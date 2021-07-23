無敵展望！嘉義隙頂「二延平步道」2條路線分享　雲霧舞台震撼人心

「二延平」或「隙頂」是個所有熱愛晨昏或雲海攝影的人一定知道的地方。在這裡，微定期、不定時的上演著雲霧和流光交錯的表演。有時，你彷彿在舞台最前排，觀賞著極其震撼的全景雲海表演；有時，你直接身處舞台中央，看著霧氣在身邊肆意流動起舞；也有時，你只會看到艷陽高照的「今日公休」。且它離嘉義市不遠，騎車走嘉130鄉道只要40分鐘即可抵達。總之，如果不刻意挑日子，這裡幾乎是個可以「隨時」抱著「期待驚喜」而來的地方，看看今天的二延平會上演怎麼樣的戲碼。

---------要到二延平最著名的觀景台有幾條路線。目前我自己走過以下兩條：

二延平 步道 入口位於台18線53.5K處) ( 步行 )：階梯為主的步道，沿途風景佳，中途有可以休息的涼亭。 台灣中油隙頂站旁「隙頂五鄰」小路 ( 騎車 )：產業道路，除了偶爾可看到東邊群山之外，路途中幾乎沒有展望。

二延平步道(台18線53.5K)

位置：沿著二延平山的稜線蜿蜒而上

景觀：穿梭在樹林及茶園間，開闊處可以看到東側群山和西邊的嘉南平原

形式：階梯為主

廁所：步道入口處

停車：方便，入口附近的台18線沿路有許多停車格

以下來分享心得：先說說我對這條步道比較不好的第一印象：路窄+假日期間的人滿為患。

在某幾段較窄的山徑上，人們摩肩擦踵而行，或著被後方的人「逼迫」著前進。這種莫名的心理壓力對於調整呼吸來說是頗為辛苦的一件事。尤其那天還揹了新入手的神祕農場包想跟它好好培養感情。然而，在背帶長度、背負位置等細節都沒調整好的情況下，以往覺得輕鬆的負重到這裡卻十分吃力，加上一直無法找到合適的行進速度，體力消耗之快超乎想像。明明就是一條不難的步道啊......走成這樣讓自己也感到小小的沮喪。但也正好督促自己回去後更認真的對背包做功課，只能說是不經一事、不長一智。但還是忍不住想說......暗紅火龍果色的Scree 32 W在綠色的山林之間拍起來效果實在很棒。

回到正題......二延平步道整體鋪設完善，路況相當不錯，但全程幾乎不間斷的爬升，再加上前面說的人潮，有時可能會覺得很「阿雜(台語)」。此外，步道後段沒有林蔭遮蔽，如果遇到萬里無雲的日子，恐怕會再增加被太陽曬到脫皮或脫水的問題。來這裡記得一定要準備防曬用品。只是在這裡用傘要特別小心，因為步道較窄，容易卡到樹枝或打到人?。但排除這些問題，步道途中風景確實十分優美。像一開始說的，不同的天氣來隙頂都有不同的看點。我們來的那天陰霾一片，步道壟罩在雲霧中，朦朧的林間景致也別有一番風情。

離開竹林後的路稍微寬了些。趁著人潮出現空隙，趕緊拍幾張照片，順便讓自己喘口氣。果然是溫帶地區的林相，讓畫面有種身在歐洲的既視感。

整齊堆疊的巨石駁坎也是隙頂茶園景致代表之一。

步道中有一段「龍鬚菜隧道」，由於這段時間剛好也還在佛手瓜的產季，上頭掛了許多鮮嫩欲滴的佛手瓜。...不曉得有沒有人跟我以前一樣，不知道佛手瓜就是龍鬚菜的果實?

