡吃非常勾芡又甜的羹😐，但這間真的不一樣，他的洋蔥及鴨肉等配料都是有先大火翻炒過的，所以肉眼還可以看的到焦焦的顏色，湯頭的部分有獨特的清甜，再加上桌上的辣椒粉，更添層次感，非常好吃，就是有個缺點，太小碗了‼️🤣主食的話是吃雞肉飯，雞肉飯我覺得還ok，很平價，而且上面的雞肉用料還滿大方的，吃起來也不會柴柴的，覺得是一間可以再訪多次的店👍🏻

炸G行家（新莊四維店） | 1 小時

吃完鴨肉羹和雞肉飯，你們覺得這樣對我來說夠嗎⁉️當然是不夠的阿‼️🤣在回到停車場路上...力馬被一家炸雞店吸引住，人潮還不少，而且大家一次都買4.5隻以上，有雞翅、腿排、雞腿、薯條等等選項，我吃了一個腿排跟兩隻雞腿🍗，剛好吃到現炸的，外皮酥脆很像肯德基的那種皮，肉質軟嫩也有雞汁不甘柴，我個人是覺得滿好吃的，但我朋友覺得還好，可能我比較不挑食，哈哈，帶著超飽的肚子，滿足的回家去💕🏡

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延伸閱讀：觀音山硬漢嶺|一覽極美台北景色🏙

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雞肉飯 登山 步道

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