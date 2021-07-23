登山新手也適用！「合歡山」最熱門好爬3條路線推薦，飽覽日落雲海壯闊大景
位於南投縣與花蓮交界的合歡山，是台灣非常知名的景點。除了觀光客更是許多登山好手的「必登」山。合歡山是由七座群峰相連合成，又稱「合歡群峰」，包括合歡山主峰、合歡山東峰、合歡山北峰、合歡山西峰、石門山、合歡尖山、石門北峰，其中前五峰還是「台灣百岳」，這次橘編就要來推薦最熱門且容易上手的三條合歡山登山路線！（記得看到最後唷，文末有登山注意事項整理～）
登山路線一
日落雲海 | 合歡山主峰步道 Hehuan Main Peak
海拔高度：3,417公尺｜難易度：入門 適合登山新手入門用
里程：從台14甲線30.8K處開始步行約1.8K（來回約1.5個小時）
合歡山主峰步道是最群峰中最熱門的路線，雖然名為主峰，但不是海拔最高也不是難度最難的，不過山頂上的風景無疑是最壯闊、最美的！所以很多第一次到合歡山或是時間有限的新手山友和旅客，都會以這條路線為首選！（每年11-12月秋冬會有很高的機率碰上日落、雲海大景喔！）
登山路線二
日出晨曦 | 合歡山北峰步道 Hehuan North Peak
海拔高度：3,422公尺｜難易度：中級 適合平常有運動習慣的人
里程：從台14甲線36.7K處開始步行約2.3K（來回約4小時）
合歡山北峰步道，是群峰海拔最高的，也是觀賞日出大景的最佳位置；難度稍微高一些，但高山的風景絕對值得，尤其是五、六月紅毛牡丹花開時，很適合輕裝上山順便賞花，推薦給平常有健行或保持運動習慣的你，當作一個小小的戶外挑戰。
閱讀北峰步道完整版介紹 ➜最美百岳日出｜合歡北峰日出健行團全記錄
登山路線三
雲霧飄渺 | 合歡山東峰步道 Hehuan Dongfeng
海拔高度：3,421公尺｜難易度：入門 適合所有喜歡走階梯的人XD
里程：從滑雪山莊開始步行約1.2K（來回約2.5小時）
合歡山東峰步道是群峰中第二高的山，路線大多為簡易型的階梯步道，沿途也都有不錯的觀望點可以賞景，對於平常比較少登山的人來說相對親民好走，但因地勢陡峭上升較快，建議大家要適時停下來休息，避免高山反應。
加碼收錄武嶺日出
如果每條路線都懶得走，但又想從難得的合歡山旅行帶走難忘回憶，建議大家清晨時直接把車開到「武嶺的停車場」，因為在那裡可以看到台灣最美的日出。日出時間 ➜ 點我查詢
*武陵停車場是登雪山停車場唯二之一，也是台灣最高的停車場。為了爭車位要各憑本事，建議大家一定要早點出門唷！
橘貓貼心建議
合歡群峰這三條路線相較其他百岳比較好上手，但還是要依自身身體狀況評估適不適合上山唷，以下有幾點要特別提醒大家：
1. 高山氧氣稀薄，走沒兩步就容易喘甚至頭暈，將腳步放慢、步伐縮小可以才走得更遠唷！
2. 步道沿途沒有水站，記得要自行攜帶充足的水量上山，垃圾也要自行帶下山唷，一起愛護山林！
3. 因高山氣候多變，冬日常因降雪有管制，上山前不妨留意一下近況。合歡山最新消息➜ 點我查看
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