進入龍鬚菜隧道之前的攤販就是這片菜園兼茶園的主人。他們還提供了龍鬚菜試吃。身為龍鬚菜和佛手瓜的愛好者，忍不住在這裡耽擱了很久。

冰箱上酣睡的貓咪跟抵達此處時一臉狼狽的我完全是鮮明對比。

茶園也是二延平步道的看點。畫面時而滿眼的翠綠，時而又被飄來的霧氣渲染成深淺不同的漸層。相機隨手一拍都讓人彷彿置身的在茶葉廣告中。

一片雲霧飄過，霎時間眼前又成了一道白牆。原本還在視線內的夥伴身影已消失在霧中。「人生的境遇也像這樣吧......時而晴朗時而受濃霧阻隔。只能相信，繼續往前走就能穿越這片濃霧、再次相逢了。」霧氣繚繞的畫面總是能讓人有感而發。趁著這種適合當文青時刻，讓自己在山路上忙裡偷閒。否則轉頭一望，眼前延伸至視線盡頭的樓梯預告著待會仍是不間斷的爬升，只是時陡時緩。

接下來不間斷的樓梯喘得我完全無心拍照，再加上濃厚潮濕的霧氣不斷威脅手中的相機，只能先暫時收兵，專心走路。當我氣喘吁吁地抵達終點——著名的隙頂觀景台時，同伴們已經在這裡久候多時。

如果想看雲海，這種天氣應該是要失望了。然而，只要換個角度，其實還是能有驚喜。由於觀景台處於迎風面，不斷飄來的濃厚水氣在後方樹葉的阻隔下凝結滴落，讓觀景台的地板化為完美的鏡面，而濃霧則成了最好的背景與濾鏡。於是便拍到了幾張此行最愛的剪影照。

其實觀景台還不是步道的終點，繼續往前走可以上到二延平山。但當時只是單純想來走走，沒有特別登頂的目標，於是大夥在觀景台這邊用完午餐便下山了。

路邊的紫花藿香薊和咸豐草開得正盛，在一片綠意中點綴著紫與白。

回程幾乎不間斷的下樓梯，讓大家休息時發現腳會抖個不停?下山途中順便領回剛剛寄放在攤位上的龍鬚菜和佛手瓜。回家可以好好吃一頓龍鬚菜大餐了！

二延平步道之旅到這邊結束了，離開前記錄一張被自己折騰得無比狼狽的我。

接下來簡單介紹另一條可以抵達隙頂觀景台的路線。

台灣中油隙頂站旁「隙頂五鄰」小路

位置：二延平山東側

景觀：除了偶爾可看到東邊群山之外，路途中幾乎沒有展望

形式：產業道路

廁所：台18線上的中油加油站或萊爾富便利超商

停車：由於我們是騎車上去所以沒注意，也許台18線沿路有一些停車格

這條路線一開始是柏油路，後段開始變為水泥及石板。除了某幾段坡度較彎且陡、騎車時覺得有些可怕之外，大致路況都滿好的。路徑雖然不寬，但汽車基本上是可以開上來的，也因此在行走上可能需要留意安全。騎車或開車則是要注意匯車及煞車的安全問題。沿路一開始有民宿及住宅，偶爾在開闊處可以看到茶園及東側群山風景。

從樹林間隙可以看到玉山主峰。

沿著這條路騎車約10分鐘即可抵達隙頂觀景台了，跟上次走得氣喘吁吁才到真是天差地遠。這次抵達時雲層忽高忽低，群山如海中孤島般時隱時現。

之後再來時又不同了，浮雲們懶懶的飄在上頭不想下來，真的是「今日公休」。

這種天氣的好處是可以從觀景台上遠眺嘉南平原。

順帶一提，如果想安排簡單的2/3日或1日遊，可以在隙頂觀景台待個1~2小時之後，回到台18線上的萊爾富用餐，或是到奮起湖吃飯走走，都是很悠閒的行程。對於嘉義人來說，這裡真的是個可以說走就走的散心好地點。

不知道下次再來時，又會是什麼樣的風景？借用方文山《青花瓷》的歌詞——人們在天青色中等煙雨，而我則在未來等著你。-------------------------------【只是抒發心情的後記】其實對山的喜愛也不是一開始就有的。小時候爬山只覺得無聊，想著什麼時候才能走到終點；隨著年歲漸長，開始學會欣賞爬山這件事——喜歡風景變幻的美好、同伴互助的溫暖；也能接受旅途的勞累、艱辛與不便。了解後，喜愛並接納它的一切——無論好與壞——此時才算真的愛上了山。然後，這樣的喜愛就是一輩子了。就算相隔天涯，也不會因此淡去。「兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮。」對山如此，對你亦然。