茶園竹林環繞！「雲嘉大尖山」練腳力賞一望無際好景　疫後愜意遊

※ 紀錄於三級緊戒前大尖山，又名「尖山母山」，因為大尖山的山岳眾多，加上又位於雲嘉交界，因此又稱為「雲嘉大尖山」，也是台灣小百岳之一。

大尖山步道登山口有很多種，這次我們選擇從龜仔頭4-1號步道出發，接4-2號步道，上二尖山後走大尖山，再原路返回。

然後開始一路的階梯，雖然很累，但相對來說是好走的。

4-1和4-2步道中間會有產業道路，看了就好累......

好險中間有涼亭可以休息，但短暫時休息後，迎接的就是長達2.2公里的好漢坡，而且都是階梯…...

4-2號步道終點就是二尖山，海拔高度1274 M，山頂沒有基點。在這裡有二尖山休閒茶園，是這座山頭有名的餐廳，有廁所可以借，但衛生紙要自備，很多人會在這裡吃午餐休息，或是直接開車到這裡來走大尖山步道。

因為累到忘記要拍餐廳，只拍到餐廳後方的茶園， 我們在茶園的涼亭休息吃午餐。

邊看茶園邊吃午餐，心情就很好。

茶園的視野遼闊，如果天氣好，就能遠望到玉山山脈。吃完午餐後，從涼亭下方繼續走往大尖山。

走沒多久就會遇到叉路，兩邊都可以走到大尖山，但左邊平緩好走，右邊陡上且路線不明顯，所以建議走左邊。

走往大尖山的路不遠，沿途主要是泥土地和一些階梯，走在竹林裡的感覺真的滿愜意的。

紅色陸橋加竹林，感覺就像來到日本的。

路上會有幾個小展望，可以看到山中還有一個茶園餐廳，若在那裏吃飯不知道會不會很愜意。

終於走到大尖山啦！海拔高度1305 M。

【小百岳三角點】

【遠望的景色】從4-1步道到大尖山，加中途休息和拍照時間，約走了3.5小時，因為大尖山是我們的終點站，所以就沒有繼續挑戰，便原路返回起點，返程時間約花了1.5小時。（迷：為什麼返程快了1倍）

【躲藏在草叢的石龍子】回程的路比較悠哉，所以發現許多小生物出沒，這裡的生態真的滿豐富的。

【藍色尾巴和金色線條的麗紋石龍子】

【喜歡攀樹的斯文豪氏攀木蜥蜴】

【台灣常見且體型最大的蜥蜴斯文豪氏攀木蜥蜴】

下山之後，就是要好好的犒賞自己一下，特地到雲林有名的溝垻清涼冰店買杯冰沙冰淇淋吃，結束這趟一堆階梯的步道健行。

注意要點：◎ 大尖山步道登山口其他常見路線 【三元宮】：從太平鄉三元宮後方產業道路，經馬鞍山走二尖山後走大尖山。 【龍興宮】：較熱門的路線，可連走至大尖山。 【二尖山茶園餐廳】：最輕鬆的路線，開車到餐廳，可以吃完飯走走步道運動一下。 【華山10-5號步道】：難度比較高，而且較陡，要注意石階濕滑，並有拉繩路段。 【後棟仔社區】：起點是樟湖中小學後方，經挑筍古道行至大尖山◎ 因為階梯路段比較多，可以帶一支登山杖輔助行走，下山時也可以減輕膝蓋負擔。◎ 中午過後容易起霧，要多留意山區天氣變化。◎ 可準備0.7L-1L左右的水袋或水瓶，隨時注意補充水份。◎ 補給站只有二尖山休閒茶園，所以糧食和水都要攜帶充足。◎ 防滑防水的中筒登山鞋有助於在林間地行走。◎ 此次路線不算難只是比較累，18L左右的背包即可應付此段路線的配備。◎ 回程的路上多觀察，可以發現許多小生物喔！